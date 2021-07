The Rock tiết lộ sự khác biệt giữa Black Adam và Superman

The Rock đã có những chia sẻ thú vị xoanh quanh sức mạnh của hai nhân vật Black Adam và Superman trong Vũ trụ mở rộng DC.

Theo Screen Rant, tài tử Dwayne “The Rock” Johnson đã có những chia sẻ về điểm khác biệt giữa sức mạnh của Black Adam và Superman. Hiện tại, Black Adam đã chuyển sang giai đoạn hậu kỳ và đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Hollywood Reporter, The Rock cho biết ngoài việc sở hữu bộ kỹ năng tương đồng với Superman, nhân vật Black Adam còn có một lợi thế đó là có thể sử dụng phép thuật. The Rock còn hé lộ một chi tiết cho thấy sự khác biệt về tính cách giữa hai nhân vật này.

“Black Adam có tất cả sức mạnh như Superman, điều khác biệt là anh ta được ban cho khả năng sử dụng phép thuật. Ngoài ra, trong giới siêu anh hùng, lương tâm sẽ không cho phép họ giết kẻ xấu, nhưng Black Adam thì có”, The Rock nói.

Màn đối đầu giữa Black Adam và Superman rất đáng mong chờ. Ảnh: Screen Rant.

Nếu Black Adam của Johnson có cơ hội chạm trán với Superman trong DCEU thì đây là một sự kiện rất đáng mong chờ. Tuy nhiên, thật khó để xác định khi nào cuộc đối đầu giữa hai nhân vật này được đưa lên màn ảnh lớn.

Tương lai của Henry Cavill (Superman) trong Vũ trụ mở rộng DC vẫn còn là một ẩn số. Sau lần xuất hiện gần đây trong Justice League của Zack Snyder, không có thêm bất kỳ thông tin nào về các dự án xoay quanh nhân vật này.

Với sự tương đồng về bộ kỹ năng và sức mạnh Black Adam của The Rock có thể lấp đầy khoảng trống khi Superman không còn xuất hiện trong DCEU.

Black Adam cũng chào đón ​​sự xuất hiện của Justice Society of America với đội hình gồm Hawkman (Aldis Hodge), Doctor Fate (Pierce Brosnan), Cyclone (Quintessa Swindell) và Atom Smasher (Noah Centineo).

Black Adam dự kiến khởi chiếu từ 29/7/2022.