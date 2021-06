The Remix phiên bản mới thiếu sức hút

The Heroes là phiên bản mới của The Remix nhưng không gây được sức hút lớn như những mùa đầu. Chương trình thiếu sự đổi mới về kịch bản, cách dàn dựng.

The Heroes vừa lên sóng 2 tập đầu với sự tham gia của 12 thí sinh là những ca sĩ trẻ trung, tiềm năng của thị trường âm nhạc. The Heroes là phiên bản mới của The Remix - chương trình gây chú ý năm 2015. Khác hiệu ứng bùng nổ của những mùa đầu tiên, The Heroes không nhận được sự chú ý như mong đợi.

Tập 2 của chương trình đạt khoảng 900.000 lượt xem sau 2 ngày lên sóng. Lượt xem không quá thấp nhưng không phải cao nếu so với các chương trình nổi tiếng. Đặc biệt, trên mạng xã hội hay truyền thông, lượng bài viết về The Heroes ít ỏi.

Giữa thời điểm bão hòa cuộc thi âm nhạc, The Heroes lại không quá mới mẻ về ý tưởng thì việc bị khán giả "thờ ơ" cũng là điều khó tránh khỏi.

Kịch bản chương trình chưa đủ hấp dẫn

The Heroes gồm 12 cặp ca sĩ, producer và 3 đội master. Sau mỗi màn trình diễn của thí sinh, master đưa ra nhận xét, góp ý và quyết định chọn người đó về đội hay không. Master của chương trình gồm Hà Lê - Nimbia, Nguyễn Hải Phong và Khắc Hưng. Mỗi cặp ca sĩ, producer cũng chọn cho mình một concept để theo đuổi xuyên suốt chương trình.

Đơn vị sản xuất đã cho thấy sự nỗ lực đổi mới và các tiết mục trong 2 tập đầu tiên khá chất lượng, được đầu tư tốt về dàn dựng sân khấu, vũ đạo, âm nhạc. Nhưng nhìn chung luật chơi của The Heroes chưa thoát khỏi mô típ chung của hầu hết cuộc thi âm nhạc, từ Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí đến Sing My Song.

Dàn thí sinh của The Heroes gồm Erik, Han Sara, Lona, Mỹ Anh, JSol, VP Bá Vương, Thanh Duy, UNI5, Cara, Orange, Quân A.P, Ali Hoàng Dương. Nhiều người trong số họ thuộc thế hệ Z, cá tính âm nhạc trẻ trung, tươi mới.

Tuy nhiên, ngoài Erik có hit, lượng fan hùng hậu, chỗ đứng vững chắc thì những gương mặt còn lại người thiếu hit, người lại chưa cao về độ nhận diện.

Dàn thí sinh của chương trình là những gương mặt khá mới. Ảnh: The Heroes.

UNI5 tuy sở hữu lượng fan đông đảo nhưng chưa có một bản hit để bứt phá và được công chúng biết tới. Orange có ca khúc nổi tiếng nhưng chính cô thừa nhận “hình ảnh cá nhân rất yếu, trước đây luôn phải kết hợp với ai đó để được quan tâm hơn”.

Thanh Duy hoạt động đã nhiều năm, chiến thắng nhiều giải thưởng âm nhạc nhưng gần đây khá im ắng trong lĩnh vực âm nhạc. Trong khi đó, Mỹ Anh, VP Bá Vương hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm với khán giả.

So với 2 mùa đầu tiên, The Heroes không có dàn thí sinh đủ sức hấp dẫn khán giả, truyền thông. Năm đầu tiên, The Heroes có Sơn Tùng M-TP khi đó đang rất nổi tiếng với Em của ngày hôm qua.

Dù sớm dừng chân nhưng Sơn Tùng đã kịp "gây bão" với rất nhiều tiết mục có lượt xem cao như Không phải dạng vừa đâu, Thái Bình mồ hôi rơi, Khuôn mặt đáng thương...

Còn nhớ thời gian đó, các tiết mục của Sơn Tùng viral trên mạng xã hội kèm theo hàng trăm nghìn lượt chia sẻ. Những thí sinh còn lại của mùa đầu tiên như Bảo Anh, Isaac, Tóc Tiên, Đông Nhi hay Soobin Hoàng Sơn, Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Hương Tràm, Hoàng Thùy Linh ở mùa 2 đều nổi tiếng, có những ca khúc được công chúng biết tới rộng rãi.

Ngoài ra, công nghệ thực tế ảo AR trông "giả trân", gây rối mắt và màn tung hứng khá nhạt nhòa giữa các master, cách biên tập chương trình dài dòng cũng khiến The Heroes không đủ sức thu hút khán giả giữa thời điểm họ có nhiều lựa chọn khác hấp dẫn hơn.

Đảm nhận vai trò MC của chương trình là Phí Linh. Cô vẫn giữ lối dẫn dắt duyên dáng, khéo léo mà vẫn rõ ràng, chân thật, đi thẳng vào vấn đề. MC cũng kết nối tự nhiên với các thí sinh lẫn master. Tuy nhiên, bằng đó chưa đủ để The Heroes bứt phá hơn.

Bão hòa cuộc thi âm nhạc

Những năm cuối thập niên 2000 đến đầu thập niên 2010 là thời hoàng kim của các chương trình âm nhạc. Vietnam Idol bắt đầu lên sóng năm 2007 và đạt thành công vang dội đã mở đường cho hàng loạt cuộc thi, chương trình thực tế về âm nhạc lên sóng sau đó.

Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí, Gương mặt thân quen, Sing My Song… là những ví dụ điển hình. Các chương trình phủ sóng truyền hình và thường được ưu ái lên sóng ở khung giờ vàng.

Thậm chí, những thí sinh tham gia chương trình gây sốt ngay vòng đầu tiên và nhiều trường hợp không giành giải quán quân nhưng vẫn nổi tiếng, có chỗ đứng trên thị trường âm nhạc.

The Heroes có sự đầu tư bối cảnh, đạo cụ... Ảnh: The Heroes.

Phần nhiều ca sĩ đang hoạt động như Văn Mai Hương, Uyên Linh, Bảo Anh, Vũ Cát Tường, Trúc Nhân... cũng bước ra từ những cuộc thi như vậy.

The Remix lên sóng đầu năm 2015. Đó vẫn là thời điểm chương trình âm nhạc được ưa chuộng. Chưa kể, format kết hợp giữa ca sĩ với nhà sản xuất, DJ cũng được đánh giá là khá mới mẻ so với thị trường thời điểm đó. Bởi vậy, The Remix nhanh chóng có được sự chú ý từ công chúng.

Tuy nhiên, sự lên sóng quá ồ ạt mà không có đổi mới, đột phá về kịch bản khiến các chương trình âm nhạc dần rơi vào tình trạng bão hòa, khán giả không còn mặn mà. Ngoại trừ Rap Việt lên sóng năm 2020, trong vài năm trở lại đây, các cuộc thi âm nhạc mờ nhạt, không riêng gì The Heroes.

Ngay cả Giọng hát Việt nhí dù từng là một “đế chế” âm nhạc nhưng vừa kết thúc mùa thi 2020 trong tình thế ảm đạm. Lượt xem mỗi tập khiêm tốn, chương trình cũng không được nhắc đến trên mạng xã hội. Giá quảng cáo của cả mùa ở mức 180 triệu đồng/30s, giảm 120 triệu đồng/30s so với năm thành công nhất là 2016.

Erik là gương mặt được mong chờ nhất cuộc thi. Ảnh: The Heroes.

Lưu Thiên Hương - giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình như Giọng hát Việt, Sing My Song, The Remix - thừa nhận game show âm nhạc đã đi qua thời đỉnh cao.

“Hiện giờ, bão hòa các game show âm nhạc, do đó, độ quan tâm của công chúng cũng dàn trải. Điều đó đòi hỏi giám đốc âm nhạc cũng là người chèo lái, định hướng cho cả chương trình phải luôn cập nhật xu hướng thị trường. Mỗi tiết mục chúng tôi dàn dựng phải đảm bảo hai yếu tố, đó là thị trường và chuyên môn”, Lưu Thiên Hương nói với Zing.

Chị nhận định: “Quán quân, á quân bước ra khỏi các cuộc thi rất chênh vênh, họ không có ai hỗ trợ. Cuộc thi chỉ là bàn đạp, còn sau đó, các bạn làm gì mới quan trọng”.

Theo phía đơn vị sản xuất The Heroes, chương trình hiện vẫn là game show ăn khách và có giá quảng cáo cao trên VTV.

"Thật khó để so sánh với giá quảng cáo vài năm trước. Tuy nhiên, hiện tại The Heroes vẫn làm game show có giá quảng cáo cao trên VTV. Rating cũng tốt. Nếu cứ so sánh với thời hoàng kim của game show thì không công bằng" - phía đơn vị sản xuất cho biết.