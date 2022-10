The Rock từ chối giống Will Smith

Từ một chàng trai với tuổi thơ bất hạnh, Dwayne Johnson tự xoay chuyển cuộc đời mình bằng nghị lực phi thường và trở thành một ngôi sao điện ảnh đáng mến trong lòng người hâm mộ.

Sau 20 vật lộn tìm chỗ đứng ở Hollywood, Dwayne Johnson hiện đã trở thành một cái tên quen thuộc với khán giả hâm mộ. Nam diễn viên tiết lộ, bản thân từng được nhận xét có điểm tương tự các ngôi sao điện ảnh như George Clooney và Will Smith kể từ lần đầu lấn sân diễn xuất.

Trước khi trở thành ngôi sao điện ảnh, Johnson đã có một sự nghiệp lẫy lừng với tư cách là đô vật chuyên nghiệp. Đó là khoảng thời gian sinh ra biệt danh “The Rock” nổi tiếng mà fan luôn yêu quý gọi anh cho đến nay, theo tờ Collider.

Mới đây nhất, Johnson đã chia sẻ một đoạn video trên Instagram với nội dung tổng hợp tất cả bộ phim trong sự nghiệp của mình.

"Tôi phải gửi lời cảm ơn đến các khán giả trên khắp thế giới. Nhờ có tình yêu, sự tin tưởng và ủng hộ từ mọi người mà tôi có thể hiện thực đam mê của mình. Lần đầu tiên đặt chân đến Hollywood cách đây hai thập kỷ, mọi người nói với tôi rằng đừng gọi mình là The Rock, đừng đi đến phòng tập gym hay nhắc về công việc đấu vật nữa. Thay vì đó, họ muốn tôi trở nên giống như George Clooney hay Will Smith. Và rồi tôi từ chối. Cá nhân tôi sẽ không giống như bất kỳ ai khác. Vậy nên nếu sự nghiệp có thất bại, ít nhất tôi cũng biết tôi được là chính mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều”, anh xúc động chia sẻ.

The Rock xuất phát điểm là một đô vật chuyên nghiệp.

Sau tất cả, quyết định giữ vững lập trường cá nhân của The Rock giữa kinh đô điện ảnh phồn hoa là một lựa chọn sáng suốt. Bằng chứng là những chiến thắng vinh quang của anh dưới tư cách một diễn viên nghiêm túc, chuyên nghiệp. Ngôi sao của The Red Notice đã có cho mình vai chính đầu tiên trong bộ phim Vua bọ cạp (2002), một phần phụ của series The Mummy rất được yêu thích. Kể từ đó, tên tuổi của anh lên như diều gặp gió.

Bên cạnh việc tham gia sản xuất hơn 50 bộ phim lớn nhỏ, The Rock nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh với những bộ phim ăn khách nổi tiếng. Danh sách đó bao gồm San Andreas(2015), Moana (2016), Jumanji: Welcome To The Jungle (2017) và loạt bom tấn Fast and Furious đình đám toàn cầu. Với việc trộn lẫn các thể loại hành động, hài và kinh dị, anh chính thức tạo nên một lối đi riêng không thể nhầm lẫn với bất cứ ai.

Dwayne Johnson vụt sáng thành sao hạng A khi xuất hiện trong hàng loạt bộ phim đình đám.

Mới đây nhất, bằng sự nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ, The Rock cuối cùng đã có trong tay bộ phim siêu anh hùng đầu tiên cho riêng mình, Black Adam. Khác biệt với những dự án từng tham gia trước đó, anh phải thể hiện nhiều cảm xúc nội tâm thay vì sử dụng cơ bắp trong những phân cảnh đánh đấm đơn thuần. Nhập vai một phản anh hùng với sức mạnh và quyền năng khổng lồ, nhân vật của anh dự kiến tạo nên một thời đại mới cho vũ trụ DC mở rộng.