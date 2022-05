The Rock lần hiếm hoi tham dự sự kiện

Ngày 18/5 sự kiện Disney Hulu Upfront tại thành phố New York, Mỹ quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng, trong đó có The Rock. Đây là lần hiếm hoi tài tử Jungle Cruise dự sự kiện đông người. Anh ít khi tham dự sự kiện thời trang hoặc các liên hoan phim lớn trên thế giới. Trong loạt ảnh của paparazzi, The Rock gây ấn tượng mạnh với bộ vest sọc màu đỏ sậm và giày lười màu da bò đồng điệu. Sao phim Red Notice giữ phong cách thân thiện thường thấy và tươi cười khi bắt gặp ống kính. Ảnh: BackGrid.