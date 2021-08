The Rock đã cũ

The Rock đang là một trong những cái tên quyền lực bậc nhất tại Hollywood. Tuy nhiên, trên màn ảnh, ngôi sao cơ bắp đang lặp lại chính mình.

Bắt đầu chuyển hướng sang diễn xuất từ cuối thập niên 1990, Dwayne “The Rock” Johnson có được sự ghi nhận đầu tiên khi hóa thân thành Vua Bọ cạp trong The Mummy Returns (2001) và phần phim riêng Scorpion King (2002). Vai diễn đã gắn The Rock với hình ảnh chiến binh cơ bắp trên màn ảnh.

Sau hai thập kỷ lăn lộn tại Hollywood, The Rock sở hữu danh tiếng hạng A, một công ty sản xuất phim ăn nên làm ra, danh sách dài các bộ phim ăn khách đã ra mắt và thêm chừng ấy tác phẩm đang xếp hàng đợi trong tương lai. The Rock đang đứng trên đỉnh cao danh vọng với tư cách người của công chúng. Tuy nhiên, anh tiến xa đến đâu trong vai trò một nam diễn viên?

Những vai diễn được đúc từ một khuôn

Cuối tháng 7, The Rock trở lại màn ảnh rộng với bom tấn 200 triệu USD Jungle Cruise của Disney. Bộ phim phiêu lưu, hành động mang tham vọng tái hiện thành công mà Pirates of the Caribbean từng đạt được đầu thập niên 2000.

The Rock và Emily Blunt đã có màn kết hợp ăn ý trong nửa đầu Jungle Cruise. Ảnh: Disney.

Trong phim, The Rock thủ vai Frank, một tay hướng dẫn viên du lịch. Thuyền bè cũ nát, nợ nần đầm đìa, Frank thường xuyên dàn dựng các chiêu trò để hù dọa đám khách du lịch hiếu kỳ. Số phận mỉm cười với Frank khi anh gặp chị em Lily Houghton (Emily Blunt). Giàu có nhưng ít hiểu biết thực địa, Lily đang trên đường tìm kiếm loài hoa chữa được bách bệnh.

Frank hấp dẫn khán giả nhờ sự láu cá lẫn tính cách phóng khoáng. Việc anh và Lily luôn ở thế đối đầu trong tư tưởng và lối sống cũng mang đến cho bộ phim có phần cũ kỹ của Disney màu sắc mới mẻ.

Dù Frank được xây dựng từ cùng một thứ nguyên liệu làm nên Jack Sparrow (Johnny Depp) và Lily chỉ là một biến thể của Elizabeth Swann (Keira Knightley), khán giả vẫn dành cho anh thiện cảm. Bởi những biểu hiện lệch chuẩn của Frank đã làm mới hình ảnh The Rock trên màn ảnh. Anh nói nhiều hơn và khoe cơ bắp ít đi.

Tuy nhiên, khi khán giả đang hào hứng với tay hướng dẫn viên cà chớn trên màn ảnh, Jungle Cruise đột ngột “chuyển tông”. Ở hồi ba, bộ phim quay trở về với cốt truyện anh hùng cứu mỹ nhân kiểu “công nghiệp” nhàm chán.

Tiếc nuối lớn nhất của Jungle Cruise không hẳn nằm ở cái kết nhạt nhòa - ta luôn biết điều gì đón chờ mình khi một bộ phim gắn nhãn PG-13 đến từ Disney khép lại - mà chính là một cơ hội bị lãng phí của The Rock.

Sau Pain & Gain (2013), The Rock chỉ chuyên trị những vai chính diện cương trực. Do đó, Frank là cơ hội để ngôi sao cơ bắp làm mới mình trên màn ảnh. Nhưng đáng tiếc, phút cuối, anh vẫn không cưỡng được sức hút của hình tượng người anh hùng mang số phận bi thương, xả thân vì đại nghĩa.

Sau cùng, Frank của Jungle Cruise cũng na ná Bravestone của loạt Jumanji, Will Sawyer trong Skyscraper (2018) hay Raymond Gaines từ San Andreas (2015)… và nhiều vai diễn khác nơi The Rock kể câu chuyện người anh hùng dùng cơ bắp cứu thế giới.

The Rock giàu lên nhưng vai trò diễn viên bị nghi vấn

Jungle Cruise đã trở thành bộ phim đạt số điểm người dùng Rotten Tomatoes cao nhất trong sự nghiệp điện ảnh của The Rock. Tới ngày 14/8, tức hai tuần từ khi phim chính thức phát hành, số điểm này đã giảm nhẹ, từ 94% xuống mức 92% với hơn 5.000 tài khoản tham gia đánh giá.

Sau Jungle Cruise, bốn bộ phim nhận được điểm khán giả cao tiếp theo của The Rock trên Rotten Tomatoes lần lượt là phim hoạt hình Moana (2016) với 89%, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019) nhận điểm 88% và hai phần phim Jumanji đều được chấm 87%.

Hình ảnh The Rock ngoài đời thực và những người hùng cơ bắp anh thủ vai trên màn ảnh có nhiều điểm tương đồng. Ảnh: IMDb.

Kết quả cho thấy những năm qua, khán giả vẫn yêu thích hình ảnh người hùng của The Rock trên màn ảnh. Khi kỷ nguyên của những người hùng cơ bắp tại Hollywood đã qua, The Rock là trường hợp hiếm gặp vẫn ăn nên làm ra với một kiểu vai duy nhất.

Theo thống kê của Wealthy Gorilla, tính tới năm 2021, khối tài sản ròng của The Rock có giá trị 320 triệu USD . Một phần không nhỏ trong số này đến từ thù lao và ăn chia lợi nhuận các dự án điện ảnh anh từng góp mặt. Thành công của The Rock chính là kết quả của một chiến dịch kinh doanh hình ảnh bài bản.

Khán giả biết đến The Rock không chỉ với tư cách một nam diễn viên xuất thân từ sới vật. Họ còn chia sẻ với câu chuyện lập nghiệp gian khó của anh. Một người da màu nỗ lực từ con số 0 nay trở thành triệu phú, có gia đình êm ấm, được xã hội kính trọng… đây chính là giấc mơ Mỹ mà bao người theo đuổi. Và đó là cuộc đời của The Rock.

The Rock không chỉ đóng phim. Anh còn bán cho khán giả ước mơ - về thành công trong đời thực và một vị anh hùng cơ bắp xả thân bảo vệ kẻ yếu trên màn ảnh.

Hình tượng người anh hùng hoàn mỹ trên màn ảnh cộng hưởng với hình ảnh diễn viên, doanh nhân, người truyền cảm hứng sống Dwayne Johnson ngoài đời thực. Và ở chiều ngược lại, nhân cách của The Rock giúp những gì anh thể hiện trên phim thêm thuyết phục.

Thế khó của một nam diễn viên

Tập trung sản xuất mặt hàng thế mạnh có thể là chính sách kinh doanh hợp lý. Nhưng chỉ đóng một dạng vai duy nhất không phải cách hay để một diễn viên chứng minh năng lực. The Rock có thể là một cái tên ăn khách trên thị trường, nhưng sự nghiệp diễn xuất của anh vẫn thiếu những vai diễn cho thấy đẳng cấp của một diễn viên.

The Rock đang phải đối mặt với vấn đề chung của nhiều ngôi sao điện ảnh theo đuổi hình tượng cơ bắp. Hình thể trong mơ khiến chỗ duy nhất dành cho những tài tử như Chris Hemsworth, John Cena, Mark Wahlberg... và cả The Rock trên màn ảnh là các bộ phim phiêu lưu, hành động giả tưởng. Kết quả, họ “chết vai” những người hùng, lính đánh thuê thiện nghệ, một tay phản diện nguy hiểm, thậm chí gã tóc vàng hoe cơ bắp to não bằng quả nho…

The Rock vẫn đang thiếu một vai diễn để lại dấu ấn nghệ thuật trong sự nghiệp. Ảnh: Universal Pictures.

Nhưng dòng phim hành động vốn không phải mảnh đất thích hợp để kịch bản đi sâu xây dựng các xung đột tâm lý phức tạp. Tiếp đó, việc phần lớn các bộ phim dạng này chỉ khai thác một vài mô-típ cũng khiến chúng nhanh chóng phai mờ trong trí nhớ khán giả.

Điều này dẫn đến việc người anh hùng của những câu chuyện ấy cũng không còn gì đáng mong đợi. Nếu một diễn viên phim hành động không lặp lại chính mình từ một phim trước, thì nhân vật của họ cũng mang đến cho người xem cảm giác vay mượn từ một tác phẩm khác. Khi Jungle Cruise mới ra mắt, trang Cinema Blend từng so sánh nhân vật Frank của The Rock với Rick O’Connell (Brendan Fraser) trong loạt The Mummy.

Với The Rock, bên cạnh những vai hành động, thời gian qua, anh cũng có cơ hội bộc lộ khả năng diễn xuất tâm lý trong các TV series như Ballers hay Young Rock . Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của các TV series này không thể bằng một bom tấn điện ảnh phủ sóng toàn cầu. Do đó, chúng vẫn chưa đủ sức để thay đổi hình ảnh anh hùng cơ bắp của The Rock trong mắt khán giả.

Cần khẳng định The Rock đã, đang và vẫn sẽ là một cái tên được trọng vọng. Trong ít nhất 5 năm tới, lịch làm việc của anh đã kín các dự án chờ quay như Hobbs & Shaw 2, San Andreas 2, Doc Savage, Big Trouble in Little China... Bên cạnh công việc diễn viên, The Rock cũng tham gia sản xuất phim điện ảnh và truyền hình. Hai công việc bổ khuyết cho nhau, giúp anh vừa duy trì sức hút với khán giả vừa có cái nhìn sâu sát vào thị trường điện ảnh, biết nó cần gì và sẽ đi tới đâu.

Do đó, trong tương lai xa, khán giả rất có thể sẽ được thấy The Rock thủ vai phản diện trong một bộ phim chính kịch hay thử sức với dòng tác phẩm tình cảm hoặc kinh dị. Tuy nhiên, trong thập niên này, ngôi sao cơ bắp vẫn sẽ là một người hùng cứu thế trên màn ảnh.