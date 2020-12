The Rock làm gì với khối tài sản 320 triệu USD?

Dwayne “The Rock” Johnson được mệnh danh là “cỗ máy in tiền” của Hollywood. Cách cựu ngôi sao WWE tiêu khối tài sản cũng khiến khán giả phải trầm trồ.

Theo tạp chí Forbes, Dwayne "The Rock" Johnson giữ vững phong độ kiếm tiền nhiều năm qua với khối tài sản ròng 320 triệu USD . Thu nhập của ngôi sao 48 tuổi đến từ nhiều nguồn: cát-xê phim ảnh, quảng cáo, làm nhà sản xuất và kinh doanh.

Khởi đầu từ một vận động viên, anh gia nhập giới giải trí và nhanh chóng trở thành ngôi sao đắt giá. Suốt thập kỷ qua, tài tử luôn nằm trong top những cái tên có thù lao cao nhất tại kinh đô điện ảnh.

Diễn viên Fast & Furious xúc động chia sẻ trên Twitter: "Tôi đã bắt đầu chỉ với 7 USD trong túi. Đó là chặng đường dài, nhưng tôi làm được, và tôi tin ai cũng sẽ làm được".

Kiếm tiền

Ngôi sao cơ bắp khiến đối thủ e dè từ thời còn "làm mưa làm gió" trên sàn đấu WWE. Anh có đến 6 lần giữ danh hiệu hạng nặng. Và phong cách thi đấu mang đậm tính biểu diễn của The Rock giúp anh lọt vào tầm ngắm của Hollywood.

Đầu thập niên 2000, khi vẫn còn chật vật, The Rock nhận được cuộc gọi từ New York với lời đề nghị xuất hiện trong Saturday Night Live. Thành công từ buổi diễn trở thành bước ngoặt giúp anh rẽ hướng sang hoạt động nghệ thuật.

Tạp chí Mỹ cho hay giá cát-xê hiện tại của The Rock rơi vào khoảng 20 triệu USD /phim. Đó là chưa tính phần hoa hồng được chia theo doanh thu phim. Mới đây, Netflix phải tiêu tốn 23,5 triệu USD để mời anh góp mặt trong dự án Red Notice.

Bên cạnh đó, The Rock còn sắp xuất hiện trong Black Adam - bộ phim điện ảnh được dự đoán sẽ khiến phòng vé bùng nổ vào mùa Giáng sinh 2021. Tất nhiên, để The Rock gia nhập vào DCEU, hãng Warner Bros. đã phải tính toán kỹ lưỡng vấn đề tiền bạc.

The Rock bảo chứng cho doanh thu phòng vé. Đa số dự án cựu sao WWE tham gia trong thời gian qua đều đạt thành tích khả quan, như Jumanji: Welcome to the Jungle ( 962 triệu USD ), Fast & Furious 8 ( 1,24 tỷ USD ), Hobbs and Shaw ( 760 triệu USD )... Bởi vậy, không ngoa khi nói anh hiện là “con gà đẻ trứng vàng” được các hãng phim săn đón.

The Rock là thỏi nam châm thu hút khán giả tại phòng vé. Ảnh: Universal.

"Kể từ dự án Skyscraper, thù lao của The Rock nhảy vọt lên mức 20 triệu USD và ổn định cho đến nay, thậm chí có phần cao hơn. Chưa kể, nhờ lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, anh nhận thêm 4 triệu USD quảng cáo phim, bên cạnh tiền lương và hoa hồng", tờ Celebrity Net Worth thống kê.

Ở vai trò dẫn chương trình trò chơi The Titan Games, anh cũng được cho là đút túi không hề ít. Thương hiệu thời trang riêng Project Rock đem đến cho tài tử nguồn lợi nhuận khổng lồ. Theo Forbes, các mẫu sản phẩm đồ tập luyện của The Rock luôn cháy hàng chỉ sau vài giờ mở bán.

Đó là chưa kể lĩnh vực quảng cáo cũng trở thành địa hạt béo bở để anh làm giàu. Số liệu từ trang Hopper HQ cho hay The Rock hiện giữ ngôi vương trong danh sách ngôi sao được trả nhiều tiền nhất khi quảng cáo trên Instagram.

Tài tử Hobbs and Shaw nhận hơn 1 triệu USD /bài đăng trên tài khoản có 207 triệu người theo dõi. Thậm chí, The Sun còn đưa ra thống kê thú vị rằng nếu những người theo dõi The Rock tụ họp thành một quốc gia, họ sẽ là nước đông dân thứ 8 trên hành tinh.

Tiêu tiền

Cựu vận động viên WWE rất mạnh tay vung tiền cho sở thích cá nhân. Anh sở hữu bất động sản ở nhiều nơi, đồng thời có bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ.

Theo The Wallet Today, tiền mà The Rock dùng để bảo dưỡng xe hơi có thể mua được vài căn nhà. Trong đó, anh gây trầm trồ với chiếc Pagani Huayra trị giá 1,3 triệu USD (dòng xe chỉ sản xuất 100 chiếc trên thế giới).

Siêu sao hành động thường xuyên chia sẻ ảnh tạo dáng bên chiếc Ferrari LaFerrari phiên bản giới hạn có giá 1,5 triệu USD , và chiếc Rolls Royce Wraith gần 500.000 USD cũng được anh yêu thích. The Rock còn sắm một số máy bay phản lực, đồng thời xây sân bay cá nhân để thoải mái di chuyển.

Bất động sản chiếm phần lớn trong kế hoạch đầu tư của The Rock. Tờ Men’s Health tiết lộ rằng anh có cơ ngơi tại nhiều địa điểm đắc địa của nước Mỹ. Ngôi sao đã mua đi và bán lại nhiều ngôi nhà trong suốt thập kỷ qua.

The Rock có căn biệt thự 5 triệu USD tại Miami, nông trang lớn ở Virginia. Cuối năm 2019, anh vung 9,3 triệu USD tậu dinh thự khổng lồ gần Atlanta, Georgia. Khuôn viên nơi ở mới có 8 phòng ngủ, một hầm rượu và hồ bơi.

Thú chơi bất động sản của ngôi sao khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Daily Mail.

Là người thích tập gym, The Rock cho xây dựng một phòng tập chất lượng. Anh yêu nó đến mức đặt tên cho căn phòng là “Thiên đường sắt”. Không gian phòng tập hiện đại, được trang bị đầy đủ máy móc tốt nhất.

Năm 2015, nam diễn viên tiết lộ chế độ ăn uống sang chảnh của mình, đặc biệt là việc tiêu thụ hơn 372 kg cá tuyết mỗi năm. Giá cá tuyết khoảng 1,75 USD /pound, có nghĩa anh tốn 1.400 USD mỗi năm cho món ăn này.

Thông thường, giới giàu có sẽ đầu tư vào một đội thể thao nào đó, nhưng The Rock lại quyết định mua hẳn một giải đấu. Hồi tháng 8, anh chốt hợp đồng trị giá 15 triệu USD để mua lại XFL - một giải bóng bầu dục của Mỹ.

Theo Insider, sao Fast & Furious sống xa hoa, phóng khoáng là vậy, nhưng anh cũng rất chăm chỉ làm từ thiện trong lặng lẽ. Kể từ năm 2006, nam diễn viên thành lập Dwayne Johnson Rock - một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ trẻ em có nguy cơ mắc bệnh nan y.