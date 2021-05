The Rock hát tặng fan nhí mắc ung thư

Gia đình fan nhí mắc bệnh ung thư rất hạnh phúc trước tấm lòng và sự tử tế của siêu sao Hollywood.

Theo The Blast, nhân sinh nhật 4 tuổi của Indy Llew Jones - cô bé mắc ung thư và hội chứng down bẩm sinh, Dwayne "The Rock" Johnson đã hát tặng fan nhí ca khúc You're Welcome trong bộ phim hoạt hình Moana.

Trên tài khoản cá nhân, ngôi sao Fast & Furious đăng tải video kèm dòng chia sẻ: "Bây giờ là 1h sáng và tôi vừa xem clip đáng yêu về một cô bé đặc biệt tên là Indy. Hãy mạnh mẽ và tiếp tục ca hát nhé Indy. Chú yêu con".

Đoạn video vui nhộn thu hút hơn 4 triệu lượt thích và hàng nghìn bình luận ủng hộ. Ngoài video này, The Rock còn đăng clip bé Indy Llew Jones ngân nga ca khúc How Far I'll Go. Sự lạc quan và vui vẻ của Jones khiến người xem xúc động.

The Rock hát tặng bệnh nhân ung thư. Ảnh: Chụp màn hình.

Gia đình Llew Jones rất hạnh phúc trước tấm lòng và sự tử tế của siêu sao Hollywood. Người nhà của cô bé chia sẻ: "Đây là thông điệp đặc biệt từ chính Maui (nhân vật The Rock lồng tiếng trong Moana). Điều này có ý nghĩa rất lớn. Cảm ơn anh, The Rock. Mỗi tối bé Indy đều yêu cầu bố hát You're Welcome".

Nguồn tin cho biết bé Indy Llew Jones, 4 tuổi, đang sống tại thành phố Salt Lake, tiểu bang Utah, Mỹ. Năm lên một tuổi, cô bé được chẩn đoán mắc hội chứng down bẩm sinh và rối loạn sinh tủy. Cách đây hai năm, Jones còn bị phát hiện mắc ung thư máu.

Đây không phải lần đầu tiên The Rock thể hiện tình cảm với những người hâm mộ đặc biệt. Hồi tháng 4, anh đã gửi tin nhắn động viên Ashely Cain sau khi con gái anh là bé Azaylia Diamond qua đời lúc mới 8 tháng tuổi.

Tháng 3/2019, các trẻ em bị bệnh hiểm nghèo đến từ tổ chức Make-A-Wish không khỏi vui sướng khi được diễn viên The Rock tặng quà và mời đến phim trường Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.