The Rock đăng ảnh năm 7 tuổi

The Rock không tin được rằng có một ngày anh từ cậu bé răng khểnh trở thành người đàn ông nổi tiếng.

Ngày 16/10, trên trang cá nhân, ngôi sao hành động The Rock chia sẻ ảnh thuở bé. Bức ảnh lập tức khiến dân mạng thích thú vì sự dễ thương và hài hước khi tài tử gắn kèm hashtag "vua lớp 2".

Anh chú thích: "Trở lại năm 7 tuổi ở Hawaii, trông tôi thật ngộ nghĩnh với răng khểnh và áo sơ mi aloha. Không thể tin được cậu nhóc này lớn lên lại trở thành người đàn ông quyến rũ nhất thế giới".

The Rock vui vẻ, hoạt bát từ thuở bé. Ảnh: Instagram NV.

Khoảnh khắc trên được hơn 4 triệu người nhấn thích. Ở phần bình luận, Kevin Hart viết: "Tôi cười đến không thở nổi". Nữ vận động viên trượt băng Lolo Jones - bạn thân The Rock - bày tỏ: "Rất đáng yêu, nhưng nếu hồi lớp 2 anh chẳng ném bóng giỏi thì còn lâu tôi mới để ý đến anh".

Người hâm mộ nhận xét diễn viên Fast and Furious trông nổi bật từ bé khi có làn da rám nắng khỏe khoắn cho đến gương mặt tươi vui, sống động, mái tóc xoăn tít.

Dwayne Johnson sinh ra và lớn lên ở Hawaii. Anh phát triển vượt trội hơn nhiều bạn đồng trang lứa khi mới 15 tuổi đã cao 1,9 m, nặng 90 kg với những khối cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng.

Tài tử nhớ lại: "Khi tôi nhập học trường mới, mọi người đều đối xử như thể tôi bị dịch hạch và tránh xa tôi vì họ tưởng tôi là cảnh sát chìm".

Cuộc đời của "gã khổng lồ" sẽ được tái hiện qua series Young Rock sắp tới. Có ba diễn viên được chiêu mộ để hóa thân thành tài tử ở ba quãng đời khác nhau, trong đó Adrian Groulx đóng The Rock lúc 10 tuổi còn Bradley Constant là 15 tuổi.

Ngôi sao 48 tuổi đang trong quá trình ghi hình bom tấn Red Notice với Gal Gadot và Ryan Reynolds, bận rộn quảng bá sách mới mang tựa đề The Rock: Through the Lens, His Life, His Movies, His World.

Tài tử có sự nghiệp thành công và hôn nhân viên mãn. Ảnh: Instagram NV.

Nổi tiếng với vẻ bặm trợn, những pha đánh đấm dữ dội trên màn ảnh, song The Rock trở về nhà lại là người chồng, người cha dịu dàng và hết mực yêu thương vợ con. Hiện, anh là sao nam người Mỹ có nhiều người theo dõi nhất trên Instagram với 200 triệu lượt.