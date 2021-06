The Rock ở đâu sau khi rời bỏ ‘Fast & Furious’?

Ba năm kể từ lần xuất hiện trong “Fast & Furious 8”, The Rock vẫn chứng tỏ đẳng cấp ngôi sao hạng A.

Fast & Furious 9, phần mới nhất của thương hiệu phim tốc độ Fast & Furious, đã trở lại mà thiếu vắng nhân vật Hobbs của Dwayne “The Rock” Johnson.

The Rock là một trong những gương mặt quan trọng của gia đình tốc độ suốt thập kỷ qua. Tới nay, chưa có thông tin về khả năng sao cơ bắp sẽ trở lại trong hồi kết dự kiến kéo dài hai phần của Fast & Furious.

Năm 2020 im ắng của The Rock

Lần gần nhất khán giả gặp The Rock trên màn ảnh rộng là trong Jumanji: The Next Level (2019). Jumanji là thương hiệu phim nhiều phần theo của The Rock sau Fast & Furious. Jumanji: The Next Level được đầu tư 125 triệu USD , thu về hơn 800 triệu USD từ phòng vé toàn cầu.

Năm 2020, The Rock hoàn thành việc ghi hình bộ phim Red Notice với Ryan Reynold và Gal Gadot. Ảnh: Netflix.

Trong năm 2020, The Rock hoàn toàn im ắng trên màn ảnh rộng lẫn lĩnh vực truyền hình. Hai tin tức nổi bật nhất về anh khi ấy là The Rock chính thức lộ diện trong tạo hình Black Adam và gia đình anh mắc Covid-19.

Black Adam đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp The Rock. Vai diễn là lần dấn thân của cựu đô vật vào thế giới siêu anh hùng. Đây cũng là lần hiếm hoi The Rock từ bỏ hình ảnh người anh hùng chí thiện dày công xây dựng bấy lâu để thủ vai một nhân vật với tâm lý và động cơ phức tạp.

Nói về vai Black Adam, The Rock từng viết trên trang cá nhân: “Tôi rất vinh dự khi được trở thành một phần của DCEU, cũng như hóa thân thành Black Adam. Gã được ban sức mạnh tương đương Superman, nhưng bước đi trên một ngả đường hoàn toàn khác.

Black Adam là một kẻ nổi loạn, một siêu anh hùng độc nhất, luôn hành động vì lợi ích của mọi người, nhưng là theo cách của gã. Vai diễn này khác với tất cả nhân vật tôi từng thủ vai trong sự nghiệp”.

2020 cũng là năm để The Rock chuyên tâm chuẩn bị cho các dự án nghệ thuật mới. Anh làm việc cùng Ryan Reynolds và Gal Gadot trên phim trường Red Notice - tác phẩm hành động được Netlfix rót kinh phí 130 triệu USD để sản xuất.

Không chỉ thủ vai nam chính, The Rock và công ty sản xuất Seven Bucks Productions của mình còn có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng mô hình làm phim an toàn giữa đại dịch.

Tháng 11/2020, nhân dịp Red Notice đóng máy, The Rock đã bày tỏ trên Instagram cảm giác hãnh diện vì không có đợt bùng phát Covid-19 nào trên phim trường trong suốt thời gian ghi hình: “Tôi từng hoàn thành nhiều dự án lớn trong đời, nhưng không gì so sánh được với việc đóng máy Red Notice và những giá trị mà nó đại diện.

Vì đã cùng gia đình mắc Covid-19, tôi đã được chứng kiến tận mắt tốc độ lây lan của loại virus nguy hiểm này. Do đó, tôi cố gắng thúc đẩy các biện pháp an toàn phòng dịch trên phim trường Red Notice”.

Sự trở lại với điện ảnh và truyền hình

Trung tuần tháng 2, The Rock xuất hiện trong mini-series Young Rock dài 11 tập của đài NBC. Theo Digital Spy, Young Rock kể về thời niên thiếu cũng như quãng đời lập nghiệp bằng nghề đô vật của ngôi sao cơ bắp.

Nội dung phim được chia thành các chương, tập trung vào những mốc thời gian cụ thể trong cuộc đời The Rock khi anh 10 tuổi, 15 tuổi và 20 tuổi.

Năm 2021, The Rock vào vai chính mình trong bộ phim truyền hình Young Rock. Ảnh: NBC.

Không chỉ đảm nhận việc dẫn truyện trong mỗi tập, Dwayne Johnson còn thủ vai phiên bản hư cấu của bản thân trong tương lai. Khi này, anh đang nỗ lực tranh cử cho chức tổng thống Mỹ vào năm 2032.

Theo thống kê của Showbuzz Daily, tại Mỹ, trung bình mỗi tập phim Young Rock thu hút khoảng 3 triệu lượt khán giả theo dõi qua truyền hình. Bộ phim nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình. Ngày sau khi mùa 1 của Young Rock khép lại, phim đã được bật đèn xanh để làm tiếp mùa hai.

Ngày 9/4, sau thời gian dài chờ đợi, bom tấn Black Adam với The Rock trong vai chính đã chính thức bấm máy. Thời gian qua, trên Instagram cá nhân, ngôi sao cơ bắp thường xuyên cập nhật với hơn 254 triệu người theo dõi những diễn biến mới tại phim trường bom tấn siêu anh hùng. Black Adam dự kiến khởi chiếu tại rạp từ 29/7/2022.

Khán giả sẽ tái ngộ The Rock trong mùa phim hè năm nay bằng tác phẩm Jungle Cruise do Disney sản xuất và phát hành. Nội dung Jungle Cruise được xây dựng với cảm hứng từ một trò chơi trong công viên giải trí chủ đề của Disney. Phim được kỳ vọng lặp lại thành tích mà thương hiệu Pirates of the Caribbean gặt hái suốt 18 năm qua.

Trong Jungle Cruise, The Rock vào vai Frank - một tay hướng dẫn viên sống giữa rừng già nhiệt đới. Anh được nữ tiến sĩ Lily Houghton (Emily Blunt) thuê dẫn đường trên hành trình tìm kiếm loài cây quý có khả năng chữa lành mọi bệnh tật.

Frank đưa The Rock trở lại với kiểu nhân vật nhà thám hiểm mà anh từng đảm nhiệm và rất thành công trong loạt Jumanji hay Journey 2: Mysterious Island (2012).

Nửa cuối 2021, Netflix cũng dự định tung lên hệ thống tác phẩm hành động, giật gân Red Notice sau gần ba năm thai nghén. Nhan đề phim là tên chiến dịch truy lùng và bắt giữ tên siêu trộm chuyên nhắm vào các tác phẩm nghệ thuật vô giá.

Vai diễn siêu trộm được giao cho Gal Gadot trong khi Ryan Reynolds thủ vai một kẻ lừa đảo thành thần. Dwayne Johnson hóa thân thành nhân viên Interpol được mệnh danh kẻ theo dấu đại tài có trách nhiệm truy đuổi hai tên tội phạm.

Tương lai Hobbs & Shaw

The Rock là tài tử bận rộn nhất nhì Hollywood. Anh hoạt động năng nổ ở cả trước và sau máy quay. Lịch làm việc của nam diễn viên đã kín dự án trong ít nhất ba năm tới. Điều này phần nào khẳng định giá trị cũng như tầm ảnh hưởng của thương hiệu The Rock với Hollywood.

Black Adam là vai diễn quan trọng tiếp theo trong sự nghiệp của The Rock. Ảnh: Therock.

Song song với Black Adam, The Rock cũng đảm nhận vai trò lồng tiếng cho phim hoạt hình DC League of Super-Pets của DC Film và Warner Bros. Tác phẩm dự kiến ra mắt trong năm 2022.

The Rock sẽ thủ vai chính trong bộ phim The King. Đây là dự án phim cổ trang về vua Kamehameha, người đã có công thống nhất quần đảo Hawaii. Bên cạnh The King đang trong giai đoạn tiền kỳ, các dự án mới khác của The Rock đã được công bố còn có San Andreas 2, Doc Savage và Big Trouble in Little China.

Đằng sau máy quay, thông qua công ty Seven Bucks Production, The Rock cũng đảm nhận vai trò chỉ đạo sản xuất và sản xuất của nhiều dự án mới. Theo thống kê từ IMDb, ngôi sao đa tài có tên trong ê-kíp sản xuất của ít nhất 10 dự án điện ảnh mới được công bố hoặc đang sản xuất.

Tuy nhiên, việc The Rock bận rộn theo đuổi các dự án mới cũng khiến khán giả đặt câu hỏi về tương lai của tay cảnh sát Hobbs trong vũ trụ điện ảnh Fast & Furious. Tầm ảnh hưởng của Hobbs trong gia đình tốc độ đã giúp nhân vật trở thành vai chính trong thương hiệu phim ngoại truyện Hobbs & Shaw.

Năm 2019, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw đã ra mắt và thu về con số ấn tượng 759 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Phim được hãng Universal đầu tư kinh phí sản xuất 200 triệu USD . Một vốn bốn lời là vậy, nhưng tương lai của loạt Hobbs & Shaw tới nay vẫn là dấu hỏi lớn.

Hồi tháng 2, Cinema Blend dẫn lời nhà sản xuất Kelly McCormick tiết lộ trở ngại lớn nhất của Hobbs & Shaw: “Mọi người tham gia dự án đều bận rộn. Liệu còn ai bận rộn hơn Dwayne Johnson nhỉ? Mà anh ấy lại là một trong hai gương mặt quan trọng của thương hiệu. Chúng tôi vẫn đang nghe ngóng tình hình thôi.

Tôi tin ai cũng muốn dự án đi vào sản xuất. Nhưng mọi người đều đang vướng các dự án khác, chưa kể dịch Covid-19 cũng khiến mọi việc trở nên khó khăn. Do đó, chúng tôi đều đang chờ đợi thông báo mới… Tuy nhiên, niềm phấn khích, mong chờ tới lúc được thực hiện bộ phim vẫn luôn nguyên vẹn”.