The Rock: 'Tôi và Vin Diesel như nước với lửa'

Trên phim trường “The Fate of the Furious”, một cuộc gặp mặt đã được tổ chức nhằm hóa giải mâu thuẫn giữa Dwayne Johnson và Vin Diesel. The Rock mô tả nó “chẳng hề yên ả”.

Digital Spy đưa tin trong bài phỏng vấn mới thực hiện với Vanity Fair, Dwayne "The Rock" Johnson đã nhắc lại mâu thuẫn trên phim trường giữa mình và Vin Diesel. Anh cho hay sẽ trở lại loạt phim Fast & Furious với điều kiện mình và Vin Diesel không có cảnh quay chung. "Tôi đã muốn bỏ qua tranh cãi. Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất mình phải làm, cho mình và mọi người", Johnson chia sẻ. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa hai nam diễn viên vẫn tiếp tục leo thang. Hãng Universal Pictures đã phải tổ chức một buổi gặp mặt hòa giải cho hai người. "Khó mà nói cuộc gặp ấy diễn ra yên ả. Nhưng nhờ nó mà hai bên đã nhìn rõ nhau. Anh ấy và tôi đã có cuộc chuyện trò thẳng thắn bên trong phòng nghỉ của tôi ở phim trường. Kết luận rõ như ban ngày là chúng tôi khác biệt như nước và lửa. Cả hai đồng ý sẽ bỏ ngỏ câu chuyện ở đó", Dwayne Johnson nói. Bộ ảnh của Dwayne Johnson trên tạp chí Vanity Fair số tháng 11. Ảnh: Mark Seliger. Anh kết luận mình và Vin Diesel là hai người đàn ông với quan điểm và tư tưởng khác biệt về việc làm phim. "Tôi nhìn nhận vai trò của mọi thành viên trong ê-kíp đều ngang bằng với mình. Tôi coi các hãng phim là đối tác bình đẳng". Cuộc gặp mặt trên được tổ chức sau khi Dwayne Johnson đăng một bài viết dài trên Instagram, phê bình tác phong của Vin Diesel ở phim trường dù không trực tiếp nhắc tên bạn diễn. Ngôi sao cơ bắp viết: "Khi xem bộ phim vào tháng tư, nếu đôi lúc bạn thấy tôi không diễn mà trông như đang sôi tiết, thì bạn đúng rồi đấy". Anh cũng thừa nhận đó không phải ngày làm việc suôn sẻ nhất của mình, nhưng vẫn lựa chọn chia sẻ với khán giả. The Fate of the Furious là phần phim cuối cùng có sự góp mặt của cả The Rock và Vin Diesel. Nhân vật Luke Hobbs của Johnson xuất hiện trong vũ trụ Fast & Furious lần đầu tiên ở Fast Five. Anh nhanh chóng trở thành gương mặt quan trọng của gia đình tốc độ. Sau mâu thuẫn trên phim trường, The Rock trở lại trong phần phim riêng Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019) cùng Jason Statham. Dwayne Johnson vắng mặt trong phần phim thứ 9 của thương hiệu tốc độ Fast & Furious ra mắt hồi tháng 6. Tới tháng 8, nguồn tin từ Dwayne Johnson xác nhận tài tử sẽ không trở lại trong hồi kết kéo dài hai phần phim của Fast & Furious.