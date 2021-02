The Rock và những lần sao Hollywood đòi tranh cử tổng thống

Vốn là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng và có nhiều fan, việc The Rock được ủng hộ nếu ra tranh cử là điều dễ xảy ra trong tương lai. Lật lại quá khứ, khi xuất hiện trong The Tonight Show năm 2017, nam diễn viên được khán giả vỗ tay cổ vũ khi tuyên bố tranh cử chống lại ông Donald Trump. Khi được hỏi phẩm chất cần có của người lãnh đạo, sao phim The Fate of the Furious nói đó là sự đĩnh đạc, ít gây ồn ào.