Thế khó của Chung Hán Lương

Xu thế làm phim theo thị hiếu khán giả đang khiến các nam diễn viên đã bước sang tuổi trung niên ở showbiz Hoa ngữ gặp khó khăn.

Theo 163, Chung Hán Lương gia nhập đoàn phim cổ trang - tình cảm mang tên Khuynh thành diệc thanh hoan. Tuy nhiên, sự trở lại phim trường của tài tử nhận phản hồi không tích cực từ khán giả.

Đóng phim thần tượng ở tuổi U50

Nam chính trong Khuynh thành diệc thanh hoan ban đầu được trao cho Lâm Canh Tân. Nhưng khi Chung Hán Lương ngỏ ý muốn tham gia dự án sau quá trình đọc kịch bản, nhà sản xuất quyết định thay đổi diễn viên.

Sau tác phẩm Cẩm tâm tựa ngọc gây tranh cãi, Chung Hán Lương vẫn tiếp tục nhận phim thần tượng, bất chấp tuổi tác sắp chạm ngưỡng 50. Trong Khuynh thành diệc thanh hoan, ngôi sao Bên nhau trọn đời sánh đôi với Viên Băng Nghiên. Bạn diễn mới kém tài tử tới 18 tuổi.

Chung Hán Lương bị phản đối đóng cặp với Viên Băng Nghiên. Ảnh: Sina, Sohu.

Theo Sohu, khán giả phàn nàn về khoảng cách tuổi tác và đối lập ngoại hình giữa hai diễn viên. Công chúng nhận xét Chung Hán Lương điển trai, phong độ nhưng không còn nét tươi trẻ để đóng nam thần trong dạng phim tình cảm thần tượng - vốn chỉ hợp với những ngôi sao 9X, Gen Z. Không chỉ vậy, việc anh bắt cặp với bạn diễn kém nhiều tuổi bị đánh giá khiên cưỡng, gây ức chế cho người xem trong các phân cảnh tình cảm.

Tác phẩm lên sóng vào đầu năm của Chung Hán Lương là Cẩm tâm tựa ngọc không được đánh giá cao với lý do như trên. Phim được chấm 5,7/10 điểm chất lượng trên Douban. Sự kết hợp giữa anh và Đàm Tùng Vận bị đánh giá gượng gạo. Cả hai chênh lệch 16 tuổi. Ngôi sao sinh năm 1974 bị chê diễn "sến", không giống với nam chính trong nguyên tác.

Vì vậy, trước thông tin Chung Hán Lương tham gia dự án Khuynh thành diệc thanh hoan, khán giả đặt câu hỏi về sự lựa chọn của nhà sản xuất. Ngoài ra, quyết định từ nam diễn viên cũng bị phản ứng.

163 cho rằng Chung Hán Lương đang cố gồng mình duy trì hình tượng nam thần. Sau hàng chục năm vào nghề, anh chưa cho thấy sự chuyển biến vai diễn, đột phá trong khâu chọn kịch bản ở lĩnh vực truyền hình. Tài tử trung thành với duy nhất hình ảnh lãng tử, soái ca chung tình trong các phim đi theo phong cách nhẹ nhàng.

Trong 4 năm qua, tác phẩm của anh đều là ngôn tình thiếu chiều sâu, có lượng người xem thấp, thậm chí vướng ồn ào hậu trường như Cô phương bất tự thưởng (đóng với Angelababy), Lý do của hạnh phúc (vai thiên tài âm nhạc không may bị khiếm thính), Con đường đưa tiễn đầy hoa, All Out of Love.

Hiện, nam diễn viên có bộ phim Quãng đời còn lại, đóng cùng Lý Tiểu Nhiễm, đợi sắp xếp lịch phát sóng. Đây cũng là tác phẩm ngôn tình có nội dung bi thương. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Nợ em một đời hạnh phúc, kể về chuyện tình trắc trở giữa bác sĩ Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh.

Trước Chung Hán Lương, Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân hay Huỳnh Hiểu Minh từng bị chê bai dữ dội vì đóng phim ngôn tình khi đã lớn tuổi. Năm 2020, Ngôn Thừa Húc lao đao danh tiếng sau tác phẩm thảm họa Em rất thích anh, đóng với sao trẻ Thẩm Nguyệt. Hồi tháng 3, Châu Du Dân có phim cổ trang tình cảm Đại Tống cung từ gây tranh cãi vì kịch bản cổ xúy ngoại tình.

Trong khi, Huỳnh Hiểu Minh từng gắn chặt tên tuổi với lối diễn xuất "dầu mỡ" - từ dùng để nói về nam diễn viên có những biểu cảm quá lố, tự luyến trên màn ảnh. Anh thường xuyên vào các vai tổng tài bá đạo, biểu cảm khoa trương và hành động ngông cuồng.

Sự chật vật của các nam thần nổi danh một thời

Theo Sina, trường hợp của Chung Hán Lương hay Ngôn Thừa Húc cho thấy hạn chế của ngành phim ảnh Trung Quốc. Diễn viên trung niên từ nam cho đến nữ thiếu đất diễn trầm trọng. Họ buộc phải tham gia các dự án phim thương mại để duy trì khả năng cạnh tranh và tên tuổi.

Sina cho biết thực trạng hiện nay showbiz Hoa ngữ thiếu trầm trọng kịch bản phim có nội dung phù hợp với diễn viên trên 30 tuổi. Vài năm trở lại đây, nhà sản xuất Trung Quốc chuộng phong cách làm phim chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách trên mạng. Đa phần đều thuộc thể loại ngôn tình, sủng ngọt và đam mỹ (phim đồng tính nam).

Dạng phim này không mất nhiều thời gian sản xuất do chỉ cần bám vào nguyên tác để làm kịch bản, dàn xếp bối cảnh. Khâu lựa chọn diễn viên cũng không quá khắt khe, chủ yếu mời các gương mặt hot trên thị trường để giúp tác phẩm tạo hiệu ứng truyền thông.

Huỳnh Hiểu Minh, Ngôn Thừa Húc và nhiều nam diễn viên trung niên ở Trung Quốc bị hạn chế khả năng cạnh tranh do thiếu kịch bản phim phù hợp với độ tuổi. Ảnh: iFeng, QQ.

Theo Sina, số lượng phim chính kịch có nội dung gai góc, phản ánh vấn đề xã hội hoặc nói về thế giới của người trưởng thành, từng trải đời ngày càng khan hiếm trên màn ảnh Trung Quốc. Hàng năm, có không đến 10 tác phẩm thuộc thể loại này được sản xuất hoặc phát sóng.

Đây là nguyên nhân khiến diễn viên khi bước sang độ tuổi trung niên gặp khó khăn trong việc chuyển mình, lựa chọn kịch bản phù hợp. Phần lớn tên tuổi vẫn muốn thủ vai chính, không chấp nhận chuyển sang đóng cha mẹ của lớp hậu bối.

Như Huỳnh Hiểu Minh, nam diễn viên trải qua giai đoạn chật vật, bị công chúng chỉ trích là "vua phim rác" trước khi quyết định rũ bỏ hình tượng CEO siêu giàu, hào hoa để hóa thân nhân vật nội tâm giằng xé, chịu nhiều áp lực trên màn ảnh Hoa ngữ. Sự chuyển hướng của anh bước đầu ghi nhận tín hiệu tích cực với Bên kia tóc mai không phải hải đường hồng, Game changer, Công huân hay The Man with the Wig - đang trong giai đoạn hậu kỳ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp may mắn như Huỳnh Hiểu Minh. Tình trạng "ế" phim thường xuyên diễn ra với các diễn viên trung niên. Theo Sina, nhà sản xuất sẽ ưu tiên những ngôi sao trung niên có địa vị, sức ảnh hưởng mạnh đến truyền thông để đảm bảo sức hút cho dự án chính kịch. Gần đây, tác phẩm Công huân nhận được sự chú ý nhờ sự góp mặt của Châu Tấn, Trần Hảo và Huỳnh Hiểu Minh.

Không chỉ mảng truyền hình, các ngôi sao như Ngôn Thừa Húc, Chung Hán Lương, Huỳnh Hiểu Minh, Hoắc Kiến Hoa, Triệu Hựu Đình, Châu Du Dân... cũng gặp khó ở lĩnh vực điện ảnh. Họ thất thế nếu phải so kè với những tên tuổi bảo chứng phòng vé hàng đầu hiện nay là Ngô Kinh, Thẩm Đằng, Hoàng Bột, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Hạo Nhiên.

Diễn xuất của họ cũng không được đánh giá cao trên màn ảnh rộng nếu so với nhóm sao thực lực Trương Dịch, Trương Phong Nghị, Đỗ Giang. Năm 2020, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi đoạt giải Ảnh đế Bách Hoa, Kim Kê trước những ngôi sao có diễn xuất ấn tượng hơn như Tiêu Ương, Trương Dịch, Trương Hàm Dư.

Do đó, nhóm sao nam trung niên ở mảng truyền hình hiện nay rơi vào cảnh bấp bênh. Họ khó tìm được vai diễn phù hợp ở lĩnh vực thế mạnh, nhưng cũng không có quá nhiều cơ hội trong điện ảnh. Vì vậy, không ít người chấp nhận đánh liều danh tiếng vào những dự án phim thương mại, hoặc tham gia show giải trí.

Như Chung Hán Lương, anh nhận lời làm giám khảo chương trình Street Dance of China 3. Nam diễn viên yếu thế hơn hẳn về chuyên môn vũ đạo, khả năng nhảy đối kháng khi so với Trương Nghệ Hưng, Vương Nhất Bác hay Vương Gia Nhĩ (Jackson Wang).

Gần đây, Ngôn Thừa Húc tham gia show Ca ca vượt mọi chông gai. Nhiều năm qua, nam diễn viên không có tác phẩm ấn tượng, tên tuổi đang đi xuống.