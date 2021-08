Thế mắc kẹt của sao nam cơ bắp ở Hollywood

Chris Hemsworth, Mark Wahlberg hay Dwayne “The Rock” Johnson có được thể hình vạm vỡ đáng mơ ước nhưng đổi lại là nguy cơ sự nghiệp đóng khung trong kiểu phim hành động.

Trả lời phỏng vấn với tờ The Telegraph, “Thần Sấm” Chris Hemsworth bày tỏ mối quan tâm của mình về cách Hollywood nhìn nhận các diễn viên cơ bắp: “Thể hình bị coi là thứ phù phiếm. Trong khi nếu phải tăng cân phát phì hoặc ép cân khổ hạnh thì tôi mới được coi là diễn viên nghiêm túc”.

Sao nam người Australia được biết đến nhờ vai Thor.

Như anh chàng Joey Tribbiani trong Friends từng nói: “Khi gói quà mà đẹp thì chẳng ai quan tâm trong đó là thứ gì”, Chris Hemsworth dường như đang mắc kẹt trong chính hình ảnh mình tạo ra. 10 năm tập luyện và độ cơ thể cho vai Thần Sấm Thor, anh luôn được nhớ đến là hình ảnh một nam diễn viên tóc vàng cường tráng.

Vai diễn lính đánh thuê trong phim hành động Netflix The Extraction (2020) cũng không mang Hemsworth ra xa khỏi hình tượng này là bao. Sắp tới, các phim mà anh tham gia bao gồm Thor: Love and Thunder, phần phim riêng về Furiosa sau Mad Max: Fury Road hay Escape from Spiderhead hầu như đều giữ anh chàng trong vùng an toàn của hành động, viễn tưởng, cháy nổ.

Không chỉ riêng Chris Hemsworth, nhiều ngôi sao tại Hollywood hiện nay cũng đang chứng kiến sự nghiệp một màu vì thể hình.

Khoảng gần 20 năm trước, Gerard Butler và cơ bụng như photoshop của anh ấy đã xuất hiện trên màn ảnh rộng với bộ phim 300 ăn khách, đưa cái tên này trở thành ngôi sao. Cho đến ngày nay, nếu bạn Google “Gerard Butler”, một trong những kết quả đầu tiên trả về vẫn là bài tập luyện cho phim 300 của anh ấy.

Thật không may cho Butler, không có nhiều điều khác đáng chú ý, vì khoảng một thập niên trở lại đây ngôi sao này hầu như chỉ xuất hiện trong các phim hành động hạng B. Tương tự, đến bây giờ người ta vẫn nhắc đến Channing Tatum và màn nhảy đốt mắt trong Magic Mike ngày nào.

Tập luyện vất vả để có thân hình trong mơ

Một trong những yêu cầu ngày càng cao của Hollywood là các diễn viên phải có ngoại hình và thể lực nhất định cho các vai diễn trong phim, nhất là thể loại siêu anh hùng và hành động. Để duy trì được ngoại hình của Thor, Chris Hemsworth phải tập luyện gần như trọn cả tuần trong đều đặn 10 năm, chưa kể các lớp diễn xuất, những ngày quay phim. “Đó là một công việc toàn thời gian rất vất vả, nhưng đổi lại thành quả xứng đáng”.

Tom Cruises ăn 3 bữa chính và 15 bữa phụ một ngày, gần như cắt hẳn tinh bột khỏi chế độ ăn uống. Người hùng cơ bắp Sylvester Stallone thì gãy cổ trong khi quay The Expendables. Hugh Jackman cắt nước kiệt quệ để xuất hiện với cơ bắp khô đét trong X-Men Origins: Wolverine. Huấn luyện viên của Dwayne “The Rock” đo đếm từng gram vi chất nạp vào người diễn viên để có thể hình vạm vỡ, “nét” nhất cho phim Black Adam sắp ra mắt.

Các diễn viên phải tập luyện rất vất vả để có thể đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất. Đó là chưa kể sau đó, họ phải duy trì thể trạng này.

Thể hình hay thể thao nói chung là một chặng đường dài không phải ngày một ngày hai là có thể trở nên khỏe mạnh cường tráng.

Trong khi đó, không chỉ Hollywood mà nhìn chung vẫn có những định kiến về người tập thể hình rằng đó là những cá nhân trí tuệ kém so với người hoạt động trí óc, rằng một PT thể hình tay to thì không thể thông minh. Chứng kiến những diễn viên trên màn ảnh với cơ thể đẹp một cách “phi lý” cũng là nguyên nhân khán giả cảm thấy thiếu kết nối, không thể soi chiếu mình vào nhân vật. Hollywood còn có truyền thống tình dục hóa cơ thể nam giới, nhiều cảnh để họ khoe thân như một chiêu trò lôi kéo khán giả.

Điều đó để thấy rằng, các sao nam cơ bắp có lý do để cảm thấy ngay cả ở kinh đô điện ảnh họ cũng không được nhìn nhận một cách nghiêm túc.

Hạn chế của một ngôi sao cơ bắp

Thân hình tượng tạc đôi khi là rào cản đối với sao khi tiếp cận các vai diễn đa dạng. Tương tự như cuộc sống đa sắc màu ngoài kia, nhiều nhân vật trong kịch bản không được mô tả có cơ bụng 6 múi. Đó có thể là một gã gầy gò nghiện rượu, một anh chàng mọt sách rụt rè, một ông trung niên thừa cân…

Không phải ai trên thế giới cũng trông như vận động viên thể hình hoặc hoa hậu. Khắc họa được chân dung nhân vật đòi hỏi diễn viên phải thích nghi và đáp ứng yêu cầu ngoại hình. Tập luyện để có cơ thể cường tráng, các tài năng vô hình trung đã tự vẽ vòng tròn giới hạn cho mình khỏi nhiều dự án Hollywood.

Một trong những điều làm nên sự vĩ đại của các diễn viên theo đuổi method acting như Christian Bale, Daniel Day-Lewis hay Joaquin Phoenix là khả năng biến hóa khôn lường trên màn ảnh, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc các diễn viên hủy hoại sức khỏe bản thân trong những cuộc cắt cân, tăng cân không lành mạnh.

Cũng chính bởi vậy, mà Christian Bale có thể vừa thủ vai một người mất ngủ còn da bọc xương trong The Machinist, nhưng cũng có thể là một gã béo (American Hustle), một vị phó tổng thống hói đầu bụng phệ (Vice) hoặc một Batman vạm vỡ. Đó là sự hy sinh lớn lao cho vai diễn mà không phải ai cũng sẵn sàng dấn thân vào.

Cân nặng tăng giảm thất thường có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe diễn viên, nhưng họ đối mặt như một cách hy sinh vì nghệ thuật.

Nếu những người như Chris Hemsworth không đồng ý theo lối diễn xuất đòi hỏi thay đổi ngoại hình, anh phải chấp nhận với sự thật là các lựa chọn vai diễn đôi khi sẽ không như mong đợi. Nhà làm phim tại Hollywood sẽ không tự nhiên chìa cho những người có bắp tay to hơn cột nhà như Hemsworth một kịch bản phim nghệ thuật nếu anh không thuyết phục được họ năng lực diễn xuất của mình vượt qua định kiến ngoại hình.

Lấy ví dụ Zac Efron, anh chàng sau khi thoát được cái bóng của High School Musical, lột xác khỏi hình tượng thư sinh để trở thành một quý ông nam tính thì tiếp tục đa dạng hóa gia tài diễn xuất của mình. Phải kể đến đủ các thể loại như phim du lịch phiêu lưu (Down to Earth with Zac Efron), lồng tiếng phim hoạt hình (Save Ralph), phim tài liệu về sát nhân (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile), sắp tới là phim kinh dị (Firestarter).

Mark Wahberg, vốn được biết đến với sự nghiệp đa dạng từ thể loại tội phạm (The Departed), phim tiểu sử (The Fighter) hay loạt phim hài “bựa” về gấu Ted thì nay nổi tiếng với câu lạc bộ phòng gym lúc 3:00 sáng. Tuy nhiên, anh sẵn sàng hy sinh lối sống lành mạnh để tăng cân cho vai diễn trong phim mới Father Stu nơi anh vào vai một võ sĩ boxing trở thành cha xứ. Phải nhồi nhét 11.000 calories một ngày, Wahberg thừa nhận đó là trải nghiệm kinh hoàng không vui vẻ gì.

Wahlberg trước và sau quá trình tăng cân để đóng phim.

Trước Chris Hemsworth hay thì câu chuyện chết vai từng nhắc đến những lão làng như Arnold Schwarzenegger hay Sylvester Stallone. Cuối cùng thì, không ai có thể ngăn cấm mọi người nhắc về những vai diễn làm nên tên tuổi cho các ngôi sao.

Dù trải qua hàng chục năm mà họ vẫn nhắc đến chứng tỏ sự yêu mến của khán giả và sức hút của tác phẩm vẫn còn đó. Có thể mãi về sau này, người ta vẫn nhắc đến Hemsworth như một Thor xuất sắc. Và điều đó không hẳn là một điều xấu.