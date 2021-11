The Rock cam kết không dùng súng thật trên phim trường

Ngôi sao "Fast and Furious" chuyển từ súng thật sang súng cao su trong các dự án do công ty anh sản xuất. Loại súng này đảm bảo an toàn, chi phí cũng không cao.

Trả lời Variety ngày 4/11, The Rock cam kết ngừng sử dụng súng thật trong tất cả dự án do công ty của anh - Seven Bucks Productions - sản xuất. "Tôi rất đau lòng khi chúng ta mất đi một thành viên. Trái tim tôi hướng về gia đình cô ấy (đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins) và mọi người trên phim trường. Tôi cũng biết Alec Baldwin trong thời gian dài", tài tử chia sẻ về tai nạn trên phim trường Rust trong buổi ra mắt Red Notice ở Los Angeles, Mỹ. The Rock chụp ảnh cùng Gal Gadot và Ryan Reynolds ở buổi ra mắt Red Notice. Ảnh: Page Six. Trong Red Notice, The Rock phải sử dụng súng nhưng là súng cao su. Anh cho biết bản thân luôn tuân thủ quy tắc đó khi làm việc với bất kỳ studio nào. "Các phim điện ảnh, chương trình truyền hình hoặc bất kỳ thứ gì được sản xuất trên danh nghĩa của Seven Bucks Productions đều không có sự hiện diện của súng thật", ngôi sao Hollywood thay mặt công ty đưa ra lời khẳng định. Hiện tại, giải pháp dùng súng cao su được ưu tiên hơn cả, công ty của The Rock cũng vậy. Anh tiết lộ rằng sử dụng loại súng này còn được lợi ở chỗ chi phí không quá cao. The Rock kể sau khi nghe tin Halyna Hutchins tử vong ngày 21/10, anh đã lập tức gọi điện thoại cho đội ngũ của Seven Bucks Productions trong vài giờ để thảo luận về những thay đổi mà công ty cần thực hiện, nhằm đảm bảo an toàn trong tương lai. "Tôi yêu công việc kinh doanh điện ảnh. Có những giao thức và biện pháp an toàn mà chúng tôi luôn thực hiện nghiêm túc. Tôi nghĩ điều thận trọng và thông minh nhất là chỉ cần dừng lại một giây để kiểm tra lại cách bạn sẽ làm việc thế nào", anh phát biểu. Không chỉ The Rock, gần đây nhóm 200 nhà quay phim cũng ký cam kết từ chối thực hiện bất kỳ dự án nào có súng thật.