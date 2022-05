The Rock: 'Black Adam là vai diễn phản ánh chính xác con người tôi'

So sánh “Black Adam” với các dự án hành động mình từng góp mặt trước đây, Dwayne “The Rock” Johnson cho hay vai diễn phản ánh chân thực con người mình.

Belfast Telegraph đưa tin ngày 9/5, The Rock đã đăng bức ảnh mới được chụp từ hậu trường bộ phim Black Adam. Ngôi sao cơ bắp và ê-kíp đang trong thời gian quay lại một số phân cảnh cho bom tấn siêu anh hùng sắp ra rạp.

Đi kèm bức ảnh đen trắng chụp toàn thân The Rock trong bộ trang phục của Black Adam, vây quanh bởi các thiết bị ghi hình tối tân là đôi dòng tâm sự của nam diễn viên - như thường lệ. Nam diễn viên thông báo với khán giả mình đang trong những ngày cuối của đợt quay lại Black Adam cũng như vai phản anh hùng này phản ánh chính xác con người thật của anh.

“Tuần làm việc căng thẳng lại tiếp tục khi chúng tôi đã đến giai đoạn trau chuốt cuối cùng cho Black Adam. Trong suốt sự nghiệp, tôi đã có may mắn được thủ vai nhiều nhân vật ấn tượng (và hài hước). Nhưng chưa ai trong số đó phản ánh chính xác con người tôi như gã phản anh hùng trong bộ đồ đen Teth Adam”, The Rock viết.

Chia sẻ của anh kết thúc bằng lời quảng cáo trứ danh cho bộ phim Black Adam: “Cơn thịnh nộ chống lại cái chết. Thứ bậc quyền lực trong Vũ trụ DC sắp thay đổi”. Cùng với đó, The Rock sử dụng các hashtag #protectorofthepeople (hộ vệ của lương dân), #maninblack (người đàn ông mặc đồ đen) và #blackadam.

Hình ảnh hậu trường Black Adam mới được The Rock chia sẻ. Ảnh: Therock.

Trong Black Adam, The Rock thủ vai Teth Adam. Gã là một nô lệ sống dưới thời Ai Cập cổ đại, được ban tặng sức mạnh từ phủ thủy Shazam và trở thành Black Adam. Tuy nhiên, gã đã lạm dụng sức mạnh vào những mục đích không chân chính, dẫn đến việc bị vị phù thủy quyền năng giam cầm.

Ở nguyên tác truyện tranh, Black Adam được thả tự do ở thời hiện đại và nhiều lần đối đầu với Billy Batson - truyền nhân mới của vị phù thủy quyền năng năm xưa. Bộ phim điện ảnh Black Adam với The Rock thủ vai chính là ngoại truyện, nhưng có thể coi là tiền truyện của Shazam! (2019).

Đầu tuần trước, The Rock cũng thông báo với người hâm mộ việc mình và ê-kíp Black Adam đã trở lại phim trường để quay lại một số cảnh. “Thật tuyệt khi được trở lại phim trường Black Adam với hơn 750 nhân viên đoàn phim tài năng. Chúng tôi đang thực hiện một vài tinh chỉnh trước khi sẵn sàng gửi tác phẩm đi hậu kỳ”, anh viết. The Rock cũng vừa đón sinh nhật lần thứ 50 trên phim trường Black Adam.

Hồi cuối tháng 3/2021, The Rock tiết lộ Black Adam sẽ ra rạp vào ngày 29/7. Tuy nhiên, tới tháng 3, Warner Bros. một lần nữa điều chỉnh ngày công chiếu của tác phẩm. Lịch phát hành mới của phim là 21/10, tức muộn hơn ba tháng so với kế hoạch ban đầu. Chia sẻ với báo chí, nhà sản xuất Black Adam cho hay lý do bộ phim chậm trễ ra rạp là các xưởng đồ họa vi tính tại Hollywood đều đang quá tải.