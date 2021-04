The Rock phản đối Hoàng tử William là 'người đàn ông hói đầu quyến rũ'

Ngôi sao Hollywood yêu cầu kiểm tra lại kết quả khi Hoàng tử William dành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng "Những người đàn ông hói đầu quyến rũ nhất thế giới" .

Trên Twitter cá nhân, The Rock chia sẻ bảng xếp hạng "Những người đàn ông hói đầu quyến rũ nhất thế giới" kèm dòng trạng thái: "How in the cinnamon toast does this happen?" tạm dịch: Sao chuyện khó tin này có thể xảy ra nhỉ?") kèm hashtag với nội dung "yêu cầu xếp hạng lại".

Hành động hài hước này của Dwayne "The Rock" Johnson được khán giả nhận định rằng anh đang không hài lòng với kết quả của bảng xếp hạng. Đa phần người hâm mộ cũng chỉ ra những điểm vô lý và khẳng định rằng với độ nổi tiếng, nam tính, The Rock không thể đứng ở vị trí thứ 9 như vậy.

The Rock không hài lòng với bảng xếp hạng Những người đàn ông hói đầu quyến rũ nhất thế giới.

Trước đó, ngày 25/3, The Sun và nhiều trang tin thế giới đưa tin về danh sách những người đàn ông hói đầu quyến rũ nhất thế giới. Đây là thống kê được thực hiện bởi những chuyên gia tại Viện thẩm mỹ Longevita của Anh.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên số lần những người đàn ông ít tóc này được khen quyến rũ, nóng bỏng trên những trang web nổi tiếng, blog hoặc bài đánh giá trên Google.

Kết quả chỉ ra Hoàng tử William nhận được 17,6 triệu lần gọi là "quyến rũ" - có nghĩa anh là gương mặt được hâm mộ nhất trong số đàn ông hói đầu.

Theo danh sách trên, huyền thoại quyền anh Mike Tyson xếp thứ hai, tiếp theo là nam diễn viên Jason Statham, nhạc công Pitbull và vận động viên bóng rổ Michael Jordan. The Rock, Bruce Willis, John Travolta, Floyd Mayweather và Vin Diesel chiếm các vị trí còn lại trong top 10.

Dân mạng đã lên tiếng phản đối kết quả nghiên cứu, họ cho rằng không có chuyện vị hoàng tử có thể đánh bại những ngôi sao khác để đứng đầu danh sách "những người đàn ông hói quyến rũ nhất thế giới".

Hoàng tử William được bình chọn là "chàng hói quyến rũ nhất thế giới".

Dwayne "The Rock" Johnson sinh năm 1972, là một trong những ngôi sao nổi tiếng bậc nhất Hollywood. Anh hiện sở hữu 226 triệu người theo dõi trên Instagram và là một trong những người kiếm được nhiều tiền nhất từ mạng xã hội. Trái với hình ảnh gai góc, hùng dũng, mạnh mẽ được yêu mến trên phim, ngoài đời, The Rock là người cha đáng ngưỡng mộ, là người đàn ông của gia đình đúng nghĩa, theo nhận xét của số đông khán giả.