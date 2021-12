The Rock từ chối lời mời trở lại của Vin Diesel

Cựu ngôi sao WWE khẳng định sẽ không góp mặt trong "Fast and Furious 10", đồng thời tỏ thái độ chưa hài lòng về cách hành xử của Vin Diesel.

Ngày 29/12, trong cuộc phỏng vấn với CNN, The Rock nói: "Tôi đã nói thẳng với anh ấy (Vin Diesel) rằng tôi sẽ không trở lại nhượng quyền thương mại của Fast and Furious. Tôi rất chắc chắn với lời nói của mình. Dù không tiếp tục cùng mọi người, tôi vẫn ủng hộ dàn diễn viên và chúc loạt phim luôn thành công".

Theo tiết lộ của The Rock, anh không hài lòng hành động đưa ra lời mời của Diesel trên mạng xã hội.

"Bài đăng công khai gần đây của Vin là ví dụ cho sự thao túng của anh ta. Tôi không thích việc anh ấy kể lể những đứa con của mình, cũng như cái chết của Paul Walker. Đừng nhắc họ trong câu chuyện này. Tôi và Vin đã nói chuyện nhiều tháng trước về điều này và ai cũng hiểu rõ vấn đề", sao hành động phát biểu.

The Rock (trái) từng là đồng nghiệp thân thiết với Vin Diesel. Ảnh: GQ.

Khép lại chặng đường dài cùng Fast and Furious, The Rock nói sự ra đi của anh mang đầy lòng biết ơn và cảm kích. Thế nhưng, những tranh cãi công khai với Diesel đã vô tình làm ảnh hưởng đến thương hiệu, khiến anh phần nào áy náy.

"Bỏ qua chuyện không vui, tôi tin tưởng vào vũ trụ Fast and Furious sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm tuyệt vời. Tôi chúc các bạn diễn cũ, thành viên trong đoàn phim gặp may mắn và thành công trên hành trình tiếp theo", The Rock kết lời.

Trước đó, ngày 8/11, Vin Diesel bất ngờ nói muốn hòa giải với người đồng nghiệp. Anh ngỏ lời mời cựu sao WWE quay trở lại loạt phim Fast & Furious và khẳng định không ai đóng vai Luke Hobbs hợp hơn The Rock.

Diesel viết: "Gửi em trai Dwayne của tôi, thế giới đang chờ đợi cái kết của Fast 10. Các con tôi đều gọi cậu là chú Dwayne. Không có ngày lễ nào trôi qua mà các con không gửi lời tốt đẹp tới cậu. Đã đến lúc tôi phải thực hiện lời hứa của mình với Pablo (chỉ người bạn thân Paul Walker)".

Xích mích giữa hai siêu sao hành động xảy ra từ năm 2016. Khi đó, The Rock ám chỉ Diesel mắc bệnh ngôi sao. Anh thường xuyên chỉ trích đàn anh đến trễ, xem thường bạn diễn và khó hợp tác.