Thế khó của Quỳnh Kool, Khả Ngân

Sự đón nhận và kỳ vọng từ khán giả mang đến thành công cho các diễn viên, nhưng cũng đặt họ trước nhiều khó khăn, thử thách.

Khả Ngân, Quỳnh Kool, Phương Oanh và Nhã Phương là các gương mặt nữ diễn viên được yêu thích trên màn ảnh nhỏ nửa năm qua. Tên tuổi họ gắn liền với nhiều series ăn khách, được đón nhận như 11 tháng 5 ngày, Hãy nói lời yêu, Hương vị tình thân và Cây táo nở hoa.

Vai diễn thành công giúp các nữ diễn viên ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Tuy nhiên, danh tiếng và sự ái mộ cũng buộc họ đối mặt nhiều khó khăn, thử thách.

Nhân vật không được lòng khán giả

Thời điểm Cây táo nở hoa mới ra mắt, Nhã Phương được khen ngợi khi thủ vai Báu - cô em gái vừa đanh đá lại phù phiếm của gia đình lao động nghèo gồm 5 anh chị em. Vai diễn là bước đột phá trong sự nghiệp của Nhã Phương khi kéo cô khỏi hình ảnh thục nữ u sầu trên màn ảnh bao năm qua.

Khán giả phàn nàn Báu khóc và la hét quá nhiều. Ảnh: HTV.

Tuy nhiên, phim càng dài, thiện cảm khán giả dành cho Báu càng giảm bớt. Báu một màu, ít tạo ra bất ngờ vì khâu phát triển nhân vật chưa tốt. Diễn xuất của Nhã Phương tuy khác biệt, nhưng cũng nhanh chóng trở nên một màu, tiêu cực.

Cây táo nở hoa đã bước vào chặng cuối, nhưng nhân vật của Nhã Phương vẫn chẳng khác ngày đầu. Có chăng, cô ngày càng ngang ngược, quá quắt với người thân. Dẫu biết Ngọc (Thái Hòa) bị ung thư gan sắp chết, Báu vẫn từ chối hiến gan cứu anh. Khi anh trai tìm tới mình xin lỗi, Báu vẫn lớn tiếng trách móc, chì chiết anh vì thương chị gái hơn mình.

Báu chỉ có hai trạng thái tâm lý là cay nghiệt với anh em trong nhà và mù quáng đeo bám Quân. Nhã Phương trong Cây táo nở hoa cũng chỉ có ba nét diễn gồm gào thét, khóc lóc sụt sùi và xởi lởi thảo mai. Cô thất bại trong việc khơi gợi sự đồng cảm nơi khán giả một cách đầy đáng tiếc.

Tình huống tương tự từng xảy ra với Khả Ngân trong 11 tháng 5 ngày. Trong phim mới, Khả Ngân vào vai Tuệ Nhi, một cô tiểu thư mồ côi mẹ. Cô đỏng đảnh, ương bướng và ích kỷ.

Diễn xuất của Khả Ngân trong 11 tháng 5 ngày dù chưa xuất sắc nhưng được đánh giá có nhiều tiến bộ so với thời kỳ Hậu duệ mặt trời. Tuy nhiên, ở những tập đầu phim, nữ diễn viên chưa có được sự ghi nhận xứng đáng từ khán giả đại chúng. Tất cả vì nhân vật Tuệ Nhi cô thủ vai vướng phải chỉ trích vì cách hành xử ngang ngược.

Bức xúc về nhân vật Tuệ Nhi khiến khán giả quên mất diễn xuất của Khả Ngân. Ảnh: VFC.

Khi mọi chuyện không diễn ra theo ý mình, Tuệ Nhi sẽ làm mọi cách để những người xung quanh cũng phải khó chịu giống mình. Cô phá tiệc mừng thọ của bà nội vì ấm ức chuyện bố có tình yêu mới và bà đem tặng kỷ vật của mẹ mình cho người khác.

Tuệ Nhi và Đăng (Thanh Sơn) hợp thành một cặp oan gia. Ngay từ lần đầu gặp nhau, giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, cách Tuệ Nhi “triệt đường sống” của Đăng lại khiến khán giả bất bình. Cô khiến Đăng hai lần mất việc, lại tiếp tục đổ tiếng xấu cho anh trong lần tái ngộ thứ ba chỉ vì người thanh niên phản ứng lại thói xấu của mình.

Nỗi bất bình với cách hành xử của Tuệ Nhi trong những tập đầu 11 tháng 5 ngày vô tình khiến khán giả quên đi nỗ lực (và cả tiến bộ) diễn xuất của Khả Ngân trong những phân đoạn đòi hỏi bộc lộ cảm xúc nội tâm phức tạp.

Phải tới những tập gần đây, khi Tuệ Nhi bắt đầu thay đổi, khán giả mới dần có cảm tình với cô. Trong tập 9, cảnh Tuệ Nhi bị bạn trai chia tay và Đăng đến an ủi được đánh giá tròn trịa, ấn tượng. Diễn xuất của Khả Ngân trong trường đoạn này, cũng như tương tác giữa cô với Thanh Sơn, nhận nhiều lời khen.

Áp lực khi có thể lặp lại chính mình

Không thể phủ nhận Quỳnh Kool và Phương Oanh là những cái tên hạng A của truyền hình miền Bắc khi liên tiếp có tên trong các phim giờ vàng. Sự đắt khách đặt hai gương mặt trẻ trước nhiều thử thách khó khăn - kỳ vọng ngày một cao của khán giả và bài toán tránh lặp lại chính nhân vật hay cách diễn của mình từ phim trước.

Cuối năm 2020, chia sẻ với truyền thông, Phương Oanh từng mong muốn tạm ngưng việc diễn xuất. Tuy nhiên, tới năm 2021, cô đã quay trở lại với vai Nam trong Hương vị tình thân. Nam có vẻ ngoài tròn trịa, tomboy và tính cách mạnh mẽ, không dễ bị khuất phục. Cuộc đời cô trải qua nhiều sóng gió - từ việc bị hãm hại, suýt mất mạng rồi phải bỏ nhà mà đi - kể từ khi gặp và yêu thiếu gia Long (Mạnh Trường).

Tạo hình lạ lẫm của Phương Oanh. Ảnh: VFC.

Vai Nam trong Hương vị tình thân đánh dấu nỗ lực đa dạng diễn xuất của Phương Oanh. Cô tự bứt mình khỏi kiểu vai thục nữ yếu đuối, đẫm nước mắt như Súa của Lặng yên dưới vực sâu (2017), Quỳnh trong Quỳnh Búp bê (2018) hay Uyên của Cô gái nhà người ta (2020)…

Trong những tập đầu của Hương vị tình thân, diễn xuất của Phương Oanh từng bị khán giả nhận xét là cường điệu. Họ nghi ngờ nữ diễn viên không thể hòa vào kiểu nhân vật quá khác hình tượng đã đóng đinh với mình trên màn ảnh.

Đối mặt với những khen chê từ khán giả, Phương Oanh từng chia sẻ với Zing: “Tôi biết một số khán giả nói rằng Phương Oanh chỉ hợp những dạng vai hiền lành, số phận bi kịch như Súa, Quỳnh búp bê hay cô giáo Uyên... Nhưng tôi không muốn chỉ đóng khung vào một dạng vai. Tôi tự tin ở Nam có những tính cách rất giống Phương Oanh ngoài đời. Và tôi không phải gồng để thể hiện điều đó”.

Tới những tập tiếp theo, khi khán giả đã quen với Nam, và bản thân nhân vật cũng phát triển nhiều nét tâm lý đa dạng, Phương Oanh dần được đón nhận. Diễn xuất của cô trong một số trường đoạn mang màu sắc bi kịch - như cảnh Nam tận mắt chứng kiến cái chết của bố nuôi (Công Lý) hay gặp lại bố đẻ (Võ Hoài Nam) trong tình huống ngang trái - đã lấy nước mắt của khán giả.

Bên cạnh diễn xuất, gu thời trang của Nam trong Hương vị tình thân cũng làm khán giả không vừa mắt. Các trang phục của Nam bị đánh giá là nhám chán, kém thanh lịch. Trong phần hai, có một giai đoạn, Nam mặc đi mặc lại kiểu trang phục gồm áo gile khoác bên ngoài sơ mi hoặc áo phông cộc tay.

Trên trang cá nhân, Phương Oanh từng chia sẻ về những bộ trang phục nhân vật của mình khoác lên người: “Cá nhân Oanh nghĩ chúng ta thay vì cứ chăm chăm soi vào loạt gile đủ màu của Nam thì sao không tập trung vào câu chuyện, vào nội dung phim để thấy được đủ vị tình người mà bộ phim muốn truyền tải, đúng với ý nghĩa Hương vị tình thân của nó”.

Thời gian qua, diễn xuất của Quỳnh Kool trong bộ phim Hãy nói lời yêu nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Nữ diễn viên hóa thân thành Hoàng My, cô gái gặp quá nhiều bi kịch trong cuộc đời: người mẹ hà khắc khiến cuộc sống gia đình ngột ngạt, bố ngoại tình, em trai tự sát, người yêu phản bội…

Từ chỗ cô tiểu thư được gia đình bao bọc, Hoàng My đã có những va vấp đầu đời, đưa ra các quyết định bồng bột và rồi trả giá cho sai lầm ấy. Cuối cùng, cô chín chắn và trở nên mạnh mẽ hơn.

Chia sẻ với Zing về vai diễn, Quỳnh Kool nói: “Để nhìn nhận khách quan, tôi thương My rất nhiều. Cô ấy được bố mẹ bao bọc quá nên luôn muốn thoát ra. Khi thoát ra rồi, My phải đối diện với cuộc sống, sẽ có những bài học để trưởng thành hơn. Thực ra Hoàng My mới 17, 18 tuổi. Cô chỉ hành động theo cảm xúc và góc nhìn của mình”.

Dù đạt tiến bộ trong diễn xuất với Hãy nói lời yêu, Quỳnh Kool vẫn chưa thực sự thoát khỏi kiểu vai cũ kỹ trên màn ảnh. Trong Mẹ ơi, bố đâu rồi? (2018) Quỳnh Kool thủ vai cô con thứ điệu đà, đỏng đảnh trong một gia đình khá giả. Tới Nhà trọ Balanha (2020), nữ diễn viên vào vai Nhi, cô gái hồn nhiên, trong sáng nhưng nhẹ dạ cả tin.

Dù diễn tốt, vai mới của Quỳnh Kool không có nhiều đột phá. Ảnh: VFC.

Trong Đừng bắt em phải quên (2020), Quỳnh Kool vào vai Ngọc, cô sinh viên đại học bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm quá khứ phức tạp của bố mẹ. Mái ấm gia đình của cô đang ở bên bờ vực đổ vỡ. Tới Hướng dương ngược nắng (2021), nữ diễn viên trở lại với kiểu vai tiểu thư kiêu căng, xấu tính đột ngột phải chấp nhận sự thật bố có con rơi bên ngoài.

Cộng với vai Hoàng My trong Hãy nói lời yêu, có thể tạm xây dựng “chân dung màn ảnh” của Quỳnh Kool trong ba năm trở lại đây là một tiểu thư với ít nhiều tật xấu, lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ. Bằng cách này hay cách khác, gia đình tưởng chừng hoàn hảo ấy sẽ gặp sóng gió.

Cô con gái non nớt vẫn được bao bọc giờ bị đẩy ra trước cuộc đời. Trong cuộc sống tự lập ấy, cô sẽ sa vào một mối tình ngang trái. Sau bao khó khăn thử thách, nhân vật của Quỳnh Kool sẽ trưởng thành. Cô trở thành người con gái khiến gia đình tự hào và tìm được chân mệnh thiên tử trong cuộc đời.

Sự “chết vai” dự đoán sẽ gây ra cho Quỳnh Kool không ít khó khăn khi chọn kịch bản phim tiếp theo. Cô có lợi thế về tuổi đời, nhan sắc, khí chất… để thủ vai các cô tiểu thư trên màn ảnh. Tuy nhiên, nếu chỉ liên tục đóng một dạng vai duy nhất, sẽ rất khó để nữ diễn viên khẳng định năng lực diễn xuất hay duy trì sự háo hức, tò mò mà khán giả dành cho mình.