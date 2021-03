The Rock tiết lộ chế độ ăn uống khi đóng phim siêu anh hùng

Để chuẩn bị cho vai diễn mới trong bộ phim “Black Adam” thuộc DCEU, Dwayne “The Rock” Johnson phải tuân thủ chế độ ăn uống khác biệt.

Theo The News, The Rock mới đăng tải video một bữa ăn hàng ngày của mình trong thời gian này trên trang cá nhân.

"Vai diễn mới nhất của tôi trong Black Adam đòi hỏi thể lực, nghiên cứu kỹ lưỡng tính cách nhân vật, cũng như những câu chuyện liên quan. Do đó, tôi phải có chế độ ăn uống hợp lý để nhập vai một cách tốt nhất", tài tử 48 tuổi chia sẻ.

The Rock chia sẻ về chế độ ăn uống khi tham gia dự án siêu anh hùng Black Adam.

Theo nam diễn viên, anh đã lên kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng thực đơn trong mỗi bữa ăn. Cụ thể, chế độ ăn của anh bao gồm các món làm từ trứng, yến mạch, thịt thăn bò, bánh xốp nướng kiểu Anh, việt quất.

Ngoài ra, Dwayne "The Rock" Johnson còn ăn nhiều rau xanh, trái cây, uống nước ép để bổ sung chất xơ cho cơ thể.

"Tôi áp dụng quá trình ăn uống lành mạnh này từ năm 2020. Dĩ nhiên, mọi thứ có thể linh hoạt theo từng bữa ăn và nhu cầu dựa trên từng ngày", anh nói thêm.

Black Adam là bộ phim siêu anh hùng thuộc DCEU, do đạo diễn Jaume Collet-Sera thực hiện và xoay quanh nhân vật phản anh hùng cùng tên do The Rock thể hiện.

Tháng 10/2020, Warner Bros. thông báo tạm gỡ Black Adam khỏi lịch phát hành trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ban đầu, tác phẩm siêu anh hùng chuyển thể từ truyện tranh DC được xếp lịch ra mắt từ 22/12/2020.

Tạo hình dự kiến của Black Adam trên màn ảnh.

Theo mô tả của The Rock, phiên bản Black Adam của anh thuộc tuýp phản anh hùng, có nhiều nét khác biệt so với nguyên tác truyện tranh. Ngoài ra, bom tấn dự kiến giới thiệu nhóm siêu anh hùng mới mang tên Justice Society of America.

The Rock cao 1,97 m, cân nặng 117,9 kg. Thông thường, anh phải nạp vào cơ thể hơn 5.100 calo/ngày, tức gấp gần ba lần so với người bình thường. Lượng thức ăn tài tử tiêu thụ mỗi ngày rơi vào khoảng 4,5 kg.

Bên cạnh chế độ ăn, nam diễn viên còn tích cực tập luyện thể chất. Dwayne Johnson tiết lộ ngày mới của anh bắt đầu lúc 4 giờ sáng. Anh tập luyện ngay sau khi thức giấc và chia quá trình thành nhiều buổi trong ngày.