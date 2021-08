The Rock, Robert Downey Jr. kiếm triệu USD trong vài phút

The Rock: Ngôi sao Fast and Furious là diễn viên được trả lương cao nhất thế giới năm 2020, theo Forbes. Vậy nên chắc chắn rằng mỗi phút lên hình của anh phải trị giá rất cao. Kể cả trước khi thành danh như bây giờ, anh cũng có thu nhập "khủng". Theo Yahoo, vai khách mời trong phim hài The Other Guys đã mang về 9 triệu USD cho The Rock.