Sự trở lại gây phẫn nộ của Ma Dong Seok

Diễn xuất của tài tử Ma Dong Seok không giúp “The Roundup” trở nên mới mẻ. Trái lại, kịch bản phim cũ, gây phẫn nộ vì khắc họa hình ảnh sai lệch về Việt Nam.

Hình ảnh trong phim The Roundup.

Thể loại: Hành động, hình sự

Đạo diễn: Lee Sang Yong

Diễn viên: Ma Dong Seok, Son Suk Ku, Choi Gwi Hwa

Đánh giá: 6/10

Ở những cảnh quay đầu tiên, The Roundup (Tựa Việt: Ngoài vòng pháp luật 2) đưa người xem đến với Việt Nam năm 2008.

Đó là thành phố Hồ Chí Minh buổi sáng. Đường phố trở nên tất bật với những dòng xe hối hả nối đuôi nhau. Một vài hình ảnh đặc trưng hiện lên như Dinh Độc Lập, Bến Nhà Rồng, lá cờ đỏ sao vàng hay những quán ăn đường phố.

Xa xa ngoại ô, một số công trình đang được xây dựng. Cùng lúc đó, Kang Hae Sang (Son Suk Ku) và đồng bọn bắt đầu thực hiện một vụ bắt cóc tống tiền.

Hình ảnh gây phẫn nộ về Việt Nam

Là phần hậu truyện (sequel) của The Outlaws (2017), The Roundup có nội dung hoàn toàn độc lập nhưng mô-típ gần giống tác phẩm tiền nhiệm.

Chuyện phim đơn giản, xoay quanh cuộc đối đầu giữa thanh tra Ma Seok Do (Ma Dong Seok) - nhân vật chính – và gã tội phạm nguy hiểm Kang Hae Sang hiện trốn ở Việt Nam.

Nội dung phim kể về hành trình mới của thanh tra Ma Seok Do (Ma Dong Seok) khi truy bắt tội phạm đang trốn tại Việt Nam.

Ngoại trừ Ma Dong Seok, ê-kíp thay đổi từ đạo diễn, biên kịch cho đến nhà sản xuất. Dự án là phim đầu tay của Lee Sang Yong – từng có kinh nghiệm làm trợ lý đạo diễn cho vài dự án như The Outlaws hay Long Live the King (2019).

Để làm mới, nhóm biên kịch – bao gồm Ma Dong Seok - dời bối cảnh ra khỏi phạm vi Seoul. Khoảng hơn 1/3 thời lượng phim diễn ra ở Việt Nam – nơi được mô tả là nơi có “nhiều cửa hàng ở Hàn Quốc được mở ra, các băng nhóm xuất hiện và tội phạm cũng gia tăng”.

Để khẳng định nhận xét đó, một nhân vật đưa ra thống kê: Có đến 30.000 khách du lịch mất tích mỗi tháng ở nước Việt.

Trong phim, hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc hiện lên với sắc thái hoàn toàn khác biệt.

Xứ kim chi được tái hiện qua những khung hình tươi sáng, màu sắc trẻ trung. Trái lại, các cảnh quay Việt Nam luôn được phủ lớp màu vàng nghệ, tạo cảm giác cũ kỹ, hoài cổ.

Một số lời thoại cũng tìm cách so sánh hai nước. Đơn cử, văn phòng Đại sứ không khác nhau nhiều nhưng điều kiện ở Việt Nam “rất tệ” vì vắng bóng máy điều hòa. Hay “tất cả bọn côn đồ ở Việt Nam đều mang theo súng… và dao rựa” khiến “mọi thứ ở đây đều khác”.

Qua góc nhìn của các nhà làm phim Hàn, cảnh sát Việt Nam là những người không hiểu tiếng Anh, hành xử nóng nảy và chưa thể hiện sự chuyên nghiệp trong việc hợp tác đồng nghiệp quốc tế.

Các chi tiết về Việt Nam trong phim bị hư cấu quá đà, chưa sát với thực tế.

Vì nhiều lý do, phim bị cấm chiếu tại Việt Nam khi ra mắt. Đến khi tác phẩm được phát hành trên các dịch vụ VOD (xem theo yêu cầu), khán giả nước nhà mới có cơ hội thưởng thức.

Phần lớn ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước những hình ảnh méo mó về Việt Nam trong phim.

Có người cho rằng phim gây ức chế vì thiếu tôn trọng nước bạn. Có người lại không lấy làm lạ vì trước đây ê-kíp Hàn cũng từng làm xấu Nhật Bản, Trung Quốc để tôn vinh quốc gia của họ.

Ma Dong Seok “chết vai”

Thanh tra Seok Do là một trong những vai diễn đầu tiên của Ma Dong Seok kể từ khi Train to Busan (2016) thành công, giúp tên tuổi anh phủ sóng rộng rãi.

Suốt hai năm sau đó, tài tử liên tục xuất hiện trong hàng loạt dự án từ hành động đến hài hước, trinh thám đến giật gân. Song, The Outlaws vẫn được xem là tác phẩm nổi bật vì mang lại cho anh đề cử diễn xuất tại hai giải thưởng uy tín: Baeksang Arts và Rồng Xanh.

Hơn nửa thập niên trôi qua, đa số khán giả hình dung về Ma Dong Seok như là "người hùng cơ bắp" qua loạt vai diễn trong Champion (2018), The Gangster, the Cop, the Devil (2019), Eternals (2021)…

Chiều cao 1,78 m và trọng lượng xấp xỉ 90 kg là yếu tố giúp tài tử luôn nổi bật khi xuất hiện giữa khung hình.

Điểm khác biệt giữa Ma Dong Seok với các ngôi sao hành động khác nằm ở khả năng đóng hài. Bên cạnh gương mặt lạnh lùng và cơ thể đồ sộ, anh luôn biết cách khiến khán giả bật cười dù chỉ qua một câu thoại hay một tình huống nhỏ nhặt.

Ma Dong Seok lặp lại chính mình với vai thanh tra nóng nảy, thích động tay động chân.

Trong The Roundup, Ma Seok Do gần như lặp lại chính mình. Anh vẫn diễn tròn vai nhưng chưa tạo được sự mới mẻ cho khán giả.

Lần thứ hai hóa thân Seok Do, tài tử hầu như không gặp khó khăn khi thể hiện tính cách nhân vật. Vai diễn cũng không đòi hỏi nhiều kỹ thuật vì Seok Do vốn là thanh tra thích sử dụng tay chân hơn đầu óc, nội tâm cũng đơn giản.

Sức hút của Ma Dong Seok nằm ở những cảnh hành động, đánh nhau. Tài tử gây ấn tượng bởi những đòn thế nhanh gọn và quyết liệt. Điển hình là khi anh dùng chân đá bay một người khỏi xe buýt, hay khi bất ngờ tung nấm đấm để hạ knock-out đối thủ.

Tuy nhiên, các phân đoạn diễn ra không nhiều. Phần lớn thời lượng thanh tra Seok Do bị cuốn vào cuộc rượt đuổi tội phạm và những đoạn hội thoại dài, đôi lúc khiến phim trở nên lan man.

Phản diện chưa sâu sắc

Ngoài sự góp mặt của Ma Seok Do, một trong những yếu tố giúp The Outlaws được chú ý là nhân vật phản diện do Yoon Kye Sang – cựu thành viên nhóm nhạc g.o.d - thủ vai.

Vốn gắn liền hình ảnh thân thiện và gần gũi, nam diễn viên quyết định “lột xác” với phong cách hoàn toàn mới. Anh không ngại làm xấu để trở thành tên tội phạm Jang Chen máu lạnh, bất chấp tất cả để đạt mục đích.

Lần này, vai phản diện thuộc về Son Suk Ku – ngôi sao đang được yêu thích qua loạt phim My Liberation Notes (2022).

Giống đồng nghiệp, diễn viên sinh năm 1983 cũng phá bỏ hình tượng quen thuộc để vào vai Hae Sang. Anh khiến khán giả bất ngờ khi hóa thân vào gã tâm thần, giết người không gớm tay. Từ ánh mắt cho đến cử chỉ đều dễ khiến người xem phải sởn da gà.

Hình ảnh khác lạ của nam diễn viên Son Suk Ku trong vai phản diện.

Ở phần một, Jang Chen là ông trùm dẫn dắt nhóm tội phạm có tổ chức. Trong khi đó, Hae Sang lại thích hoạt động một mình, không lệ thuộc bất kỳ ai.

Càng về cuối phim, độ tàn bạo của nhân vật dường như tăng lên gấp bội. Nhưng động cơ, mục đích vẫn còn đơn giản, thiếu độ sâu sắc so với Jang Chen.

Bỏ qua yếu tố bối cảnh và sự cũ kỹ trong kịch bản, The Roundup vẫn có những khoảnh khắc không quá tệ.

Các cảnh hành động trong phim được đầu tư bài bản. Song, nhiều phân đoạn được tái hiện với phong cách đậm chất máu me, bạo lực, có thể không phù hợp với khán giả đại chúng.

Giống phần đầu, phim vẫn kiếm tiền khá tốt tại phòng vé nội địa, hiện giữ vị trí đầu bảng trong danh sách phim Hàn ăn khách nhất năm 2022, đạt tổng doanh thu hơn 100 triệu USD .

Điểm số trên IMDb là 7.2/10. Đa số ý kiến cho rằng tác phẩm giữ được tinh thần phần trước, đảm bảo tính giải trí và có chút hài hước. Một số chê kịch bản cũ, kém hấp dẫn.

Trên Korea Herald, đạo diễn Lee Sang Yong chia sẻ quá trình làm phim gặp nhiều khó khăn vì Covid-19. Ê-kíp đến Việt Nam lần đầu từ tháng 9/2019 để tuyển diễn viên và tìm kiếm địa điểm quay. Họ mất thời gian khá lâu để hoàn thành bản dựng cuối cùng.

Thành công của phim là yếu tố giúp anh quyết tâm thực hiện phần ba The Roundup: No Way Out ra mắt năm sau, với sự trở lại của Ma Dong Seok trong vai chính.

Nhóm sản xuất mong muốn tạo thành bộ ba (trilogy) hành động, giật gân mang tên Crime City. Đó là dự án mà họ ví như là “Die Hard của Hàn Quốc”.