Sau khi được ủng hộ tranh cử tổng thống, ngôi sao "Fast and Furious" đã trở thành lý do khiến người dân Mỹ cảm thấy yêu đất nước hơn.

Ngày 16/6, People công bố danh sách 100 lý do để mọi người yêu nước Mỹ. Tên của Dwayne Johnson, tức The Rock, xuất hiện ở vị trí đầu tiên.

Tạp chí Mỹ viết trong ấn phẩm khen ngợi nam diễn viên: "Cuộc hành trình kỳ lạ đến Hollywood đã đưa The Rock trở thành một trong những diễn viên được trả lương cao nhất thế giới. Đế chế kinh doanh đang phát triển của anh gồm công ty sản xuất Seven Bucks, Teremana Tequila, nước tăng lực Zoa và quan hệ đối tác với Under Armour. Bộ phim mới của anh, Jungle Cruise, sẽ ra mắt tại các rạp và trên Disney + vào ngày 30/7".

The Rock xuất hiện trên ấn phẩm mới nhất của tạp chí People. Ảnh: People.

Tài tử 49 tuổi cảm thấy hạnh phúc, nhưng khẳng định mình rất khiêm tốn khi mọi người yêu mến và tôn vinh anh như vậy.

Nam diễn viên được chụp ảnh và phỏng vấn tại Hawaii cho số báo tuần này, nói: "Cảm giác thật tuyệt. Trong nhiều năm qua, tôi là chàng trai may mắn khi có sự nghiệp mà tôi đủ may mắn có được".

"Với những điều tốt đẹp như thế này, tôi luôn đánh giá cao. Chúng tôi ở đây, tại Hawaii, nơi tôi đã nỗ lực rất nhiều trong quá trình trưởng thành. Tôi chỉ là Dwayne Johnson, một đứa trẻ gặp khó khăn khi đến trường. Tôi không bao giờ mong đợi trong những giấc mơ ngông cuồng nhất của mình rằng tôi sẽ có vị trí trên trang bìa People", anh khiêm tốn cho hay.

Năm ngoái, khi bùng dịch Covid-19, The Rock đã cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống đủ đầy bên vợ và các con. Giai đoạn giãn cách xã hội khiến anh nhận ra nhiều bài học và giá trị, từ đó quý trọng cuộc đời này hơn.

Trước khi The Rock đứng đầu danh sách 100 lý do để yêu nước Mỹ, nhiều người dân ở xứ cờ hoa đã nói rằng họ muốn nhìn thấy ngôi sao Fast and Furious sống tại Nhà Trắng vào một ngày nào đó.

Cuộc khảo sát do Piplsay khởi xướng hồi tháng 4 có đến 46% người đã bỏ phiếu ủng hộ The Rock tranh cử thổng thống Mỹ nhiệm kỳ sau.

Dwayne "The Rock" Johnson từng bày tỏ khát vọng gia nhập lĩnh vực chính trị. Trong cuộc phỏng vấn với USA Today vào tháng 2, tài tử nói: "Tôi sẽ xem xét chuyện tranh cử tổng thống trong tương lai, nếu đó là điều mọi người muốn".