The Rock trong diện mạo siêu anh hùng lực lưỡng

"Black Adam" là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên The Rock tham gia. Nam diễn viên cho biết anh vinh dự khi có cơ hội xuất hiện trong vũ trụ phim ảnh DC.

Sự kiện Comic-Con diễn ra tại San Diego vào cuối tuần, Dwayne "The Rock" Johnson xuất hiện với bộ trang phục bó sát, thể hiện hình ảnh nhân vật phản anh hùng mà nam diễn viên thủ vai trong bộ phim sắp tới.

The Rock xuất hiện trên sân khấu với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ánh đèn tập trung vào cựu đô vật WWE trên sân khấu tối đen làm lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn của tài tử 50 tuổi. Anh mặc bộ áo liền quần màu xám cùng đôi boots vàng rực. Biểu tượng sấm sét trên ngực là điểm nhấn của nhân vật.

Diện mạo siêu anh hùng cơ bắp của The Rock. Ảnh: Getty, Shutterstock.

Tại sự kiện, The Rock tái hiện những động tác của nhân vật trong bộ phim. Theo Daily Mail, khán giả hò hét trước thân hình như tạc tượng và những gì nam diễn viên biểu diễn trên sân khấu.

Sau màn ra mắt ấn tượng ở Comic-Con, The Rock thay trang phục. Anh nói về đam mê với nhân vật siêu anh hùng của DC: "Mục tiêu của tôi là mở ra kỷ nguyên mới trong vũ trụ DC và Liên minh Công lý. Tôi biết ơn khi được trao cơ hội tuyệt vời trong sự nghiệp. Việc được đóng vai nhân vật phản anh hùng như giấc mơ thành hiện thực".

The Rock thay trang phục sau màn xuất hiện ấn tượng. Ảnh: Getty, Film Magic.

The Rock hiện tại là ngôi sao quen mặt của phòng vé. Black Adam do Jaume Collet-Serra đạo diễn từ kịch bản của Adam Sztykiel, Rory Haines và Sohrab Noshirvani. Phim có sự góp mặt của Dwayne “The Rock” Johnson, Sarah Shahi và Pierce Brosnan trong các vai chính. Trong phim, sau gần 5.000 năm được ban cho sức mạnh toàn năng của các vị thần Ai Cập và chịu cảnh giam cầm, Black Adam đã được tự do khỏi ngục tù dưới lòng đất. Giờ đây, gã đã sẵn sàng áp đặt thứ “công lý” của riêng mình lên thế giới hiện đại.