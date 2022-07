Thế khó của 'Thương ngày nắng về' khi Hồng Đăng bị cắt sóng

Sự vắng mặt của Hồng Đăng (vai Đức) ở giai đoạn cuối phim chắc chắn khiến ê-kíp phải thay đổi nội dung kịch bản.

Sáng 5/7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết sự việc liên quan đến diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tại Tây Ban Nha vẫn đang là "nghi vấn".

Theo ông, vụ việc chưa có thêm thông tin mới nhưng hai người này vẫn tại ngoại, chưa có truy tố.

Bê bối của Hồng Đăng xảy ra vào thời điểm Thương ngày nắng về phần 2 bước vào giai đoạn cuối. Theo dự kiến ban đầu, phim kết thúc ở tập 51, tức là còn khoảng 10 tập. Hiện tại, Hồng Đăng bị cắt sóng, không được xuất hiện trong bất cứ chương trình hay tác phẩm nào.

Đại diện đơn vị VFC cho biết Thương ngày nắng về vẫn trong quá trình quay và lên sóng theo lịch cũ. Như vậy, ê-kíp chắc chắn phải xoay chuyển kịch bản hoặc thay thế diễn viên để hoàn thành chặng cuối.

Khả năng thay thế diễn viên không cao

Showbiz Hàn Quốc và Trung Quốc có không ít trường hợp nghệ sĩ vướng bê bối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những dự án họ tham gia. Có thể kể đến scandal lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn của diễn viên Kim Sae Ron vào giữa tháng 5. Hai tác phẩm Bloodhounds và Hunting Dogs bị ảnh hưởng nặng nề vì đã hoàn thành hầu hết cảnh quay. Ê-kíp sau đó phải đau đầu tìm phương án xử lý.

Đầu năm 2021, diễn viên Ji Soo bị tố quấy rối tình dục, bắt nạt, đánh đập bạn học trong quá khứ. Lúc này, phim River Where the Moon Rises đã lên sóng những tập đầu. Nhà sản xuất chấp nhận tổn thất, loại nam diễn viên ra khỏi dự án và lựa chọn Na In Woo thay thế.

Với trường hợp Thương ngày nắng về, phương án chọn diễn viên khác vào vai Đức "xoăn" thay Hồng Đăng không cao. Bởi tác phẩm đã lên sóng khoảng 80% và chỉ còn một phần nhỏ. Khán giả quá quen với hình ảnh nhân vật Đức do nam diễn viên xây dựng. Do đó, sự thay thế vào lúc này bị cho là khiên cưỡng, gượng ép.

Vai Đức không còn đất diễn sau khi Hồng Đăng vướng scandal.

Trước khi vướng lùm xùm, Đức "xoăn" được cho là vai diễn giúp Hồng Đăng làm mới hình ảnh, thoát khỏi định kiến gương mặt cũ kỹ. Đức được xây dựng là kiểu đàn ông thiếu quyết đoán, không có sự nghiệp thành công, không thể làm trụ cột gia đình, bồng bột, ham vui. Tuyến nhân vật này từng có nhiều tình tiết mang đến tiếng cười cho người xem.

Hướng thay đổi kịch bản

Thương ngày nắng về bị đẩy vào thế khó nhưng không phải là bế tắc. Phương án xoay chuyển nội dung, đổi kịch bản được cho là hợp lý hơn trong tình huống này. Ở diễn biến hiện tại, Đức và Khánh (Lan Phương đóng) đã ly hôn. Các phân cảnh hai nhân vật xuất hiện cùng nhau không nhiều như trước. Ngoài ra, bên cạnh Khánh cũng xuất hiện thêm người đàn ông khác - vai bác sĩ Minh. Sau khi gặp gỡ, Minh dần có tình cảm với Khánh, thể hiện sự quan tâm dành cho mẹ con cô.

Theo phán đoán của khán giả, vai Đức có thể sẽ âm thầm biến mất bằng cách thông báo qua một cuộc gọi. Đội ngũ biên kịch sẽ tìm lý do hợp lý để Đức rời xa Khánh và hai con.

Trong những tập sắp tới, nhân vật Minh có thể được đẩy mạnh hơn, tăng tình tiết để lấp chỗ trống cho vai Đức. Cuối cùng, Khánh có thể đến với Minh hoặc không. Nhưng chắc chắn gia đình Khánh - Đức không thể đoàn tụ. Đây là cái kết người xem hoàn toàn đoán trước được.

Nhân vật bác sĩ Minh có thể được tăng nội dung so với kịch bản ban đầu.

Trong tập 40 (lên sóng vào tối 4/7), vai Đức chỉ hiện diện qua giọng nói, khi gọi điện cho Khánh. Ngoài ra, ở phần giới thiệu mở đầu phim, hình ảnh nhân vật Đức không còn.

Hơn nữa, ở chặng cuối, tuyến nhân vật Vân Trang (Huyền Lizzie) và Duy (Đình Tú) cùng "cuộc chiến" với ông bố mưu mô đang được tập trung đẩy cao trào. Cặp Phong (Doãn Quốc Đam) và Vân Vân (Ngọc Huyền) cũng xuất hiện nhiều hơn cùng những cảnh tình tứ.

Với những phân tích ở trên, ê-kíp có khả năng xoay xở để phim về đích an toàn.

Thương ngày nắng về, gồm hai phần, được chuyển thể từ kịch bản Hàn Quốc Mother of Mine. Phim nói về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình yêu thương của người mẹ dành cho các con. Tác phẩm có sự góp mặt của nhiều diễn viên được chú ý như NSƯT Thanh Quý, NSND Lan Hương, NSND Minh Hòa, NSND Trung Anh, Huyền Lizzie, Đình Tú, Lan Phương, Doãn Quốc Đam, Ngọc Huyền...

Trong vai bà mẹ đơn thân, tần tảo nuôi ba cô con gái, nghệ sĩ Thanh Quý có nhiều cảnh quay xúc động, lấy nước mắt người xem. Lan Phương cũng ghi điểm ở những phân cảnh tâm lý, uất nghẹn khi cuộc hôn nhân rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, ở giai đoạn giữa phim, Thương ngày nắng về từng gây tranh cãi khi sa đà vào mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, chị chồng - em dâu. Những cảnh quát mắng, la hét, gào khóc xảy ra quá nhiều, khiến khán giả cảm thấy ức chế.

Khi ấy, biên kịch Thu Thủy cho biết ê-kíp đón nhận ý kiến đóng góp và cả những lời chê từ khán giả để hoàn thiện bộ phim. “Là một người làm nghề, chúng mình cũng muốn khai thác tới cùng, muốn tới nơi tới chốn, muốn cho nhân vật có một hành trình dẫu tận cùng cay đắng, thì thứ hạnh phúc sau này họ nhận được, cũng sẽ thật lòng xứng đáng", biên kịch bày tỏ.