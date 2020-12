The Origami - dấu ấn Nhật giữa lòng Vinhomes Grand Park

Ở Nhật Bản, cha mẹ thường dạy con gấp giấy origami để khơi gợi khả năng sáng tạo. Không chỉ vậy, origami còn là biểu tượng cho tinh thần Nhật, đại diện cho cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Gửi gắm những ý nghĩa tốt đẹp đó trong dự án The Origami, Vinhomes Grand Park kỳ vọng mang đến không gian sống theo chuẩn tinh thần Nhật Bản, là mái ấm hạnh phúc cho các gia đình.

The Origami có điểm nhấn là vườn Nhật với không gian cây xanh, hồ nước. Vườn Nhật này là nơi cư dân The Origami thảnh thơi dạo bộ, ngắm nhìn cá và tận hưởng không khí trong lành.

Với mục tiêu kiến tạo “Tinh thần Nhật - Chuẩn sống xanh”, The Origami còn được quy hoạch nhiều không gian mặt nước tự nhiên, hồ cảnh quan, hồ bơi ngoài trời và hồ bơi trẻ em… Cùng với sắc xanh mát, The Origami mong muốn xây dựng cộng đồng cư dân hạnh phúc, lưu giữ các giá trị truyền thống gia đình.

The Origami còn thừa hưởng nhiều giá trị từ Vinhomes Grand Park như hệ sinh thái đa ngành từ Vingroup gồm Vinschool - Vinmec - Vincom - VinBus. Với định hướng quy hoạch là trung tâm vùng kinh tế sáng tạo - công nghệ cao phía đông thành phố, Vinhomes Grand Park ứng dụng công nghệ AI, IoT vào quản lý vận hành, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm sống chuẩn quốc tế cho cư dân The Origami.

Sau thành công của The Origami Sun với 2.400 căn hộ được đăng ký đặt mua chỉ trong 3 ngày, The Origami đã chính thức ra mắt The Origami Zen (S10) - phân khu nổi bật với bộ ba tiện ích vườn Nhật, cổng chào Origami và hồ hoa sen, hoa súng. The Origami Zen (S10) có nhiều tiện ích như hồ bơi người lớn và trẻ em ngoài trời, các khu thể thao và sân chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng 1.500 m2.

The Origami Zen (S10) giới thiệu các căn hộ studio, 1PN+1, 2PN, 2PN+1 và 3PN từ 29,5 đến 81,5 m2 với chính sách vay lên tới 80% trong thời gian 35 năm. Chỉ cần thanh toán 15% giá trị căn hộ, khách hàng có thể trở thành cư dân The Origami và được ân hạn nợ gốc cùng lãi 0% lên tới 24 tháng; nhận quà tặng voucher mua xe VinFast trị giá lên tới 200 triệu đồng (chính sách hỗ trợ lãi suất không áp dụng đối với một số trục căn theo quy định của chủ đầu tư).