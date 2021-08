Thế khó cho phim về biệt đội ác nhân

“The Suicide Squad” của James Gunn nhận nhiều lời khen từ khán giả và giới phê bình. Tuy nhiên, doanh thu mở màn của phim chỉ ở mức khiêm tốn.

Ngày 9/8, Box Office Mojo công bố kết quả doanh thu phòng vé của bom tấn The Suicide Squad sau ba ngày ra rạp. Bộ phim của James Gunn là tác phẩm đầu tiên thuộc Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) của Warner Bros. ra rạp trong năm nay.

Doanh thu phòng vé toàn cầu của The Suicide Squad hiện là 72,2 triệu USD . Con số này gồm 45,7 triệu USD từ phòng vé quốc tế và 26,5 triệu USD tại Bắc Mỹ. Con số chưa gồm doanh thu phát hành phim trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max.

Đối mặt nguy cơ thua lỗ tại phòng vé

Theo Box Office Mojo, The Suicide Squad là tác phẩm mới duy nhất ra rạp Bắc Mỹ cuối tuần qua - đây là lợi thế rất lớn dành cho tác phẩm của James Gunn. Với 26,5 triệu USD , The Suicide Squad đã vượt qua tác phẩm phiêu lưu giả tưởng Jungle Cruise từ Disney và Old do M. Night Shyamalan đạo diễn để đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua.

“The Suicide Squad đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ sau ba ngày phát hành” là một tiêu đề mới nghe có vẻ hứa hẹn. Nhưng con số 26,5 triệu USD lại là mối đe dọa trực tiếp đến lợi nhuận thu về trong các tuần sắp tới của bộ phim.

Với 185 triệu USD kinh phí sản xuất, The Suicide Squad cần phải kiếm ít nhất 500 triệu USD từ phòng vé để có lãi. Viễn cảnh này là rất khó với một bộ phim chỉ thu hơn 70 triệu USD toàn cầu và chưa đủ 30 triệu USD tại thị trường chủ lực Bắc Mỹ sau ba ngày khởi chiếu.

The Suicide Squad quy tụ nhiều gương mặt ăn khách của Hollywood như Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Viola Davis.

Các chuyên gia dự đoán The Suicide Squad nhiều khả năng sẽ rời rạp với doanh thu toàn cầu xoay quanh mốc 200 triệu USD tương tự Birds of Prey (2020) - hậu truyện về nhân vật Harley Quinn ra mắt không lâu trước thời điểm đại dịch bùng phát.

Theo CNN, doanh thu khiêm tốn của The Suicide Squad là điều không thể tránh khỏi và phần nhiều đến từ các yếu tố khách quan thay vì bản thân chất lượng bộ phim.

The Suicide Squad phát hành đúng thời điểm thế giới đang lao đao vì sự lây lan của biến chủng Delta, dẫn đến số ca mắc mới Covid-19 tăng mạnh những tuần qua. Bên cạnh việc rạp chiếu phim tại nhiều thị trường chưa thể mở cửa trở lại gây ảnh hưởng tới doanh thu mở màn của phim, hàng loạt biện pháp an toàn được thắt chặt trở lại tại Bắc Mỹ cũng khiến lượng khán giả tới rạp xem phim giảm đáng kể so với những tháng trước đó.

Tiếp đến, việc Warner Bros. phát hành song song The Suicide Squad tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến cũng góp phần khiến doanh thu phim bị chia nhỏ. Đây là công thức phát hành được áp dụng xuyên suốt năm 2021 với các tựa phim của Warner Bros. nhằm giảm thiểu rủi ro thua lỗ cũng như thu hút thêm người dùng cho dịch vụ trực tuyến HBO Max còn non trẻ.

Hiện rất khó để tính toán việc đưa phim lên HBO Max sẽ ảnh hưởng tới doanh thu The Suicide Squad như thế nào. Tuy nhiên, có thể dùng Black Widow - phim siêu anh hùng của Marvel Studios cũng ra mắt mùa hè này - làm ví dụ tương đối. Black Widow phát hành hồi đầu tháng 7, song song tại rạp và trên dịch vụ Disney+.

Tròn một tháng ra rạp, doanh thu phòng vé toàn cầu của Black Widow hiện là 350,8 triệu USD . Con số chưa bằng một nửa doanh thu trung bình, rơi vào khoảng 954,5 triệu USD , của các tựa phim thuộc MCU.

Trước đó, hồi cuối 2020, khi tình hình dịch bệnh tại Mỹ vẫn đang căng thẳng, Warner Bros. đã phát hành song song bom tấn siêu anh hùng Wonder Woman 1984 - tác phẩm siêu anh hùng với sự góp mặt của Gal Gadot - tại rạp và trên HBO Max. Kết quả, Wonder Woman 1984 rời rạp với chỉ hơn 166 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu (theo The-Numbers).

Đây rất có thể cũng là số phận của The Suicide Squad trong những tháng tới đây.

Tác phẩm được giới phê bình và khán giả đón nhận

Ngày 8/8, The Hollywood Reporter dẫn lời ông Andy Forssell - lãnh đạo cấp cao của dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max - tiết lộ The Suicide Squad là bộ phim có lượt người xem cao thứ hai được phát hành trên nền tảng này.

“Giữa hoàn cảnh cả nước Mỹ phải đương đầu với biến chủng Delta, chúng tôi rất hãnh diện khi mang đến cho người hâm mộ cơ hội thưởng thức những bộ phim mới ngay tại nhà. Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.

Từ khi chúng tôi bắt đầu phát hành các tựa phim mới song song tại rạp và trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max, The Suicide Squad đã trở thành bộ phim có lượt người xem dịp cuối tuần khởi chiếu cao thứ hai lịch sử nền tảng”, ông Forssell cho hay. Bài viết của The Hollywood Reporter cũng tiết lộ bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng lượt xem trên HBO Max đang là Motarl Kombat.

Phát ngôn của ông Andy Forssell gián tiếp khẳng định The Suicide Squad đã vượt qua thành tích của Wonder Woman 1984 (2020) khi phim phát hành trên HBO Max. Theo thống kê của Nielsen, trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh, người dùng HBO Max đã dành 2,3 tỷ phút để xem Wonder Woman 1984.

Nếu mỗi thuê bao đều xem trọn vẹn bộ phim 151 phút, lượng khán giả đã thưởng thức Wonder Woman 1984 qua HBO Max vào khoảng 15,3 triệu. Theo IGN, trong Quý IV 2020, Wonder Woman 1984 đã góp phần giúp lượng người dùng HBO tăng gấp đôi, đạt mốc 17,2 triệu thuê bao.

The Suicide Squad cũng được kỳ vọng sẽ giúp Warner Bros. kiếm tiền bằng cách gia tăng số người đăng ký mới dịch vụ HBO Max để thưởng thức tác phẩm.

James Gunn chia sẻ The Suicide Squad là bộ phim vui nhộn nhất mình từng thực hiện.

Sự đón nhận của công chúng dành cho The Sucide Squad còn được thể hiện qua số điểm ấn tượng trên các chuyên trang chấm điểm phim uy tín. Trên Rotten Tomatoes, số điểm dành cho tác phẩm siêu anh hùng của James Gunn lần lượt là 91% từ giới phê bình và 84% từ khán giả. Trang Metacritic chấm phim 74 điểm Metascore (điểm của giới phê bình) và 71 điểm người dùng.

Ngày 6/8, Rotten Tomatoes từng công bố số điểm giới phê bình chấm The Suicide Squad là 96%. Điểm số của phim đã tụt 5% trong khi lượng cây bút phê bình tham gia đánh giá tăng từ 90 lên 260 người. Trong số này, 237 nhà báo đánh giá phim chất lượng.

Dù giảm điểm, nhưng hiện tại, The Suicide Squad vẫn là tác phẩm đến từ DCEU có số điểm Rotten Tomatoes cao nhất, vượt qua Wonder Woman (2017). Trên Metacritic, thứ tự này được đảo ngược với Wonder Woman xếp thứ nhất (76 điểm) và The Suicide Squad xếp thứ hai. The Suicide Squad cũng xếp thứ 6 trong danh sách phim điện ảnh chuyển thể từ truyện tranh DC hay nhất do các cây bút phê bình của Metacritic bình chọn.

Nhận xét về the The Sucide Squad, cây bút Olly Richards từ tạp chí Empire viết: “Khi Gunn làm loạt Guardians of the Galaxy cho Marvel Studios, anh đã biến một nhóm siêu anh hùng ít tên tuổi trong truyện tranh thành vàng ròng trên màn ảnh. Điều tương tự cũng vừa xảy ra với Biệt đội Cảm tử của DCEU”.

Đồng quan điểm với Richards, Justin Chang của Los Angeles Times nhận xét: “Sau bộ phim Suicide Squad đáng quên năm 2016, tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm một bộ phim nào về Biệt đội Cảm tử nữa. Nhưng The Suicide Squad chứng minh rằng tôi đã sai. Và tôi hài lòng về trải nghiệm này”.

The Sucide Squad là phần hậu truyện kết hợp làm mới thương hiệu điện ảnh Suicide Squad ra mắt năm 2016. Ngoài sự trở lại của bốn nhân vật quen thuộc từ phần phim trước gồm Harley Quinn (Margot Robbie), Amanda Waller (Viola Davis), Rick Flag (Joel Kinnaman) và Captain Boomerang (Jai Courtney), phần lớn bộ phim của Gunn tồn tại độc lập với cốt truyện trong tác phẩm David Ayer đạo diễn.

Trong phim, Biệt đội Cảm tử được giao nhiệm vụ đột nhập lên đảo Corto Maltese - một khu vực biệt lập đang chìm trong xung đột - để phá hủy nhà tù Jotunheim. Jotunheim là phòng thí nghiệm kết hợp nơi giam giữ tù nhân đã bị Đức Quốc xã bỏ lại sau Thế Chiến II. Tuy nhiên, kế hoạch của nhóm ác nhân đã đổ bể ngay từ phút mở màn, dẫn đến loạt tình huống hài hước, bạo lực và không thiếu phần điên khùng.