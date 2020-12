Thể hiện chất tôi qua trang phục đường phố Tsun

Là thế hệ năng động và bứt phá, Gen Z có phong cách thời trang sáng tạo, trẻ trung. Đặc biệt, những năm gần đây, khi xã hội phát triển kéo theo thời trang được đa dạng hóa và bắt nhịp xu hướng thế giới, phong cách thời trang đường phố (streetwear) ngày càng phổ biến và được giới trẻ ủng hộ, yêu mến.

Trong dòng chảy lịch sử thời trang, streetwear đã xuất hiện tại Việt Nam từ những năm 70, 80, cùng sự ảnh hưởng của văn hóa hippie, tôn vinh sự tự do, phóng khoáng và gắn liền với nhiều dòng nhạc thịnh hành như pop, rock, rap… Sau quá trình biến đổi nhiều năm, thời trang đường phố khi đến thế hệ Z đã có ít nhiều sự thay đổi: Năng động, trẻ trung, tiết chế các chi tiết rườm rà và tính tiện dụng, thời thượng được đề cao.

Từ xu hướng này, trong 5 năm qua, thương hiệu thời trang streetwear nội địa Tsun đã liên tục phát triển và cải tiến mẫu mã nhằm đáp ứng thị hiếu, phù hợp với phong cách của giới trẻ: Năng động, đơn giản cùng tính ứng dụng cao, chất lượng vải và đường may được đặt lên hàng đầu. Có thể nói, với những sản phẩm có giá thành hợp lý, thương hiệu này đã góp phần giúp thế hệ Z Việt xây dựng phong cách thời trang ấn tượng và cá tính.

Hiện nay, Tsun cung cấp đa dạng sản phẩm, từ áo phông, quần, áo khoác, áo hoodie đến phụ kiện... Phần hình họa (artwork) của mỗi sản phẩm được sáng tạo và đổi mới liên tục, nhằm bắt kịp xu hướng của từng giai đoạn nhưng vẫn đảm bảo chất riêng của thương hiệu.

Trong đó, món đồ được lòng các tín đồ thời trang nhất là dòng TeeTsun (áo thun) với tốc độ ra mắt 2-3 mẫu/tuần, nhưng luôn giữ được độ độc đáo, cá tính trong từng sản phẩm. Sức hút của TeeTsun không chỉ đến từ kiểu dáng rộng rãi, dễ mặc, mà còn từ họa tiết được thay đổi liên tục, đáp ứng sở thích của người dùng và xu hướng mỗi giai đoạn.

Ngoài ra, ở các dòng hoodie, áo nỉ đặc trưng của thời trang đường phố, thương hiệu cũng mang đến cho thế hệ Z những sản phẩm được chuẩn bị kỹ càng từ lên ý tưởng đến thiết kế. Đặc biệt, trong khâu chọn chất liệu, Tsun luôn ưu tiên chất vải dày dặn nhưng mát mẻ, bề mặt mịn màng, giúp đẩy lùi cảm giác bí bách, mang lại sự thoải mái cho người mặc.

Không chỉ dừng ở sản phẩm đa dạng hay phần chất liệu, thiết kế ấn tượng, điều làm cho các bạn trẻ luôn yêu mến Tsun còn là mẫu logo được biến hóa đa dạng trên từng chiếc áo, hay những item chiều lòng fan cứng nhân dịp đặc biệt như kỷ niệm đạt số người theo dõi lớn, mùa tựu trường…

Hình thành và phát triển từ nhu cầu của giới trẻ, với các sản phẩm của mình, Tsun luôn nỗ lực góp phần cho cộng đồng yêu thích streetwear tại Việt Nam có cơ hội và phương tiện theo đuổi đam mê.

Hiện nay, thương hiệu có 6 chi nhánh tại TP.HCM, Hà Nội, Biên Hòa, Cần Thơ và tương lai sẽ mở rộng tại các thành phố lớn trên cả nước. Các yếu tố như giao diện mua hàng online thân thiện, chính sách đổi trả miễn phí trong vòng 7 ngày… cũng được người tiêu dùng đánh giá cao. Trong tương lai, Tsun sẽ phát triển và kỳ vọng trở thành một trong những local brand thời trang hàng đầu cho giới trẻ Việt Nam và khu vực.

Hệ thống cửa hàng Tsun - The tshirt you need

TP.HCM: 350 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh; 90 Lê Lai, quận 1; 26 Lý Tự Trọng, quận 1.

Hà Nội: Tầng 7, tòa B, Vincom Bà Triệu.

Biên Hòa: 43 Dương Tử Giang, Tân Tiến.

Cần Thơ: 15 Nguyễn Việt Hồng, Ninh Kiều.

Fanpage: TSUN.SG | Website: tsunsg.com | Hotline: 0934076342.