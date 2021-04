The Rock được người Mỹ tín nhiệm tranh cử tổng thống

Nhiều người Mỹ nói rằng họ muốn nhìn thấy ngôi sao "Fast and Furious" sống tại Nhà Trắng vào một ngày nào đó.

Ngày 8/4, tờ New York Post đưa tin có rất nhiều người dân Mỹ muốn tài tử Fast and Furious tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới.

Cuộc khảo sát do Piplsay khởi xướng từ ngày 2 - 4/4 thu hút 30.130 người tham gia. Trong đó, 46% người đã bỏ phiếu cho The Rock, 30% cho Angelina Jolie, 27% cho Oprah Winfrey, 22% cho Tom Hanks và Will Smith xếp tiếp theo với 21%.

The Rock được đông đảo dân Mỹ ủng hộ tranh cử tổng thống. Ảnh: Pinterest.

Trong 46% của The Rock, có 29% người hy vọng anh đứng ra tranh cử tổng thống Mỹ vì tin tưởng vào quan điểm chính trị của tài tử. 17% còn lại nói rằng họ muốn nhìn thấy cựu đô vật WWE sống ở Nhà Trắng vào một ngày nào đó.

"Người Mỹ tin rằng những ngôi sao nổi tiếng tự do làm những gì họ muốn, như chuyện ứng cử vào Nhà Trắng vậy. Họ có thể trở thành chính trị gia giỏi nếu có thái độ chính trị đúng đắn", nguồn tin viết.

Dwayne 'The Rock' Johnson từng bày tỏ khát vọng gia nhập lĩnh vực chính trị. Trong cuộc phỏng vấn với USA Today hồi tháng 2, tài tử nói: "Tôi sẽ xem xét chuyện tranh cử tổng thống trong tương lai, nếu đó là điều mọi người muốn".

Năm 2017, siêu sao phim hành động đã bàn về giấc mơ này khi cho biết: "Ý nghĩ ấy nảy sinh trong đầu tôi, và ngày càng lớn hơn theo thời gian. Tôi đã đau đáu suy nghĩ về sự nghiêm túc này".

Tuy nhiên, khi chiến dịch tranh cử năm ngoái khởi động, The Rock lại không tham gia vì anh chưa sẵn sàng.

Matthew McConaughey cũng muốn gia nhập lĩnh vực chính trị nhưng số người ủng hộ anh không nhiều. Ảnh: Rheinpfalz.

Ngoài The Rock, Matthew McConaughey cũng đang cân nhắc tranh cử thống đốc bang Texas. Anh bày tỏ: "Tôi sẽ có một chương mới cho bản thân và cuộc đời mình. Đó là một vai trò lãnh đạo". McConaughey tự tin sẽ là một nhà lãnh đạo giỏi, tuy nhiên, anh chỉ nhận được 12% phiếu ủng hộ từ cuộc khảo sát trên.