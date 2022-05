Thế mạnh vượt trội của Người Nhện giữa dàn siêu anh hùng

Người Nhện là siêu anh hùng phổ biến nhất thế giới với hơn 5 triệu lượt tìm kiếm mỗi tháng. Nhân vật được yêu thích mạnh mẽ sau phần phim "Spider-Man: No Way Home".

Kể từ năm 1995, Marvel Comics đã chọn 28/4 là ngày siêu anh hùng quốc gia (National Superhero Day), nhằm tôn vinh và ca ngợi những anh hùng chống tội phạm hư cấu yêu thích của mọi người.

Nhưng sau nhiều năm, ngày kỷ niệm này được mở rộng ra cho các anh hùng ngoài đời thực như bác sĩ, cảnh sát, lính cứu hỏa và hơn thế nữa.

Tạo hình Người Nhện của Tobey Maguire trong bộ phim Spider-Man 2 (2004). Ảnh: CNN.

Theo CNN, siêu anh hùng hư cấu được yêu thích nhất năm qua là Spider-Man/Peter Parker khi dẫn đầu lượt tìm kiếm trên Google. Nguồn này cho biết Người Nhện là siêu anh hùng có sức hút nhất thế giới với hơn 5 triệu lượt tìm kiếm/tháng.

"Spider-Man bình thường nhưng không tầm thường"

Trao đổi với CNN, nhà văn Reece Connolly mô tả Người Nhện - siêu anh hùng yêu thích nhất của anh - là "anh hùng ở dạng đơn giản nhất, chỉ sử dụng những gì anh ấy được giao để giúp đỡ mọi người".

"Sự ngốc nghếch và vụng về đã khiến cho Spider-Man trở thành một trong những siêu anh hùng đáng tin cậy nhất. Cậu ấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ là người bình thường nhưng không tầm thường", Connolly nêu cảm nhận.

Khác hẳn với Người Dơi - siêu anh hùng yêu thích thứ hai của Connolly - Người Nhện "không sở hữu hàng tỷ USD trong ngân hàng". Peter Parker cho khán giả cảm giác gần gũi khi được khắc họa với đầy rẫy vấn đề ở trường và gia đình - kịch bản mà nhiều người cũng đã trải qua trong cuộc sống của chính họ.

Connolly chia sẻ: "Cuộc sống tuy khó khăn, bi thảm, nhưng Peter vẫn duy trì sự nhiệt thành và không bao giờ ngừng lại. Tôi được truyền cảm hứng từ những bài học cuộc sống và cách đối xử tử tế, dám chịu trách nhiệm của nhân vật".

Nhà văn này còn nói rằng siêu năng lực không phải là yếu tố khác biệt duy nhất về Người Nhện vì Peter Parker còn rất thông minh, dí dỏm. Ngay cả trong trận chiến với Rhino hoặc Lizard, nhân vật vẫn thích đùa.

Bộ ba nam diễn viên thủ vai Người Nhện Tom Holland, Andrew Garfield và Tobey Maguire hội ngộ trong tác phẩm Spider-Man: No Way Home (2021). Ảnh: Polygon.

Ilham Sebah, tiến sĩ tâm lý học tại Royal Holloway, Đại học London, đánh giá cao khả năng thích ứng, đương đầu với nghịch cảnh và tự phục hồi sau tổn thương của chàng trai trẻ. Đối thủ càng mạnh, Peter càng học được nhiều bài học và nâng cao khả năng chiến đấu.

Ở góc độ người hâm mộ, Louise Phull cho rằng tính cách "dễ bị tổn thương" của siêu anh hùng này giúp anh được yêu mến hơn. "Cậu ấy thường xuyên bị tổn thương nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Phẩm chất đó đặc biệt đáng ngưỡng mộ đối với những đứa trẻ coi cậu ấy là hình mẫu", Phull nói trên CNN.

Theo nghiên cứu tâm lý học tích cực, chất lượng cuộc sống sẽ được cải thiện bởi những trải nghiệm chủ quan (hạnh phúc và hy vọng) và những đặc điểm (tình yêu và sự kiên trì), được nhìn thấy trong cách Người Nhện đối phó với bất cứ thay đổi nào.

Có một câu thoại mà người hâm mộ Spidey thường nhắc đến khi có ai đó khen ngợi siêu anh hùng mà họ yêu thích nhất, đó là: "Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao". Câu này do chú Ben nói trong hầu hết phiên bản phim về Người Nhện, và gần đây nhất được nói bởi dì May trong Spider-Man: No Way Home (2021).

Nguồn gốc của Người Nhện

Người nhện là siêu anh hùng hư cấu trong loạt truyện tranh được xuất bản bởi Marvel Comics. Nhân vật do nhà văn Stan Lee và nghệ sĩ Steve Ditko sáng tạo, lần đầu xuất hiện trong Amazing Fantasy #15 (tháng 8/1962).

Theo CNN, Lee và Ditko muốn xây dựng nhân vật là đứa trẻ tuổi teen mồ côi, được dì May và dượng Ben nuôi nấng. Cậu phải đối phó với những thay đổi ở tuổi vị thành niên, đồng thời khoác lên bộ trang phục Spider-Man và chiến đấu với tội phạm.

Peter Parker từ một cậu bé bình thường đã sở hữu sức mạnh siêu nhiên và sự nhanh nhẹn, khả năng bám dính vào hầu hết bề mặt, phun ra tơ từ cổ tay và phản ứng với các mối nguy hiểm một cách nhanh chóng nhờ có "giác quan loài nhện".

Trong một lần tham dự hội thảo khoa học, Peter vô tình bị chú nhện ở phòng thí nghiệm cắn. Trải qua cơn hôn mê, tỉnh dậy cậu thấy mình trở nên vạm vỡ và có khả năng phi thường. Cậu tận dụng khả năng này để làm việc tốt, giúp đỡ kẻ yếu nhưng luôn giữ kín sự thật.

Nhưng, có sức mạnh không đồng nghĩa rằng may mắn. Peter đã chạm trán đối thủ cực kỳ lợi hại là Norman Osborn - nhà khoa học bị biến thành kẻ nửa người máy độc ác sau tai nạn, có sức mạnh không kém cậu.

Hình ảnh Người Nhện xuất hiện trong mọi ngỏ ngách của thế giới nghệ thuật. Ảnh: Marvel.

Người Nhện đã nhẵn mặt ở truyện tranh, phim hoạt hình, phim truyền hình và điện ảnh, trò chơi điện tử, sách tô màu, tiểu thuyết, đĩa hát, sách dành cho trẻ em và trò chơi trong công viên giải trí - theo The Guardian.

Ở địa hạt truyền hình, nhân vật lần đầu xuất hiện trong loạt phim Spider-Man (1967–1970), Spidey Super Stories (1974–1977) trên PBS và loạt phim hành động The Amazing Spider-Man (1978) với sự tham gia của Nicholas Hammond.

Ở thời điểm hiện tại, hình ảnh Spider-Man đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của Mỹ nói riêng và được yêu thích toàn cầu qua các tác phẩm điện ảnh. Ba nam diễn viên để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho vai diễn biểu tượng là Tobey Maguire, Andrew Garfield và mới nhất là Tom Holland với bom tấn Spider-Man: No Way Home.