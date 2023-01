‘The Lexus Festive’ - bữa tiệc của những giác quan được đánh thức

2 đêm tiệc “The Lexus Festive” diễn ra vừa qua đã khẳng định mục tiêu giúp khách hàng được đánh thức mọi giác quan trong hành trình trải nghiệm thương hiệu mà Lexus hướng đến.

Nhắc tới Lexus là nói đến thương hiệu ôtô mang phong cách sang trọng, tinh tế và cao cấp. Không chỉ vậy, điều Lexus hướng đến chính là những trải nghiệm ấn tượng, tràn đầy cảm xúc cho khách hàng. Đó chính là tôn chỉ của Lexus trong suốt hành trình xây dựng, phát triển thương hiệu.

Trong hành trình phát triển, Lexus luôn đặt việc tối ưu hóa trải nghiệm thương hiệu đối với khách hàng. Không chỉ mang đến những chiếc ôtô sang trọng và tinh tế, Lexus muốn khách hàng được tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm khó quên, truyền cảm hứng cho những liên kết cảm xúc mạnh mẽ cùng giá trị cao cấp.

Hãng xe sang từng giới thiệu loạt phim tài liệu độc đáo để khán giả có dịp đắm mình trong chuyến du hành vị giác thú vị cùng những ngôi sao ẩm thực ở khắp nơi trên thế giới. Hay khách hàng có thể tới Margaret River (Australia) để trải nghiệm lễ hội ẩm thực đa giác quan, nơi cảm xúc được khơi dậy nhờ các nghệ nhân ẩm thực và chuyên gia sản xuất rượu vang hàng đầu thế giới. Thông qua những chuyến du lịch ẩm thực, chủ nhân xe Lexus có dịp trải nghiệm những kết hợp độc đáo, hương vị bất ngờ cùng kỹ thuật chế biến sáng tạo.

Không gian giao cảm cũng là một trong những hoạt động định hình phong cách sống hạng sang của thương hiệu xe đến từ Nhật Bản. Đây là không gian dành cho những bộ óc sáng tạo, nơi họ cùng nhau kết hợp và chia sẻ các ý tưởng về nghệ thuật, thiết kế, công nghệ và đời sống. Tọa lạc tại nhiều thành phố sôi động nhất thế giới như Tokyo (Nhật Bản), Dubai (UAE), New York (Mỹ), những không gian này chú trọng tới trải nghiệm người dùng cùng thiết kế thông minh, đồng thời tạo ra trải nghiệm độc đáo chỉ có tại Lexus.

Mọi chi tiết của không gian giao cảm Lexus đều được tính toán, xây dựng và chăm chút tỉ mỉ nhằm thể hiện cam kết của thương hiệu: Hướng tới các thiết kế và ý tưởng sáng tạo. Mỗi không gian giao cảm đều khéo léo kết hợp những chi tiết thiết kế mang dấu ấn của Lexus. Ngoài ra, Lexus cũng tài trợ cho nhiều giải golf như giải vô địch golf thế giới dành cho nữ hay tại Việt Nam là Lexus Cup, Lexus Challenge. Sự chú trọng tới từng chi tiết trên các phương diện của cuộc sống giúp Lexus lan tỏa những giá trị mà hãng theo đuổi tới cộng đồng.

Ông Akio Toyoda - Chủ tịch Lexus - từng chia sẻ: “Lexus không đơn thuần tạo nên những phương tiện vận chuyển. Chúng tôi đánh thức mọi giác quan của khách hàng trong cả hành trình trải nghiệm thương hiệu”.

Lexus hướng tới những trải nghiệm sang trọng được cá nhân hóa tới từng khách hàng với 5 giá trị cốt lõi: Sự nguyên bản, sự tinh tế, Omotenashi (sự tận tâm hiếu khách), sự cam kết đồng hành và tinh thần sáng tạo. Đây không chỉ là triết lý mà còn là tầm nhìn của thương hiệu hướng tới tương lai.

Hãng xe sang Nhật Bản mong muốn là hiện thân cho sự an tâm và hài lòng, đến từ chất lượng cũng như sự sang trọng. Lexus cũng không ngừng thử thách, tìm kiếm những giải pháp tốt hơn và phá bỏ giới hạn với tinh thần đam mê.

Những giá trị cốt lõi của Lexus tiếp tục tìm được sự đồng cảm tại T.U.N.G Group - nơi triết lý hoạt động được thể hiện bởi các “từ khóa”: Twisted (khác lạ), unique (độc đáo), natural (tự nhiên), gastronomique (sành ăn).

T.U.N.G Group là thương hiệu do Hoàng Tùng - một cựu du học sinh Phần Lan - sáng lập. Anh đang sở hữu 3 nhà hàng, 1 quán bar tại Hà Nội và TP.HCM. Ngoài ra, anh cũng được vinh danh trong danh sách những nhân vật xuất sắc nhất dưới 30 tuổi ở Việt Nam năm 2022 (theo Forbes Việt Nam). Nhà hàng T.U.N.G Dining của anh cũng là một trong 2 nhà hàng Việt Nam lọt top 100 nhà hàng xuất sắc nhất châu Á bởi The World’s 50 Best.

T.U.N.G Group là một trong những nơi tiên phong mang phong cách ẩm thực “Tasting menu” (thực đơn thưởng thức) tới Việt Nam. Đây là xu hướng trải nghiệm ẩm thực có nguồn gốc từ châu Âu, mỗi thực đơn gồm 6-20 món ăn được trau chuốt cả về hình thức lẫn hương vị. Điểm đặc biệt của thực đơn thưởng thức là các đầu bếp sẽ được thể hiện sự sáng tạo, tay nghề, kỹ thuật riêng. Ngoài ra, thời gian lên món cũng được tính toán tỉ mỉ, chi tiết để đảm bảo thực khách không bị bội thực vị giác hoặc phải chờ món quá lâu.

Chia sẻ về giá trị tương đồng trong việc tạo nên những trải nghiệm sang trọng riêng biệt tới từng cá nhân, T.U.N.G Group và Lexus kết hợp để tạo nên thực đơn thưởng thức đặc biệt với tên gọi “The Identity” (Bản sắc) thông qua “The Lexus Festive”.

"The Lexus Festive" được thực hiện với mục đích tạo ra một bữa tiệc thịnh soạn, sang trọng và tinh tế khi mọi giác quan được đánh thức, từ đó mang đến cho mọi người trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn, tràn đầy.

Thực đơn 15 món trong “The Identity” gói trọn tinh túy từ nguyên liệu, sự tinh tế, tỉ mỉ trong cách chế biến và sự sáng tạo trong cách bài trí nhưng không làm mất đi hương vị riêng biệt sẵn có. Điểm đặc biệt là mỗi món trong thực đơn không dùng quá 3 nguyên liệu nhưng được chế biến kỹ lưỡng để các hương vị hòa quyện với nhau nhưng vẫn làm nổi bật hương vị chính, qua đó giúp trải nghiệm của thực khách ở từng món đều có sự riêng biệt.

15 món ăn trong đó là 15 màn trình diễn đưa vị giác của người trải nghiệm được du ngoạn trên hành trình khám phá sự tinh tế, mới lạ. Với sự sáng tạo, tỉ mỉ cùng kỹ thuật nấu ăn cao cấp, “The Identity” tạo nên điểm nhấn ấn tượng trên bàn tiệc.

Với sự kết hợp giữa Lexus và T.U.N.G Group, 4 đêm tiệc sang trọng và ấm áp với tên gọi “The Lexus Festive” đã diễn ra tại nhà hàng A By T.U.N.G (TP.HCM) và T.U.N.G Dining (Hà Nội). Các món trong thực đơn "The Identity" sẽ có sự thay đổi trong từng đêm tiệc để phù hợp với thời điểm. Ví dụ, thực đơn trong 2 đêm tiệc tại T.U.N.G Dining có sự đổi mới để phù hợp với thực khách miền Bắc cũng như không khí Tết.

“The Lexus Festive” không chỉ là cơ hội để gặp gỡ và trò chuyện, đây còn là dịp Lexus thể hiện tấm lòng cởi mở và niềm vui nồng hậu, cũng là cách thương hiệu tỏ bày niềm tri ân với khách hàng - những người luôn xứng đáng có được trải nghiệm hài lòng, trọn vẹn.