The Rock đang lặp lại chính mình

Sự kết hợp của The Rock, Ryan Reynolds cùng Gal Gadot không đủ cứu một bộ phim có kịch bản và hành động nhàm chán.

Red Notice là dự án lớn của đạo diễn Rawson Marshall Thurber với kinh phí đến 200 triệu USD . Bộ phim quy tụ ba ngôi sao lớn là Dwayne Johnson (tức The Rock), Ryan Reynolds và Gal Gadot. Ban đầu, phim dự kiến chiếu rạp qua hãng phát hành Universal. Nhưng sau đó, Netflix đã mua lại bản quyền tác phẩm.

Câu chuyện xoay quanh một giai thoại từ 2.000 năm trước, khi tướng Mark Anthony tặng ba quả trứng quý giá cho người yêu là nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Chúng trở thành các cổ vật được săn lùng ráo riết, trong đó hai đã được tìm thấy và một vẫn mất tích.

Ở thời hiện đại, đặc vụ John Hartley (The Rock) tới viện bảo tàng Castel Sant'Angelo (Italy) để ngăn vụ trộm một trong ba quả trứng. Anh có mặt quá trễ nhưng cũng kịp bám đuổi tên trộm là Nolan Booth (Ryan Reynolds). Hartley sau đó bắt được Booth, song cô nàng siêu trộm Sarah Black (Gal Gadot) bất ngờ phỗng tay trên quả trứng.

Cho rằng Hartley thông đồng với tội phạm, tổ chức Interpol bắt giữ và giam anh vào cùng nơi với Booth. Hai gã đàn ông quyết định hợp tác để đánh bại Black. Để làm được điều đó, họ phải trốn thoát khỏi nhà tù kiên cố và lên kế hoạch tiếp cận những quả trứng còn lại, cũng là mục tiêu của nữ siêu trộm.

Các siêu sao đang cũ

Rawson Marshall Thurber là đạo diễn phim hài nổi tiếng We're the Millers (2013). Vài năm qua, anh là cạ cứng của The Rock, cộng tác trong Central Intelligence (2016) và Skyscraper (2018). Ở dự án mới, Thurber xây dựng những mảng miếng hài xoay quanh bộ đôi The Rock và Ryan Reynolds. Họ vào vai hai gã đàn ông có xuất thân, tính cách khác biệt nhưng phải cố hợp tác với nhau.

The Rock, Gal Gadot và Ryan Reynolds trong phim.

Hai tài tử của Red Notice đều là những tên tuổi nổi tiếng với khả năng diễn hài duyên dáng. Nhưng các mảng miếng gây cười trong phim quá nhàm chán đến nỗi cả hai không thể tạo ra sự mới mẻ. Nam diễn viên cơ bắp vào vai một đặc vụ to lớn, ngầu đời, phóng khoáng. Hình tượng này đã trở nên quá quen thuộc đến mức khán giả nhàm chán.

Còn Ryan vẫn là anh chàng dẻo mồm, nói liến thoắng và hay cà khịa đối phương. Người xem hẳn từng thấy các nét diễn này ở nhiều phim trước của anh như Deadpool, The Hitman's Bodyguard hay Free Guy. Ryan Reynolds rất thành công trong vài năm qua với hình tượng này nhưng dường như anh đã đi vào lối mòn.

Giữa hai chàng trai này, Gal Gadot đóng vai trò quân bài gây bất ngờ. Với nhan sắc cùng kinh nghiệm đóng hành động, minh tinh đủ khả năng để vào vai nữ siêu trộm. Tuy nhiên, hài hước không phải là thế mạnh của Gal Gadot khi mà người đẹp không tạo ra sự duyên dáng tự nhiên ở thể loại này. Những phân cảnh ấn tượng nhất của cô là khi khoe sắc trong các bộ váy quyến rũ. Có thể nói, Red Notice chưa đánh dấu sự đột phá cho mỹ nhân đang bị đóng khung với hình ảnh Wonder Woman.

Kịch bản nông về tâm lý khiến các diễn viên không có cơ hội bùng nổ hơn. Một số tình tiết về quan hệ của ba nhân vật với cha mình được đưa vào nhưng chưa được khai thác triệt để. Phần thoại của The Rock và Gal Gadot thiếu sắc sảo, còn của Ryan có khá hơn nhưng không bằng nhiều phim trước của anh. Trong phim mới, anh cũng hơi lạm dụng các câu đùa gợi chuyện đồng tính nam quá mức cần thiết.

Nhiều twist nhưng hành động kém

Là một phim về trộm cắp và truy đuổi, Red Notice mang đến nhiều cú twist quen thuộc của dòng phim này. Tam giác ba vai chính, cộng thêm các tuyến phụ như ông trùm Sotto Voce (Chris Diamantopoulos) và đặc vụ Interpol Urvashi Das (Ritu Arya), tạo ra đủ các mắt xích để nhân vật đổi phe liên tục. Những cú twist có thể là lý do níu chân khán giả đến hồi kết để biết thân phận thật của các nhân vật, cũng như rốt cuộc thì ai mới là người trên cơ.

Gal Gadot vẫn gây ấn tượng nhờ xinh đẹp nhưng chưa đột phá diễn xuất.

Song, khâu hành động lại khiến tác phẩm mất điểm. Với kinh phí đến 200 triệu USD (cao hơn cả phần Mission: Impossible gần nhất), Red Notice lẽ ra phải làm tốt hơn ở mảng này. Nhiều phân đoạn chiến đấu, đột nhập và vượt ngục của phim quá đơn giản so với các phim cùng thể loại. Đạo diễn Thurber có vẻ lúng túng giữa hai ý tưởng là làm phim hoành tráng, hay tạo ra đi theo phong cách hành động trào phúng.

Kết quả thu được hơi lưng chừng và không để lại điểm nhấn nào. Về độ dữ dội, Red Notice hầu như không có những cảnh máu me nên hơi “hiền” so với Hitman's Wife's Bodyguard, bộ phim cùng năm nay của Ryan Reynolds.

Trong câu chuyện, nhóm nhân vật chu du qua nhiều địa điểm ở các quốc gia khác nhau. Trên thực tế, phim được quay chỉ ở Atlanta (Mỹ). Nhiều bối cảnh do đó lộ rõ sự giả và chưa thể khiến khán giả đắm mình. Một phần ba cuối phim mang đến cuộc phiêu lưu để lộ nhiều dấu vết can thiệp của CGI. Dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020 là thủ phạm của điều này khi ngăn cản kế hoạch quay phim quốc tế của Thurber.

Với cái kết, Netflix tỏ ý đồ xây dựng một thương hiệu phim cho Red Notice, hay chí ít là phần hai. Dù nhận kết quả không tốt từ giới phê bình (chỉ 39% tích cực trên Rotten Tomatoes), phim đang rất được khán giả quan tâm. Theo Netflix, Red Notice là phim có lượng người xem ngày đầu cao nhất lịch sử đơn vị này.