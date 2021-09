The Rock muốn gặp nam cảnh sát có ngoại hình giống mình

Sofia Solares vốn có cuộc sống bình thường ở Mexico, cho đến khi cô được người xung quanh nhận xét có vẻ ngoài giống với ngôi sao Selena Gomez, theo Us Weekly. Cô thừa nhận là người hâm mộ lớn của giọng ca Lose You to Love Me, hy vọng có ngày được gặp nữ ca sĩ ngoài đời. Hiện tại, Sofia Solares có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội với danh xưng "bản sao Selena Gomez". Ảnh: @sofiasolares, @selenagomez.