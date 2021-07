Thể hình vạm vỡ của nam ca sĩ nặng 99 kg

Sau khi xuất ngũ vào tháng 5/2019, Ok Taec Yeon theo đuổi lĩnh vực diễn xuất thay vì phát hành ca khúc mới cùng 2PM. Năm 2019, anh tham gia phim The Game: Towards Zero. Năm 2020, nam ca sĩ 33 tuổi nhận vai phản diện Jang Jun Woo trong Vincenzo, hợp tác cùng Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin.