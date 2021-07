'The Hill We Climb' là sách bán chạy tại Mỹ

Sách in bài thơ mà Amanda Gorman đọc trong lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden đã bán được gần 456.000 bản.

Publishers Weekly mới đưa ra danh sách sách bán chạy nhất trong 6 tháng đầu năm tại Mỹ. Theo đó, cuốn sách bán chạy nhất là phần 10 của loạt truyện Dog man có tên Mothering Heights.

Cuốn sách bán chạy nhất nửa đầu năm nay tại Mỹ. Ảnh: Scholastic.

Sách của tác giả Dav Pikey phát hành ngày 23/3, tới nay đã bán được 867.000 bản. Bộ truyện Dog Man cuốn hút bạn đọc nhỏ tuổi với những tình tiết hài hước, hòa trộn pha hành động gay cấn, xen lẫn chút lãng mạn.

Cuốn sách bán chạy thứ hai cũng là tác phẩm dành cho thiếu nhi, đó là Oh, the Places You’ll Go! Đây là tác phẩm đã ra mắt từ lâu của Dr. Seuss. Trong 6 tháng đầu năm, 584.000 bản được bán ở Mỹ.

Four Winds của Kristin Hannah là sách dành cho người lớn bán chạy nhất trong nửa đầu năm 2021 với khoảng 558.000 bản được bán. Đứng vị trí thứ tư là The Boy, the Mole, the Fox and the Horse của Charlie Mackesy, với 544.000 bản.

The Hill We Climb của Amanda Gorman, bài thơ được đọc trong lễ nhậm chức của Tổng thống Biden, có gần 456.000 bản được bán. Đây là con số phát hành khổng lồ đối với bất kỳ cuốn thơ nào.

Amanda Gorman đọc The Hill We Climb tại lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.

Mặc dù doanh số bán tiểu thuyết dành cho người lớn tăng 30,7% trong 6 tháng đầu năm, song The Midnight Library của Matt Haig là tác phẩm duy nhất ngoài Four Winds lọt vào top 10 sách bán chạy, với gần 357.000 bản.

Ở mảng sách dành cho thanh niên, ba cuốn trong loạt truyện Grishaverse của Leigh Bardugo bán được tổng cộng 421.000 bản. Sự thành công này đến từ hiệu ứng bộ phim Shadow and Bone mà Netflix chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của Bardugo.

Publishers Weekly bình luận không có bất ngờ nào trong danh sách sách bán chạy nửa đầu năm 2021 tại Mỹ. Nếu như năm 2020 chứng kiến sự bứt phá của một số sách phi hư cấu dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên (do cha mẹ mua nhiều sách giáo dục cho con), sách về ông Trump... thì năm nay, không có sự kiện đặc biệt xảy ra tác động tới thị trường sách.