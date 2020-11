The Rock và dàn sao 'dở khóc dở cười' vì thân hình quá khổ

Thân hình quá khổ của The Rock có thể rất bình thường nếu đứng cạnh bạn diễn Karen Gillan (nữ diễn viên vốn cao đến 1,80 m, chưa tính giày cao gót). Song, bức ảnh tại sự kiện quảng bá phim Jumanji: The Next Level lại trở thành tình huống gây cười khi cây hài Kevin Hart lọt thỏm giữa dàn sao có chiều cao "khủng". Ảnh: Getty.