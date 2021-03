The New Gym sắp khai trương chi nhánh Bình Thạnh

Sau thành công của chi nhánh Nguyễn Thị Thập (quận 7), The New Gym sẽ khai trương chi nhánh mới tại Bình Thạnh với khung giờ tập 24/7, chi phí hợp lý, không ràng buộc hợp đồng.

Nằm tại cửa ngõ phía đông TP.HCM, quận Bình Thạnh là khu vực tập trung đa dạng tiện ích cộng đồng như chợ Bà Chiểu, khu du lịch Bình Quới, khu du lịch Văn Thánh, Bến xe Miền Đông cùng trường học, bệnh viện…, mang đến nhiều giá trị cho người dân đang sinh sống và làm việc.

Do đó, việc The New Gym sắp có mặt tại địa chỉ 58D Ung Văn Khiêm (phường 25, quận Bình Thạnh) hứa hẹn là địa điểm tập gym lý tưởng, phù hợp với nhiều đối tượng từ sinh viên, người nội trợ, dân văn phòng cho đến các vận động viên chuyên nghiệp. Tại đây, hội viên có thể tập gym thoả sức 24/7 mà không cần nhìn đồng hồ, check-in thuận tiện chỉ mất 5 giây bằng vòng tay thông minh, thanh toán linh hoạt với chi phí hợp lý theo tháng và không ràng buộc hợp đồng.

The New Gym có không gian tập luyện 1.200 m2, hơn 200 thiết bị tập luyện chất lượng cùng hệ thống điều hoà, Wi-Fi, nước uống và bãi gửi xe miễn phí.

Tại The New Gym, hội viên có thể tìm thấy đa dạng thiết bị tập luyện phù hợp với nhu cầu của bản thân, từ máy cố định, máy tập cơ, máy tập cardio đến các loại tự do hạng nặng. Hệ thống trang thiết bị tại đây đạt chất lượng cao, vận hành êm, mượt mà và dễ dàng điểu chỉnh. Việc lựa chọn dòng máy phù hợp với nhu cầu tập luyện có thể giúp người tập nhanh chóng đạt được mục tiêu mong muốn.

The New Gym lắng nghe ý kiến đóng góp từ hội viên thông qua bảng đánh giá tự động.

Chị Bé (quận Bình Thạnh) - hội viên mới của The New Gym - chia sẻ: “Dù bận trăm công nghìn việc, phụ nữ vẫn cần biết làm đẹp. Nghe nhiều người khen The New Gym có không gian rộng, giá rẻ và môi trường tập luyện văn minh, tôi khá thích nên rủ chị em gần nhà cùng đăng ký, vừa tập gym vừa tham gia các lớp yoga, zumba miễn phí”.

Hội viên lần đầu đăng ký được đo chỉ số cơ thể và nhận phân tích cân nặng, chiều cao, lượng cơ, mỡ… từ huấn luyện viên cá nhân để áp dụng phương pháp tập luyện phù hợp.

Theo người sáng lập kiêm CEO The New Gym, sức khỏe là điều quan trọng nhất với mỗi người. Đây đồng thời là tôn chỉ hoạt động của hệ thống, với mong muốn cùng mọi người bảo vệ tài sản quý giá nhất này.

“Việc người dân dần thay đổi mối quan tâm và thói quen tập luyện để bảo vệ sức khoẻ là động lực to lớn thôi thúc The New Gym nỗ lực hơn nữa. Chúng tôi hy vọng có thể lan tỏa những giá trị tích cực trong hành trình tập luyện của mọi người”, CEO hệ thống cho biết.

Hiện tại, The New Gym có 200 ưu đãi gói tập đặc biệt dành riêng cho khách hàng đăng ký tại chi nhánh Ung Văn Khiêm từ ngày 15/3. Gói 1 tháng trị giá 279.000 đồng (miễn phí hội viên 399.000 đồng), gói 6 tháng còn 1,6 triệu đồng (233.000 đồng/tháng), gói 12 tháng giá 2,8 triệu đồng (266.000 đồng/tháng). Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết số lượng đăng ký.