The Rock chế nhạo Vin Diesel

The Rock cho rằng những lời của Vin Diesel nói về mình quá buồn cười. Đồng thời, nam diễn viên chúc thương hiệu "Fast & Furious" ngày càng đi lên.

Ngày 21/7, theo New York Post, căng thẳng giữa Dwayne The Rock Johnson và Vin Diesel chưa đến hồi kết. Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter, The Rock chế nhạo bạn diễn cũ.

"Tôi đã cười ngặt nghẽo khi nghe Vin Diesel cho rằng anh ấy dành nhiều tình cảm cho bạn diễn. Ai nghe câu đó cũng phải bật cười", The Rock nói.

Cựu đô vật WWE đồng thời gửi lời chúc đoàn phim F9 thành công. "Tôi chúc họ gặp may mắn, thành công ở Fast 10, Fast 11, các phần còn lại của thương hiệu Fast & Furious dù không có tôi", nam diễn viên nói thêm.

Vin Diesel và The Rock mâu thuẫn nhiều năm.

Theo New York Post, mâu thuẫn giữa hai "gã khổng lồ" bắt đầu năm 2016, sau khi quá trình sản xuất The Fate of the Furious kết thúc. The Rock ám chỉ Vin Diesel mắc bệnh ngôi sao.

"Có những người luôn chuyên nghiệp trên phim trường, một số thì không. Đừng mang bệnh ngôi sao đến đây. Khi các bạn xem phim, một số cảnh quay vẻ mặt tôi bực, vì lúc đó tôi đang sôi máu", The Rock viết trên trang cá nhân.

Nguồn tin của Page Six cho biết Vin Diesel thường xuyên bị The Rock chỉ trích vì liên tục đến trễ. Ngôi sao của Fast & Furious cũng bị cáo buộc xem thường bạn diễn, khó hợp tác.

Trong cuộc phỏng vấn với Men's Health hồi tháng 6, Vin Diesel thừa nhận những lời ám chỉ của The Rock. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bộ phim mình sản xuất đạt hiệu quả. Hobbs là nhân vật khó thể hiện. Tôi dành nhiều tình yêu cho bạn diễn để họ có thể làm tốt", Diesel khẳng định.

Dwayne The Rock Johnson xuất hiện với tư cách đặc vụ Luke Hobbs trong bốn bộ phim của Fast & Furious, phần phụ Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. Gần đây, nam diễn viên vắng mặt trong F9.