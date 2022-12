The Marq khẳng định phong cách sống thượng lưu

Bất động sản là tài sản và dấu ấn định danh phong cách, vị thế của gia chủ. Với giới thượng lưu, bất động sản hạng sang đi cùng những đặc quyền “Private” được ưu tiên lựa chọn.

Elizabeth Currid-Halkett, tác giả cuốn sách The Sum of Small Things: A Theory of an Aspirational Class, đã gọi những người giàu có, địa vị cao và thành đạt là “aspirational class” - những người không chỉ giàu, mà còn vô cùng tinh tế, giàu khát vọng và luôn vươn đến những đỉnh cao mới.

Họ được đánh giá là tầng lớp có gu thẩm mỹ và phong cách hưởng thụ khác biệt. Thay vì phô diễn, họ chọn cách thể hiện đẳng cấp qua những món hàng hiệu độc bản.

Xu hướng sở hữu căn hộ siêu sang

Năm 2015, Giám đốc điều hành, nhà sáng lập Tập đoàn Dell Technologies - Michael Dell - đã bỏ ra 100,5 triệu USD để mua căn penthouse của cao ốc One57 (Mỹ). Đầu năm 2019, tỷ phú Ken Griffin, ông chủ Citadel Investment Group, đã chi tới 238 triệu USD để mua một căn penthouse tại tòa tháp 220 Central Park South (Manhattan, Mỹ). Cách đây không lâu, tỷ phú giàu nhất châu Á - Mukesh Ambani - cũng mạnh tay kiến tạo tòa nhà Antilia có hơn 1 tỷ USD tại Ấn Độ để ở.

Những bất động sản này không chỉ được liệt kê vào nhóm hàng hiệu đắt đỏ, mà còn là tài sản cá nhân tỉ mỉ, độc bản và riêng tư. Đặc biệt, tất cả tư dinh này đều sở hữu tầm nhìn đắt giá từ trên cao tựa cách người thành công khẳng định giá trị của bản thân.

Bất động sản siêu sang ngày càng được giới thượng lưu Việt quan tâm.

Tại Việt Nam, xu hướng sở hữu căn hộ siêu sang cũng ngày càng phổ biến, tỷ lệ thuận với số người giàu và siêu giàu tăng.

Tọa lạc tại đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 1), con đường lâu đời và phát triển bậc nhất TP.HCM, The Marq của chủ đầu tư Hong Kong Land với số lượng căn hộ giới hạn có giá từ 8,5 tỷ/căn hộ, đang cho thấy sức hút cả vào thời điểm thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại.

Không gian tựa ốc đảo thu nhỏ tại The Marq

The Marq thừa hưởng hệ thống giao thông và quy hoạch hạ tầng đồng bộ, cùng những tiện ích ngoại khu cao cấp. Nơi đây dành riêng cho các tín đồ hàng hiệu với các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí và kết nối dễ dàng tới các điểm tham quan, du lịch nổi tiếng của thành phố.

Từ lợi thế này, The Marq kiến tạo không gian nội khu yên bình tựa ốc đảo thu nhỏ, đối lập sự sôi động bên ngoài cánh cửa.

Căn hộ The Marq toát lên vẻ sang trọng, ấm cúng rất riêng.

Từng chi tiết tại The Marq đều khắc họa gu thẩm mỹ của chủ nhân. Thay vì cầu kỳ và diễm lệ, không gian sống được bài trí tối giản, thiết kế tao nhã. Màu sắc và vật liệu tại dự án mang gam trung tính như xám, beige, nâu cà phê, được bố trí khéo léo với điểm nhấn xen kẽ những khoảng lặng cần thiết để tạo chiều sâu cùng sự tinh tế.

The Marq được định hướng phong cách thiết kế đương đại tinh vi và tốn kém. Theo đó, các căn hộ có trần nhà cao 3,2 m, thậm chí 6,9 m tại phòng khách của một số căn hộ 4 phòng ngủ, sở hữu khung cửa sổ lớn. Bên cạnh đó, mặt bếp, sàn nhà và tường phòng tắm được lắp đá cẩm thạch mang đến sự sang trọng, ấm cúng.

Đặc biệt, một số căn hộ lớn có phòng khách được thiết kế thông tầng, sảnh thang máy và lối đi dịch vụ riêng thể hiện phong cách sống không dành cho số đông. Việc sở hữu chuỗi tiện ích đẳng cấp không dễ tìm kiếm ở nội đô khiến The Marq tựa resort thu nhỏ giữa phố thị huyên náo.

Khu vực bể bơi với tầm nhìn bao quát thành phố.

Mang hơi thở của thiên nhiên, cùng độ mở lớn hướng về trung tâm, hồ bơi vô cực 30 m được xem là điểm nhấn của khu tiện ích The Sky Club. Hồ bơi luôn đầy ắp nước trong xanh giữa bầu trời đêm mang đến khung cảnh ấn tượng, xứng tầm chủ nhân tại The Marq. Với những hàng ghế dài và cảnh quan xanh mát như khu nghỉ dưỡng thu nhỏ trên cao, cư dân có thể đắm mình vào làn nước xanh trong, nằm thư giãn và tận hưởng những ly vang đắt đỏ.

Cùng với đó, hồ jacuzzi, khu vui chơi trẻ em, thư viện, khu tiệc ngoài trời sky dining, sky bar… luôn sẵn sàng mang đến những giây phút thư thái nhất cho cư dân The Marq. Phong cách sống thượng lưu cũng được khắc họa với phòng tiệc sang trọng và riêng tư banquet đón tiếp những vị khách quý mỗi dịp quan trọng.

Tổng hòa mọi yếu tố kiến tạo, nổi bật giữa TP.HCM phồn hoa, The Marq dành riêng cho những chủ nhân xứng tầm với phong cách thượng lưu. Hiện chủ đầu tư Hongkong Land đang giới thiệu những căn hộ The Marq với nhiều ưu đãi, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ và trải nghiệm phong cách sống thời thượng tại trung tâm quận 1.