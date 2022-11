'The Menu' - tài tử Ralph Fiennes diễn xuất đỉnh cao

"Thực đơn bí ẩn" là bộ phim hài kịch đen với nhiều lớp lang thú vị, được kể bằng ngôn ngữ kinh dị tâm lý kích thích trí tò mò của người xem.





* Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Thể loại: Kinh dị, Tâm lý, Hài đen

Đạo diễn: Mark Mylod

Diễn viên: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Hồng Châu

Đánh giá: 8.5/10

The Menu (tựa Việt: Thực đơn bí ẩn) được công chiếu lần đầu tiên tại LHP Quốc tế Toronto 2022. Ngay khi vừa ra mắt, phim nhận được rất nhiều lời khen ngợi của giới phê bình và khán giả, với điểm số 89% trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes.

Hơi thở mới lạ và cuốn hút

Được đạo diễn bởi Mark Mylod, chuyện phim The Menu bắt đầu khi Margot (Taylor-Joy) và Tyler (Nicholas Hoult) cùng nhau tới một hòn đảo ngoài khơi để trải nghiệm bữa tối tại nhà hàng xa xỉ Hawthorne. Không riêng đôi tình nhân trẻ, chuyến đi còn có những vị khách thuộc giới thượng lưu như các nhà phê bình ẩm thực, doanh nhân, trọc phú hay diễn viên nổi tiếng.

Tại đây, họ được cùng nhau “thưởng thức” một menu độc nhất vô nhị do bếp trưởng Julian Slowik (Ralph Fiennes) cùng các nhân viên dày công chuẩn bị. Từng món ăn lần lượt được phục vụ, vén màn sự thật kinh hoàng đằng sau thực đơn bí ẩn, chết chóc này.

Gói gọn trong 107 phút thời lượng, The Menu xây dựng bầu không khí ngột ngạt trong bối cảnh biệt lập nơi đảo hoang. Thú vị ở chỗ, đạo diễn lựa chọn cách dẫn chuyện trực tiếp vào vấn đề, không lan man. Điều đó khiến người xem định hình được nội dung và cảm nhận áp lực bộ phim tạo ra từ khá sớm.

Thực tế, hài kịch đen (Dark-comedy) không phải một thể loại phim quá mới lạ. Tuy nhiên, ngôn ngữ kể chuyện cùng “concept” độc đáo mới là thứ khiến Thực đơn bí ẩn ghi điểm trong mắt khán giả. Màu sắc phim ly kỳ, kinh dị pha lẫn chất trinh thám làm sống dậy cảm giác tương tự And Then There Were None của Craig Viveiros. Thế nhưng, đây lại là một phiên bản lôi cuốn hơn.

Bối cảnh cao cấp nhưng đầy ngột ngạt của The Menu.

Bối cảnh không gian nhà hàng cùng với sự lạ kỳ của những nhân viên phục vụ đã thành công kích thích trí tò mò. Cuốn theo đó, nhịp phim tăng tiến theo thứ tự từng món ăn được dọn lên. Mỗi món lại được bày trí và kèm theo một câu chuyện thú vị riêng biệt, dẫn dắt cảm xúc thực khách và người xem theo đúng trình tự của thực đơn. Mọi chuyện tiếp tục trở nên tối tăm hơn khi Slowik hé lộ sự thật đằng sau menu chết chóc đó. Dưới bàn tay người đầu bếp, từng tội ác và vết nhơ trong quá khứ của khách hàng lần lượt được bóc trần.

Để đem lại những trải nghiệm giải trí tuyệt vời nhất, đoàn làm phim đã mời chuyên gia David Gelb và Dominique Crenn, nữ đầu bếp đầu tiên được trao ba sao Michelin, tham gia cố vấn. Chính vì vậy, những món ăn và thiết kế nhà hàng được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn bậc cao. Từng bản hòa âm piano hay violin cũng được cài cắm hợp lý hòng thúc đẩy cao trào kịch tính.

Bên cạnh đó, ngôn ngữ kể chuyện bằng các thước phim cũng khá mới lạ, với các góc máy thay đổi linh hoạt khiến thị giác khán giả dường như chẳng mấy khi có thời gian "nghỉ ngơi". Chính điều đó đã khiến họ vô thức bị cuốn theo sự gấp gáp, căng thẳng mà đạo diễn dày công tạo dựng.

Diễn xuất đỉnh cao

Searchlight Pictures, tiền thân là Fox Searchlight, là cái tên bảo chứng cho hàng loạt dự án chất lượng như 12 Years a Slave (2013), Birdman (2014), The Shape of Water (2017) hay Nomadland (2020)… Với tác phẩm The Menu lần này, hãng phim đã mạnh tay đầu tư một ê-kíp hùng hậu cùng dàn diễn viên gồm toàn những ngôi sao tầm cỡ của Hollywood.

Bộ ba Ralph Fiennes, Nicholas Hoult và Taylor-Joy tung hứng diễn xuất cực kỳ ăn ý.

Bên cạnh nội dung, ngôn ngữ kể chuyện mới lạ, sức cuốn hút của The Menu có sự đóng góp không nhỏ từ dàn cast kinh nghiệm và tài năng. Nam diễn viên Nicholas Hoult, hoàng tử Hollywood thế hệ mới với hơn hai thập kỷ biến hóa trên màn ảnh, đã hoàn thành trọn vẹn vai diễn khắc kỷ của mình. Trước đó, tên tuổi anh gắn liền với hình tượng zombie R của Warm Bodies hay Beast trong series bom tấn X-Men...

Nữ chính Anya Taylor-Joy cũng là ngôi sao mới của kinh đô điện ảnh. Liên tục khoảng thời gian gần đây, cô được “chọn mặt gửi vàng” trong hàng loạt tác phẩm như Split (2016), The Queen Gambit (2020), Last Night in Soho (2021) và gần đây nhất là Amsterdam (2022). Tung hứng ăn ý với bạn diễn Nicholas, Anya hóa thân thành cô gái điếm Margot sành đời, thông minh và nhạy cảm.

Chính vì xuất thân đặc biệt, Margot vốn dĩ không phải một phần trong thực đơn bí ẩn này. Điều đó là chìa khóa giúp cô tìm thấy lối thoát khỏi thực tại đáng sợ và có thể trốn chạy. Trong khoảnh khắc sinh tử, sự thấu hiểu và tôn trọng giá trị của mỗi cá nhân giúp cô trở nên khác biệt so với những kẻ nhà giàu chỉ biết nhìn mà không chịu lắng nghe.

Bất chấp sự tỏa sáng của đôi tài năng trẻ, “spotlight” thực sự trong phim lại thuộc về tài tử Ralph Fiennes. Bằng kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, từng cử chỉ, ánh mắt tới lời thoại của bếp trưởng Slowik đều được ông thể hiện một cách hoàn hảo. Theo mô tả của nhân vật Margot, đầu bếp là “hoàng đế tối cao của thực phẩm”. Và Slowik hiện lên đúng nghĩa là người thống trị, quyết định số phận của thực đơn cùng khách hàng. Không những giỏi nấu ăn, ông còn là một “người kể chuyện” tài năng, uyên bác.

Trước đó, Ralph Fiennes là cái tên chẳng còn xa lạ gì với khán giả khi từng thủ vai Voldemort trong loạt phim Harry Potter, Hades trong Clash of the Titans và hàng loạt dự án bom tấn như Skyfall, Spectre hay No Time to Die (2021). Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của Hồng Châu, nữ diễn viên gốc Việt hiếm hoi thành công tại Hollywood với nhiều vai diễn ấn tượng.

Sự giao thoa hoàn hảo giữa hài kịch và kinh dị

Xoay quanh câu chuyện về một thực đơn độc lạ, The Menu đem tới khẩu vị hài hòa giữa thể loại kinh dị tâm lý với hài kịch đen. Đâu đó trong phim, người xem cảm nhận được những dư âm từ Succession (2018) hay thậm chí là Triangle of Sadness (2022).

The Menu truyền tải thông điệp mỉa mai về các vấn đề xã hội bằng ngôn ngữ kinh dị tâm lý.

Tuyến nhân vật chính trong phim được phân chia và xây dựng chiều sâu tính cách cụ thể. Dưới sự dẫn dắt tài tình của ngôn ngữ kể chuyện, một loại áp lực căng thẳng đè nặng lên tâm lý người xem. Điều đó họ không ngừng tò mò khám phá những lớp lang ẩn sau thực đơn quái đản. Đúng như bếp trưởng Slowik đã nói, “chúng ta không tới vì những món ăn mà là để thưởng thức concept”. Hành trình tìm kiếm câu trả lời cho The Menu chưa từng có giây phút nào khiến người xem cảm thấy chán. Tất cả lời thoại, cảnh quay đều được tính toán tỉ mỉ, đóng góp ý nghĩa nhất định cho câu chuyện kinh dị.

Dưới con mắt của những người lao động, The Menu phản ánh sâu sắc về tính ích kỷ và “vỏ bọc hào nhoáng rỗng” của tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Chính xác hơn, Thực đơn bí ẩn có thể coi là bản án trừng phạt gửi tới những kẻ giàu có, tự nhận là “sành ăn” và tin rằng bản thân mang đến giá trị cải tiến trải nghiệm ẩm thực cao cấp.

Slowik quyết định trừng phạt những vị khách tại Hawthorne vì họ là nguyên nhân dẫn đến sự khoa trương của ngành công nghiệp thực phẩm. Thói quen vung tiền nhưng thực chất không hiểu về nghệ thuật đã khiến dịch vụ ăn uống trở nên biến chất, kéo dài khoảng cách giữa các tầng lớp xã hội và lấy đi niềm vui từ những trải nghiệm thuần túy, bình dân. Nó cũng khiến những con người đầy lòng đam mê như Slowik ngụp lặn trong sự tha hóa của chính mình, trở thành con rối cho giới thượng lưu chỉ biết đắm chìm trong những giá trị ảo.