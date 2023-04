The Rock đóng vai á thần của Disney

Ngày 3/4 (giờ Mỹ), Variety đưa tin tài tử Dwayne "The Rock" Johnson xác nhận Moana phiên bản người đóng đang trong quá trình sản xuất. Nhà Chuột liên tục có những quyết định táo bạo trong việc chuyển thể các tác phẩm hoạt hình biểu tượng lên màn ảnh rộng.

Trong đoạn video được đăng tải, ngôi sao Black Adam bày tỏ niềm tự hào khi có cơ hội giới thiệu nền văn hóa Polynesia tới người hâm mộ toàn cầu. The Rock khiến người hâm mộ thích thú khi nhận chiếc gậy hình móc câu - vũ khí của Maui trong phim từ 2 cô con gái.

“Chúng tôi rất vui khi thông báo rằng dự án live-action của Moana đang được thực hiện. Vai diễn á thần Maui đã thay đổi cuộc đời tôi và tôi rất vinh dự hợp tác cùng Disney để kể câu chuyện xoay quanh các nhân vật này. Bên cạnh đó, bộ phim cũng đảm bảo đầy đủ các yếu tố âm nhạc, điệu nhảy tương tự phiên bản gốc. Moana sẽ tập trung vào giá trị con người trong nền văn hóa Polynesia”, The Rock nói.

The Rock là người đảm nhận vai trò lồng tiếng cho á thần Maui trong Moana. Ảnh: The New York Times.

“Tôi tự hào khi được sinh ra, lớn lên và nuôi dưỡng bởi một nền văn hóa giàu giá trị. Người ông quá cố là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để tôi có thể đưa Maui vào đời thực", tài tử chia sẻ.

Ra mắt năm 2016, Moana là thành công lớn của Disney khi có doanh thu toàn cầu lên tới 682 triệu USD . Ngoài ra, bộ phim còn nhận về 2 đề cử tại Oscar 2017 cho hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc và Bài hát gốc hay nhất.

