Thể hình rắn rỏi của người mẫu nam cao 1,93 m

Sina đưa tin Chad James Buchanan thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong một tập phim của American Horror Story. Anh đóng vai Rory. Trước đó, mẫu nam 28 tuổi vào vai Sty trong phim The End và đóng chính trong bộ phim truyền hình The InBetween and Star.