The Rock ở tuổi 49

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật với tư cách diễn viên, The Rock lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim. Anh thành lập hãng Seven Bucks Productions vào năm 2012. Theo SCMP, tên công ty lấy cảm hứng từ giai đoạn khó khăn của The Rock trong sự nghiệp. Năm 1995, anh chỉ còn trong tay 7 USD sau khi bị sa thải khỏi liên đoàn bóng bầu dục Canada. Hiện tại, công ty đứng sau các tựa phim nổi tiếng gồm Jumanji: Welcome to the Jungle, Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw (hợp tác cùng Universal), Jungle Cruise (làm chung với Disney). Ảnh: Getty.