'The Invitation' - sự kinh hoàng khi cô dâu ‘đăng xuất’ cả nhà chồng

Nội dung rùng rợn với cái kết đẫm máu là những yếu tố khiến phim “The Invitation” ám ảnh người xem từ đầu tới cuối.

Đám cưới là một trong những sự kiện quan trọng nhất đời người, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu dịp ý nghĩa này biến thành cuộc thảm sát ghê rợn? Với ý tưởng không quá mới lạ, tương tự tác phẩm kinh điển Ready or Not, nhưng cách tiếp cận độc đáo và khai thác nỗi sợ từ ma cà rồng giúp The Invitation (tựa Việt: Lời mời đến địa ngục) trở thành phim kinh dị đáng xem hè này.

Bối cảnh rùng rợn cổ điển

Câu chuyện của The Invitation bắt đầu khi mẹ của Evie (Nathalie Emmanuel thủ vai) qua đời. Không còn người thân nào, cô quyết định kiểm tra ADN và phát hiện mình thuộc một gia tộc giàu có. Evie nhận lời mời của người anh họ là Oliver (Hugh Skinner thủ vai) đến dự một đám cưới ở miền quê nước Anh.

The Invitation xoay quanh câu chuyện của Evie và “gia đình mới”.

Tại đây, cô nhanh chóng rơi vào lưới tình của chàng quý tộc Walter (Thomas Doherty thủ vai) điển trai và giàu có. Thế nhưng, Evie ngày càng cảm thấy có gì đó bất thường khi cô dâu và chú rể không hề xuất hiện. Cô bất ngờ phát hiện ra sự thật kinh hoàng về gia tộc và lý do bản thân biến thành tâm điểm của một đám cưới đẫm máu.

Lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết kinh điển Dracula (1897) của Bram Stoker, The Invitation khiến khán giả dễ dàng nhận ra những cái tên và bối cảnh đáng sợ quen thuộc. Biệt thự cổ với những căn phòng khổng lồ và dãy hành lang dài u ám luôn mang đến cảm giác nghẹt thở mỗi đêm.

Nỗi sợ ngày một tăng khi những âm thanh kỳ lạ xuất hiện giữa đêm vắng. Những chiếc bóng lẩn khuất trong đêm, vết cào xước và dấu tay in trên rèm cửa đủ khiến người xem khóc thét. Đạo diễn Jessica M. Thompson đã khéo léo sử dụng ánh sáng leo lắt kết hợp không gian hẹp để tăng độ kinh hoàng cho những con quái vật khát máu.

Bối cảnh The Invitation được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Dracula nổi tiếng.

Câu chuyện kinh dị đội lốt ngôn tình

Được thực hiện bởi nữ đạo diễn nên The Invitation khéo léo “lừa” khán giả bằng vỏ bọc ngôn tình trong những phút đầu tiên. Ban đầu, mọi thứ như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại khi cô nàng lọ lem người Mỹ gặp chàng quý tộc Anh Quốc điển trai, nhã nhặn. Mối quan hệ của họ được phát triển tự nhiên bằng sự quan tâm ngọt ngào và những cử chỉ chăm sóc dịu dàng của Walter.

Song, mọi thứ bỗng thay đổi chóng mặt, đến mức cả người xem lẫn Evie đều không thể ngờ. Từng người trong gia tộc dần mất tích bí ẩn, trong khi những cái chết thảm khốc ngày càng nhiều. Diễn biến lên tới đỉnh điểm khi Evie phát hiện cô chính là nàng dâu Walter tìm kiếm, còn tất cả chỉ như một cái bẫy được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Kể từ đây, hàng loạt bí mật đen tối dần hé lộ.

The Invitation đưa khán giả qua nhiều khoảnh khắc bất ngờ.

Hành trình trốn chạy đẫm máu đậm chất “Ready or Not”

Nửa sau phim khai thác quá trình trốn chạy kịch tính của Evie. Mọi thứ xung quanh cô đều nhuốm màu sắc huyền ảo và mông lung. Lúc này, The Invitation gợi nhắc đến bộ phim kinh dị Ready or Not (2019), khi 2 nhân vật chính đều là những “cô dâu” bước vào bữa tiệc cưới của nhà chồng mà không hề biết mình là nạn nhân. Tuy nhiên, tác phẩm của Jessica M. Thompson có phần ghê rợn hơn khi Evie phải đối đầu với thế lực siêu nhiên là ma cà rồng.

Mọi thứ dần biến thành cuộc truy đuổi và phản kháng đẫm máu với những cảnh hành động pha lẫn kinh dị, khi cô gái trẻ quyết định cho nhà chồng “đăng xuất” khỏi Trái Đất. Màu sắc phim chuyển hẳn từ hướng kinh dị sang hành động. Dàn ma cà rồng thể hiện sức mạnh với những pha cắn xé, cào cấu hay thậm chí leo tường để truy đuổi con mồi.

Evie phải đối đầu ma cà rồng trong đám cưới bất đắc dĩ của mình.

Diễn xuất thuyết phục của dàn sao tên tuổi

Nathalie Emmanuel là cái tên quen thuộc khi từng góp mặt trong series Game of Thrones, loạt Maze Runner, Fast & Furious và Army of Thieves (2021). Cô ghi dấu ấn bởi diễn xuất nội tâm độc đáo qua loạt nhân vật phức tạp. Với The Invitation, Evie trải qua nhiều cung bậc từ đau khổ tới hân hoan, nhưng cuộc vui chẳng kéo dài bao lâu, khiến cô trở thành một con người hoàn toàn khác.

Đóng cặp cùng Nathalie Emmanuel là Thomas Doherty - “chàng Max” của Gossip Girl phiên bản mới. Tài tử người Scotland thể hiện xuất sắc hình ảnh một chàng quý tộc trong mơ lịch lãm với nét quyến rũ nhưng ẩn chứa nhiều bí mật. Về sau, anh lại ra dáng một con quái vật khát máu đã trải qua hàng trăm năm tuổi với sự điềm đạm đến lạnh người.

The Invitation ghi điểm bởi dàn diễn viên nổi tiếng.

Dàn diễn viên phụ là những cái tên như Stephanie Corneliussen, Alana Boden, Courtney Taylor, Hugh Skinner hay Sean Pertwee cũng diễn tròn vai. Tất cả đều toát lên vẻ thân thiện, dễ thương nhưng đâu đó đang thôi miên để đưa con mồi vào mê hồn trận không lối thoát. The Invitation hiện chiếu tại các rạp trên toàn quốc.