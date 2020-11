The Rock không ngồi vừa siêu xe

Trên phim trường “Red Notice”, ngôi sao cơ bắp Dwayne “The Rock” Johnson gặp khó khăn khi thực hiện một cảnh quay do thân hình đồ sộ.

Theo Cinema Blend, The Rock mới đây chia sẻ câu chuyện hậu trường cười ra nước mắt khi tham gia Red Notice - tác phẩm hành động có anh đóng chính cùng Ryan Reynolds và Gal Galdot.

Sự việc xảy ra khi Dwayne Johnson chuẩn bị thực hiện một cảnh truy đuổi bằng siêu xe. Chiếc Porsche dùng làm đạo cụ được đưa tới phim trường vào đúng ngày quay.

Nhưng khi đạo diễn Rawson Marshall Thurber yêu cầu The Rock ngồi vào xe, ngôi sao cơ bắp đã loay hoay một hồi trước khi đầu hàng do thân hình anh quá đồ sộ so với không gian trong xe.

Theo lời kể của Dwayne Johnson, khi Thurber nhận ra anh không ngồi vừa siêu xe, đoàn phim đã được một trận cười vui vẻ. Sau đó, họ tìm ra một cách khác để thực hiện cảnh quay.

The Rock không ngồi vừa chiếc xe trên phim trường Red Notice. Ảnh: Netflix.

Khiếu hài hước của Johnson khiến bầu không khí trên phim trường Red Notice bớt đi phần nào căng thẳng. Anh và người bạn diễn tếu táo Ryan Reynolds thường xuyên chọc cười đối phương, khiến không ít cảnh quay bị đình trệ.

Qua những bức ảnh hậu trường được Dwayne Johnson chia sẻ trên trang cá nhân, có thể đoán vai diễn của anh trong Red Notice sẽ là người hùng với trái tim vàng. Đây cũng là kiểu nhân vật ưa thích của nam diễn viên trong suốt sự nghiệp.

Red Notice đánh dấu lần đầu tiên Dwayne Johnson và Gal Gadot tham gia dự án điện ảnh phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến. Phim lấy bối cảnh cuộc chiến chống tội phạm đa quốc gia của các nhân viên Interpol.

Nhan đề phim là tên chiến dịch truy lùng và bắt giữ tên siêu trộm chuyên nhắm vào các tác phẩm nghệ thuật vô giá. Vai diễn siêu trộm được giao cho Gal Gadot. Còn Dwayne Johnson thủ vai nhân viên Interpol được mệnh danh là kẻ theo dấu đại tài có trách nhiệm truy đuổi nữ đạo chích.