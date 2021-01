The Rock - Vin Diesel và những cặp sao không ưa nhau ngoài đời

Kevin Sorbo - Lucy Lawless: Hai diễn viên lần đầu đóng chung trong Hercules and the Amazon Women (1994), nhưng về sau nhân vật Xena của Lawless có series riêng và được yêu mến hơn Hercules của Sorbo. Do đó, tài tử gốc Na Uy nảy sinh bất hòa với đồng nghiệp. Ông phàn nàn chủ đề bạo lực và LGBTQ + trong loạt phim Xena không phù hợp với giá trị của Hercules, đồng thời ám chỉ Lawless đã ngủ với nhà sản xuất để được nhận vai chính. Đáp lại, Lawless chỉ im lặng. Ảnh: Twitter.