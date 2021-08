The Rock khen ngợi Emily Blunt

Trong các buổi phỏng vấn báo chí cho bộ phim “Jungle Cruise”, Emily Blunt và The Rock thường xuyên trêu chọc đối phương một cách hài hước.

Cinema Blend đưa tin mới đây, The Rock chia sẻ trên Instagram cá nhân một đoạn video tổng hợp các cảnh bị cắt khỏi bản chính thức clip phỏng vấn của mình và Emily Blunt. Thời gian qua, hai diễn viên cùng tham gia nhiều hoạt động quảng bá cho bộ phim Jungle Cruise, bao gồm nhiều sự kiện phỏng vấn báo chí.

Ở phần mô tả kèm video, The Rock khẳng định anh chưa bao giờ hợp tác với một bạn diễn nào khiến mình cười nhiều như Emily Blunt. Anh viết: “Kết luận rút ra là tôi chưa bao giờ làm việc với bạn diễn nào khiến mình cười nhiều như cô ấy".

Trong đoạn video, khán giả có thể thấy Emily Blunt thường bất ngờ tung những câu đùa dí dỏm. Nữ diễn viên bông đùa về “hơi thở đẫm mùi protein” của The Rock hay thử thách lớn nhất của anh khi đóng Jungle Cruise là diễn xuất… Đáp lại, tài tử cũng hài hước kể rằng chú chó cưng đã giúp mình luyện tập cảnh hôn trên phim.

Emily Blunt và The Rock thường xuyên trêu chọc đối phương khi trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Disney.

Màn châm chọc qua lại giữa Emily Blunt và The Rock khiến không khí trên trường quay tràn ngập tiếng cười. Tương tác tự nhiên và thoải mái giữa hai ngôi sao hàng đầu Hollywood cho thấy họ đã có khoảng thời gian hợp tác ăn ý trên phim trường.

Tài tử tiếp tục: "Chúng tôi đã tán gẫu và cười đùa ồn ào suốt buổi. Tương lai chắc không có sự kiện phỏng vấn báo chí nào ‘mặn mòi’ được như những gì chúng tôi làm hôm đó. Sự thoải mái và dễ dàng này đến từ lòng tin chúng tôi dành cho đối phương. Chính cảm giác tin tưởng tạo ra sự ăn ý, và sự ăn ý là những gì các bạn sẽ thích trong Jungle Cruise”.

Cuối bài đăng, như thường lệ, The Rock gửi lời cảm ơn tới khán giả đã ủng hộ bộ phim. Tài tử không quên nhắc lại việc Jungle Cruise đã được bật đèn xanh sản xuất phần tiếp theo bằng hashtag #JustWait4TheSequel (Hãy đợi phần hậu truyện).

Sau Jungle Cruise và trước Jungle Cruise 2, Emily Blunt sẽ tiếp tục hợp tác với The Rock trong một dự án mới do Amazon sản xuất. Trong phim, Blunt sẽ thủ vai nữ thám tử đầu tiên của Mỹ. Dự án do The Rock sản xuất thông qua công ty Seven Bucks Productions mà anh là đồng sở hữu.