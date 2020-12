The Rock và những sao nam Hollywood phẫu thuật thẩm mỹ

The Rock: Tài tử Hobbs and Shaw là người luôn chăm chỉ tập luyện, giữ chế độ ăn khoa học để có thân hình hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, ngôi sao người Mỹ cũng chia sẻ anh từng can thiệp phẫu thuật loại bỏ chất béo dư thừa tích tụ dưới phần ngực vào năm 2005. Hiện tại, The Rock có thân hình chữ V lực lưỡng, cơ bắp và là niềm mơ ước của nhiều người.