The Rock muốn đóng vai James Bond

Khi Daniel Craig tạm biệt vai James Bond sau "No Time to Die", nhiều tài tử Hollywood bày tỏ mong muốn trở thành người thay thế.

Trả lời phỏng vấn Esquire, The Rock nói muốn trở thành James Bond tiếp theo, thay thế Daniel Craig. Thêm nữa, tài tử muốn tiếp nối truyền thống gia đình bởi ông nội anh - đô vật Peter Maivia - từng xuất hiện trong phần 5 của loạt phim 007.

Theo Daily Mail, Maivia thủ vai phản diện ở tác phẩm You Only Live Twice (1967), có Sean Connery thủ vai James Bond.

"Tôi rất hy vọng được nối gót ông nội trở thành một phần của loạt phim 007. Nhưng tôi không đóng vai phản diện, tôi muốn làm James Bond", ngôi sao Red Notice nói.

Sau chia sẻ của The Rock, cộng đồng yêu điện ảnh được dịp bàn luận về câu chuyện ai sẽ là James Bond tiếp theo. Ngoài The Rock, những gương mặt được truyền thông Hollywood dự đoán đầy tiềm năng là Henry Cavill, Tom Hardy, Idris Elba, Regé-Jean Page, George MacKay, James Norton, Luke Evans....

The Rock muốn trở thành James Bond tiếp theo. Ảnh: Vanity Fair.

Theo Barbara Broccoli - nhà sản xuất của loạt phim - James Bond tiếp theo vẫn là đàn ông, có thể thuộc bất kỳ chủng tộc, màu da nào. "Chúng ta không nhất thiết biến 007 thành nữ, chỉ cần tạo thêm nhiều nhân vật nữ và lồng ghép những câu chuyện phù hợp", bà nói.

Trước đó, người thủ vai diễn biểu tượng thường không phải tên tuổi hạng A Hollywood. Và hai ngôi sao không phải người Anh từng hóa thân thành James Bond là George Lazenby (người Australia) và Pierce Brosnan (người Ireland). Trong khi đó, Daniel Craig có thời gian gắn bó lâu nhất với vai diễn này - 15 năm với 5 phần phim.

James Bond được giới thiệu lần đầu trong cuốn tiểu thuyết Casino Royale (1952) của nhà văn Ian Fleming. Nhân vật là sản phẩm của lịch sử, được sinh ra dưới sự hình dung của xã hội về bản ngã nam tính độc tôn. Sau đó, câu chuyện của nhân vật đã được chuyển thể lên màn ảnh rộng.