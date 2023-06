The Legend Concert số 2 chiêu đãi tình ca của nhạc sĩ Thanh Tùng

Tiếp nối thành công của đêm nhạc “The Legend Concert 01 - Trịnh Công Sơn”, The Legend Concert số 2 mang đến câu chuyện của cố nhạc sĩ Thanh Tùng qua những bản tình ca bất hủ.

Nếu The Legend Concert số 1 mở màn với những ca khúc sâu lắng đi vào lòng người của huyền thoại âm nhạc Trịnh Công Sơn, The Legend Concert số 2 tiếp nối với những bản tình ca tươi sáng và nhẹ nhàng, kể về câu chuyện của chính người viết - nhạc sĩ Thanh Tùng. Ông là người đã thổi làn gió mới vào âm nhạc Việt Nam trong những năm 80 và 90 của thế kỷ 20. Đến nay, những sáng tác của ông vẫn được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Tại đêm nhạc, khán giả sẽ được sống lại thời kỳ vàng son của tình ca Việt. Câu chuyện âm nhạc của cố nhạc sĩ sẽ được kể lại một cách mới mẻ nhưng vẫn đậm chất Thanh Tùng với giọng ca của các thế hệ nghệ sĩ đã quen thuộc với âm nhạc của ông như diva Thanh Lam, diva Mỹ Linh, ca sĩ Bằng Kiều, cùng giọng ca Lân Nhã. Đêm nhạc hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật lắng đọng với nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Chương trình được dẫn dắt bởi tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu và Giám đốc âm nhạc Hoài Sa.

The Legend Concert là chương trình âm nhạc nằm trong chuỗi hoạt động nghệ thuật M.A.S (Master - Art - Space) được Masterise Homes phát triển nhằm mang đến những trải nghiệm nghệ thuật cao cấp. Yếu tố nghệ thuật tại The Legend Concert không chỉ được truyền tải thông qua âm nhạc bởi những giọng ca hàng đầu mà còn thể hiện qua câu chuyện của những huyền thoại âm nhạc, những tài năng đóng góp cho sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam. Trong đó The Legend Concert số 1 đã mở màn với câu chuyện của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bằng đêm nhạc trọn vẹn cảm xúc dành cho khán giả cùng những khách mời đặc biệt.

Đêm nhạc “The Legend Concert 02 - nhạc sĩ Thanh Tùng” sẽ có sự góp mặt của những gương mặt nổi bật trong làng nhạc Việt: Bằng Kiều, Thanh Lam, Mỹ Linh, Lân Nhã.

Tại đêm nhạc “The Legend Concert 02 - nhạc sĩ Thanh Tùng” vào ngày 24/6 tới, khán giả sẽ tiếp tục được chiêu đãi bữa tiệc âm nhạc đậm chất tình ca lãng mạn, trải nghiệm những tác phẩm đã từng làm say lòng người và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thế hệ trẻ vào những năm 80 và 90.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu tiết lộ: “The Legend Concert số 2 sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm âm nhạc ấn tượng cho khán giả. Sau thành công của đêm nhạc đặc biệt tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải những câu chuyện tình yêu vang bóng một thời của nhạc sĩ Thanh Tùng theo cách mới mẻ và khác biệt chỉ có tại sân khấu The Legend Concert”.

Địa điểm tổ chức “The Legend Concert 02 - nhạc sĩ Thanh Tùng” là trung tâm mới The Global City.

Đặc biệt, bên cạnh đêm nhạc chất lượng, khán giả sẽ được tham quan tuần lễ triển lãm “Chân dung nhạc sĩ Thanh Tùng”, bao gồm bộ sưu tập tranh chân dung và hình ảnh tư liệu quý về nhạc sĩ Thanh Tùng lần đầu tiên được công bố với công chúng. Tuần lễ triển lãm “Chân dung nhạc sĩ Thanh Tùng” sẽ diễn ra từ ngày 25/6 đến hết ngày 2/7. Triển lãm mở cửa tự do dành cho khách hàng và người hâm mộ đến tham quan ngay tại không gian sang trọng của The Global City Sales Gallery kiêm lifestyle hub quy mô hàng đầu Việt Nam.