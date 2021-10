The Rock từng bị yêu cầu không nhắc về xuất thân đô vật

The Rock: 'Tôi và Vin Diesel như nước với lửa'

0 1

Trên phim trường “The Fate of the Furious”, một cuộc gặp mặt đã được tổ chức nhằm hóa giải mâu thuẫn giữa Dwayne Johnson và Vin Diesel. The Rock mô tả nó “chẳng hề yên ả”.